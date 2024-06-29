«Самый народный кандидат» не получил ни одного голоса на выборах

Курьезный случай произошел на выборах в Канаде, но надо отдать должное, что с чувством юмора у этого парня проблем нет.

На этой неделе 45-летний музыкант Феликс-Антуан Хамель вошел в историю, став первым кандидатом, не набравшим ни одного голоса на федеральных выборах в стране за всю ее историю.

Он выдвигал свою кандидатуру в округе Торонто-Сент-Пол, Торонто.