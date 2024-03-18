«Люди просто не умеют радоваться за других»: в Ульяновской области член избиркома выиграла машину в викторине в честь выборов

В сети сразу поползли слухи о том, что «её победа не случайна».
Финал ульяновской викторины «Любимый город» приурочили к выборам президента России. Её участникам надо было ответить на несколько вопросов по истории и отдать заполненный буклетик волонтёрам. Победитель определялся случайным образом.
А среди призов были 9 автомобилей УАЗ «Патриот». И одну из машин выиграла заместитель председателя участковой избирательной комиссии №3244 в Димитровграде Оксана Башева.
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В интернете сразу же заговорили, что всё как обычно, «призы достаются только своим».
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Эти домыслы опроверг организатор викторины Сергей Клопков, он рассказал, что всё это стечение обстоятельств. И результат викторины - чистая случайность.
Дело каждого, как это всё воспринимать. Все победители нашей викторины - абсолютно случайные люди. Никаких любимцев здесь нет. Тут и многодетная семья, где мама работает в детском саду, но сейчас в декрете, другой победитель работает в регистратуре в поликлинике (у неё муж на СВО), учитель… Здесь же никто не застрахован. Если бы губернатор участвовал, губернатор мог бы оказаться победителем. Это стечение обстоятельств. Люди просто не умеют радоваться за других.
А вот эта женщина, мне кажется, вообще не поверила. Думала, мошенники какие-то звонят. Сухо как-то восприняла. Только когда её на следующий день пригласили для вручения, она более-менее поверила.
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Участвовали все желающие.
И выиграло много своих.
Жульничества не было.
Просто нормальные люди не хотели два часа слушать фанеру под ливнем.
В 5 зимой проводили розыгрыш по чекам и номеру телефону
Машину выиграл некий Александр.
Вторым по цене был гриль и его то же выиграл Александр .
А вот уже мелочь типа миксеров и проч какие то мадам из других регионов.