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"За неё даже в вытрезвителе никто голосовать не будет!": иноагент Лазарева* решила баллотироваться в Московскую городскую думу

"За неё даже в вытрезвителе никто голосовать не будет!": иноагент Лазарева* решила баллотироваться в Московскую городскую думу

Автор:
27 марта 2024 12:55
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Московская городская дума   Татьяна Лазарева*   выборы   провокация   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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Бывшая звезда КВН живёт в Испании, но хочет доказать, что она тоже патриот.

26 марта Татьяна Лазарева заявила, что хочет стать депутатом Московской Гордумы. По её словам, она патриот, и мечтает, чтобы в России все жили хорошо. Став депутатом, она сможет хотя бы отчасти осуществить эту мечту. Кроме того (и мы подозреваем, это и есть главная причина) Лазарева* хочет проверить, насколько статус иноагента будет помехой в её стремлениях.


« Я знаю, что ещё 44 человек, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгордуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей родины»,  - сообщила экс-телеведущая.



Выборы депутатов Мосгордумы должны состояться в сентябре 2024 года. Большинство иноагентов, которые собираются принять в них участие, живут за пределами РФ, и, конечно, это решение многие пользователи сети назвали провокационным.


В соцсетях будущие избиратели, не церемонясь, высказывают свое мнение о решении Лазаревой* баллотироваться.


В декабре 2023 Мосгордума разработала федеральный законопроект, который запрещает иностранным агентам избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Однако о его принятии пока ничего не известно. Видимо, поэтому Лазарева* и другие иноагенты хотят попробовать баллотироваться - а вдруг получится?


* — признана иноагентом в РФ

Источник:

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Метки: Видео   Московская городская дума   Татьяна Лазарева*   выборы   провокация   реакция соцсетей   шоу бизнес   
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29  комментариев
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248
DuckTales 2 часа назад
Закусывать надо
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60k
alertol 4 минуты назад
Шутить у неё получалось лучше чем на серьёзных щах общаться...
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11k
АСИСЯЙ 5 минут назад
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3k
Ежик 9 минут назад
«Я знаю, что ещё 44 человек, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгордуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей родины».

Ну да, ну да...всё о Родине думают, о народе. Не жалеют себя... Где-то это уже было, правда в форме юмора:

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6k
Григорий 10 минут назад
а что у неё морда не на одной оси с шеей? как-то перекосоё.лено, я бы сказал.
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32k
Axel 11 минут назад
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22k
Shtoppi 14 минут назад
похоже у нее на почве пьянства бредовое расстройство случилось.
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1k
Vustinii 15 минут назад
Патриотка России а живет в Испании. Что не так?
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121k
Мультголова 17 минут назад
провокаторы хреновы
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54k
Aleksandr 21 минуту назад
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15k
Aaron Bezzazrenia 21 минуту назад
Да так она... Пукнула в (информ)пространство и прислушалась - будет эхо или нет... Пока только её же собственная вонь всколыхнулась
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29k
Егор 22 минуты назад
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5k
Руслан 22 минуты назад
У этой алкашки деньги на бухло закончились что ли? Хочет к кормушке доступ получить?
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117
Надежда 23 минуты назад
Раз закон ещё не принят (видно, кто - то его специально для иноагентов удерживает), вполне могут нечто подобное издевательски попробовать... Почему нет?
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18k
Majul Полчаса назад
Белочка + весна...
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11k
МихА 38 минут назад
"За неё даже в вытрезвителе никто голосовать не будет!"
Если опохмелит, будут.
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−5
pilot52 44 минуты назад
Зачем? Она там Риохи перепила что-ли?
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11k
Алексей 56 минут назад
Щац Щац и в дамки
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19k
Голос Вселенной Час назад
Ну уж нет, увольте... Вон в 404 клоун пришел к власти, и что со страной и людьми!.. Лучше нам клоунов не нужно...
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3k
Александр Ломовицкий Час назад
надо им создать свою партию под названием Падлы , собрать туда Назарова с Пугачихой и всем остальным отребьем а штаб сделать в Куеве . И нашим артиллеристам будет веселей долбить хохлов и эти поцреоты часто будут получать мнение россиян о своих персонах.
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9k
Колорад Час назад
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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