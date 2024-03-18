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«Люди просто не умеют радоваться за других»: в Ульяновской области член избиркома выиграла машину в викторине в честь выборов

«Люди просто не умеют радоваться за других»: в Ульяновской области член избиркома выиграла машину в викторине в честь выборов

Автор:
18 марта 2024 16:24
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   УАЗ   Ульяновская область   викторина   выборы   выигрыш   избирком   приз   
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В сети сразу поползли слухи о том, что «её победа не случайна».

Финал ульяновской викторины «Любимый город» приурочили к выборам президента России. Её участникам надо было ответить на несколько вопросов по истории и отдать заполненный буклетик волонтёрам. Победитель определялся случайным образом.

А среди призов были 9 автомобилей УАЗ «Патриот». И одну из машин выиграла заместитель председателя участковой избирательной комиссии №3244 в Димитровграде Оксана Башева.

В интернете сразу же заговорили, что всё как обычно, «призы достаются только своим».

Эти домыслы опроверг организатор викторины Сергей Клопков, он рассказал, что всё это стечение обстоятельств. И результат викторины - чистая случайность.

Дело каждого, как это всё воспринимать. Все победители нашей викторины - абсолютно случайные люди. Никаких любимцев здесь нет. Тут и многодетная семья, где мама работает в детском саду, но сейчас в декрете, другой победитель работает в регистратуре в поликлинике (у неё муж на СВО), учитель… Здесь же никто не застрахован. Если бы губернатор участвовал, губернатор мог бы оказаться победителем. Это стечение обстоятельств. Люди просто не умеют радоваться за других.

А вот эта женщина, мне кажется, вообще не поверила. Думала, мошенники какие-то звонят. Сухо как-то восприняла. Только когда её на следующий день пригласили для вручения, она более-менее поверила.

Источник:

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Метки: Видео   УАЗ   Ульяновская область   викторина   выборы   выигрыш   избирком   приз   
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28  комментариев
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1k
Opliut Час назад
Именно по такой причине всем работникам и их родственникам запрещается участвовать в розыгрышам, которые проводит их работодатель.
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4k
Василий Афиногенов Минуту назад
это не приз,это наказание
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4k
Василий Афиногенов 2 минуты назад
отблагодарили?
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17k
GROMOZEKA 3 минуты назад
Никогда такого не было и вот опять
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1k
kolobok263 5 минут назад
аж слеза потекла по небритой щеке.....что ж губернатор не участвовал то?....
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26
Aleksandr 14 минут назад
Конечно это не просто случайно.
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20k
Robin Hood 17 минут назад
Член ... Членша из избиркома ЧЕСТНО выиграла в викторине машину!?
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1k
Darki Полчаса назад
Самое главное,упомянуть СВО в интервью,остальное не важно
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64
DimaRus Полчаса назад
Ох уж эти "везунчики из избирательных комиссий" .... но как-то скромно в этот раз....
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2k
Владимир 45 минут назад
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1k
K_II_T 46 минут назад
Помню устраивали викторину в магазине.
Участвовали все желающие.
И выиграло много своих.

Жульничества не было.
Просто нормальные люди не хотели два часа слушать фанеру под ливнем.
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14k
кот базилий 46 минут назад
Это уже не первый раз - выигрывают "особоприближенные".., мы верим в "случайность" и поздравляем от всей души.
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 53 минуты назад
чтобы дальше не обделаться..пусть на СВО авто передаст.
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1k
Николай Час назад
Поделим количество выиграфших на участников викторины, получаем вероятность выигрыша автомобиля участником, смотрим на полученное число со многими нулями после запятой и "искренне" верим случившемуся событию))
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191
FlakoBoy Николай 51 минуту назад
Да ладно тебе... Главный же чинуша сказал...
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766
Александр Час назад
Прекрасно олицетворяет большинство чиновников, весь смысл их существования на одном примере.
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1k
DrKlizmi Час назад
Я за неё,да и за других победителей не радуюсь. Стать обладателем пусть даже халявного "Патриота"-такое себе...
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784
Вик Тор Час назад
По идеи члены избиркома и даже члены из семей не должны имет права участвовать.
В 5 зимой проводили розыгрыш по чекам и номеру телефону
Машину выиграл некий Александр.
Вторым по цене был гриль и его то же выиграл Александр .
А вот уже мелочь типа миксеров и проч какие то мадам из других регионов.
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939
Я здесь транзитом Час назад
Каждые такие выборы тарантас обязательно выигрывает член какого-то избиркома. Ну вот такое у них фатальное везенье!
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123
Лопатин Михаил Час назад
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191
FlakoBoy 2 часа назад
Вот и чиновничьи говноботы с минусами полезли. Видимо придуркам не нравится что простые люди не умеют радоваться за чиновников, в том как им везет по жизни. Твари позорные!!!
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15k
Ser 2 часа назад
хм..."выиграла"!
- Верю"! это как верить в бабу...ягу, и прочую мерзость.
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