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"Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу

"Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу

Автор:
06 марта 2024 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: Аргаяш   Видео   Челябинская область   дети   драка   избиение   подростки   подростковая жестокость   полиция   
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Примечательно, что за истязательствами наблюдала целая группа подростков, дававших советы, как ловчее ударить обидчицу.

Следственный Комитет проводит проверку после заявления матери избитой девочки, дочь которой вернулась домой в синяках и ссадинах. Инцидент произошёл в Аргаяше (Челябинская область) и попал на видео стараниями друзей хулиганок. Подростки исправно снимали на камеры смартфонов все, что творили малолетние быдло-девочки - следователям даже не пришлось собирать доказательства их вины.


Если в первом ролике одна из девушек пытается разобраться с другой, затеяв с ней драку, на кадрах второго видео поверженная уже стоит на коленях и извиняется. При этом её продолжают унижать и бить.



Истязательницам 15 и 16 лет. Прокуратура проводит проверку, выясняет обстоятельства инцидента.



А Министерство образования Челябинской области в свою очередь пообещало, что "все школы района ждут внеплановые инструктажи, будут усилены меры физической охраны и психологической помощи учащимся. Наша главная задача сейчас — не допустить повторения подобных инцидентов. Сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность наших детей" - сообщили в Управлении образованием области.


Правда, как эти проверки смогут помочь избавиться от подростковой жестокости, непонятно. Пока за подобные проступки подростков будут всего лишь ставить на учёт в ПНД и выписывать штраф родителям, избиения не прекратятся.



Источник:

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Метки: Аргаяш   Видео   Челябинская область   дети   драка   избиение   подростки   подростковая жестокость   полиция   
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27  комментариев
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4k
Максим Макашев 2 часа назад
чучмечка теперь извиняться будет. Её очередь
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53k
smakido 9 минут назад
Мир перевернулся: раньше , случалось, парни дрались из-за девушек, а сейчас это делают девушки, парни же подначивают агрессивных девушек и издеваются над избиваемой, хотя должны были расправу.не допустить. . Все это отвратительно и неправильно.
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3k
Алекс Чебурашкин 21 минуту назад
Колония для несовершеннолетних теперь
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3k
Semёn 46 минут назад
Просто в 90-е и до середины нулевых, толком телефонов с возможностью длинное видео и в качестве записывать, не было, да и выкладывать не куда было...
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344
ivandike 51 минуту назад
Пидаьы а не пацаны стоят и снимают, девок надо разнимать
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3k
STRiX 54 минуты назад
Гниде поганой которая с ноги ударила в конце ролика, надеюсь ноги переломают так что всю жизнь с палочками ходить будет. Ублюдок поганый, крыса.
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104
Leo Час назад
Школьницу из села Аргаяш избили за то, что она оскорбляла другую участницу ссоры, рассказала NEWS.ru ученица местной школы № 1. По словам школьницы, конфликт между ученицами начался из-за молодого человека, который нравился обеим девочкам.

Чуть прояснил ситуацию)
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5k
Йож Час назад
Мы тоже в школе дрались из-за девочек, девочки из-за мальчиков. Ничего нового.
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964
Андрей Граф Час назад
я на месте ее отца, этих шмар малолетних, нашел бы и вывез по тихому в лесок, привязал бы к дереву и уехал
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14k
Владимир Час назад
Сажать деток пора, слишком уж много прав и свобод им дали. От того и вытворяют дичь всякую. Возраст для посадки понизить до 12 например....
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2k
amens Час назад
Ни одна мразь из присутствующих не пыталась вмешаться даже, что остановить их. Постояли, поснимали, поржали и пошли.. Вот, что страшно.
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11k
MPEG-8 2 часа назад
Дебилы нарожали дебилов.
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54k
Андрей 2 часа назад
Это дети, детям не надо ломать детcтво. Надо папе руку сломать, а маму наголо подстричь и девочка перестанет быть злой.
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2k
Ksenia2 2 часа назад
Не удивлюсь, если родители там давно не имеют влияния на свою дочурку - хулиганку. Чихали такие и на комиссию по делам несрвершеннолетних, и на штрафы. Напоотив, еще и гордиться будет своей крутизной.
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3k
Radugananebe 2 часа назад
Зверёныши.
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