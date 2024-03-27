"За неё даже в вытрезвителе никто голосовать не будет!": иноагент Лазарева* решила баллотироваться в Московскую городскую думу

Бывшая звезда КВН живёт в Испании, но хочет доказать, что она тоже патриот.
26 марта Татьяна Лазарева заявила, что хочет стать депутатом Московской Гордумы. По её словам, она патриот, и мечтает, чтобы в России все жили хорошо. Став депутатом, она сможет хотя бы отчасти осуществить эту мечту. Кроме того (и мы подозреваем, это и есть главная причина) Лазарева* хочет проверить, насколько статус иноагента будет помехой в её стремлениях.
« Я знаю, что ещё 44 человек, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгордуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей родины», - сообщила экс-телеведущая.
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Выборы депутатов Мосгордумы должны состояться в сентябре 2024 года. Большинство иноагентов, которые собираются принять в них участие, живут за пределами РФ, и, конечно, это решение многие пользователи сети назвали провокационным.
В соцсетях будущие избиратели, не церемонясь, высказывают свое мнение о решении Лазаревой* баллотироваться.
В декабре 2023 Мосгордума разработала федеральный законопроект, который запрещает иностранным агентам избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления. Однако о его принятии пока ничего не известно. Видимо, поэтому Лазарева* и другие иноагенты хотят попробовать баллотироваться - а вдруг получится?
* — признана иноагентом в РФ
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Ну да, ну да...всё о Родине думают, о народе. Не жалеют себя... Где-то это уже было, правда в форме юмора:
Если опохмелит, будут.