"Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и жестоко избили одноклассницу

Следственный Комитет проводит проверку после заявления матери избитой девочки, дочь которой вернулась домой в синяках и ссадинах. Инцидент произошёл в Аргаяше (Челябинская область) и попал на видео стараниями друзей хулиганок. Подростки исправно снимали на камеры смартфонов все, что творили малолетние быдло-девочки - следователям даже не пришлось собирать доказательства их вины.

Если в первом ролике одна из девушек пытается разобраться с другой, затеяв с ней драку, на кадрах второго видео поверженная уже стоит на коленях и извиняется. При этом её продолжают унижать и бить.