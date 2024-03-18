«Люди просто не умеют радоваться за других»: в Ульяновской области член избиркома выиграла машину в викторине в честь выборов

Эти домыслы опроверг организатор викторины Сергей Клопков, он рассказал, что всё это стечение обстоятельств. И результат викторины - чистая случайность.

Дело каждого, как это всё воспринимать. Все победители нашей викторины - абсолютно случайные люди. Никаких любимцев здесь нет. Тут и многодетная семья, где мама работает в детском саду, но сейчас в декрете, другой победитель работает в регистратуре в поликлинике (у неё муж на СВО), учитель… Здесь же никто не застрахован. Если бы губернатор участвовал, губернатор мог бы оказаться победителем. Это стечение обстоятельств. Люди просто не умеют радоваться за других.

А вот эта женщина, мне кажется, вообще не поверила. Думала, мошенники какие-то звонят. Сухо как-то восприняла. Только когда её на следующий день пригласили для вручения, она более-менее поверила.