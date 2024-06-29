«Самый народный кандидат» не получил ни одного голоса на выборах

Если ты думаешь, что ты никому не нужен и вообще очень одинок, — просто вспомни про этого парня из Канады.
Курьезный случай произошел на выборах в Канаде, но надо отдать должное, что с чувством юмора у этого парня проблем нет.
На этой неделе 45-летний музыкант Феликс-Антуан Хамель вошел в историю, став первым кандидатом, не набравшим ни одного голоса на федеральных выборах в стране за всю ее историю.
Он выдвигал свою кандидатуру в округе Торонто-Сент-Пол, Торонто.
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По данным местных СМИ, Хамель, который работал с группой по защите избирательной реформы «Самый длинный избирательный комитет», был одним из примерно 84 человек, которые были указаны в качестве кандидатов в избирательных бюллетенях.
По идее каждый из кандидатов мог набрать минимум один голос, ведь голосовать можно было самому за себя. Но даже этот несчастный один голос Хамель набрать не смог, ведь он живет далеко за пределами округа, в котором баллотировался, и поэтому не мог голосовать на выборах.
После того как стали известны результаты, Хамель совсем не расстроился и объявил себя «Самым народным кандидатом».
«Когда я увидел результаты, то посчитал себя олицетворением истинного народного единства, ведь избиратели все как один сошлись во мнении не голосовать за меня!»
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Музыкант!
Скрипач не нужен!