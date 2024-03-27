"За неё даже в вытрезвителе никто голосовать не будет!": иноагент Лазарева* решила баллотироваться в Московскую городскую думу

26 марта Татьяна Лазарева заявила, что хочет стать депутатом Московской Гордумы. По её словам, она патриот, и мечтает, чтобы в России все жили хорошо. Став депутатом, она сможет хотя бы отчасти осуществить эту мечту. Кроме того (и мы подозреваем, это и есть главная причина) Лазарева* хочет проверить, насколько статус иноагента будет помехой в её стремлениях.

« Я знаю, что ещё 44 человек, кроме меня, будут это делать, чтобы в Мосгордуме было 45 человек, которые действительно переживают о судьбах своей родины», - сообщила экс-телеведущая.



