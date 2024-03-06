"Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу

Примечательно, что за истязательствами наблюдала целая группа подростков, дававших советы, как ловчее ударить обидчицу.
Следственный Комитет проводит проверку после заявления матери избитой девочки, дочь которой вернулась домой в синяках и ссадинах. Инцидент произошёл в Аргаяше (Челябинская область) и попал на видео стараниями друзей хулиганок. Подростки исправно снимали на камеры смартфонов все, что творили малолетние быдло-девочки - следователям даже не пришлось собирать доказательства их вины.
Если в первом ролике одна из девушек пытается разобраться с другой, затеяв с ней драку, на кадрах второго видео поверженная уже стоит на коленях и извиняется. При этом её продолжают унижать и бить.
Осторожно! Сцены жестокости!
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Осторожно! Сцены жестокости!
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Истязательницам 15 и 16 лет. Прокуратура проводит проверку, выясняет обстоятельства инцидента.
А Министерство образования Челябинской области в свою очередь пообещало, что "все школы района ждут внеплановые инструктажи, будут усилены меры физической охраны и психологической помощи учащимся. Наша главная задача сейчас — не допустить повторения подобных инцидентов. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших детей" - сообщили в Управлении образованием области.
Правда, как эти проверки смогут помочь избавиться от подростковой жестокости, непонятно. Пока за подобные проступки подростков будут всего лишь ставить на учёт в ПНД и выписывать штраф родителям, избиения не прекратятся.
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Чуть прояснил ситуацию)
Можно понять когда УЖЕ всё с ним(ней) решено, но так - полный долбо"бизм.
Примерно как п"здить любовника(любовницу), а не жену(мужа).
Всегда было "ща за школой тому то 3,14зды давать будут, пошли быстрее" или "ща старшие за школой хлестаться будут, пошли смотреть". А дальше либо одного били, либо была честная драка. А остальные веселились. Просто снимать тогда не могли. И самое интересно, что подобные истории я слышал и от "родителей" (людей возраста моих родителей).
Гнусный ли это поступок? Как по мне, абсолютно. Надо ли наказать зачинщиков? Необходимо в целях профилактики преступности. Надо ли дать мзды операторам и свидетелям? Моё мнение - нет. Но пристыдить стоит.
И если бы среди молодых была более главная сила, решившая, что так не надо делать, то присечено было бы подобное действия парой предложений в духе: "вы чё, уее...баны, толпой на одного, пошли на кой отсюдога. Если вдруг услышу о подобном, сами на коленях стоять будете (такое добавляют в целях пресечь дальнейшие попытки довершить начатое)". Но это должна быть гораздо бОльшая сила, в одном классе подобных обычно почти нет. Или из тех, кто бьёт. Но сам себя не накажешь.
В обычной жизни тоже самое. На работе одного и в хвост и в гриву, остальные смотрят, потупив голову.
Но в этом от части есть и вина стоящего на коленях. Больше одного раза бьют только тех, кто позволяет себя бить.