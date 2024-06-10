Улитки вмешались в парламентские выборы в Бельгии: что они натворили

В Бельгии, где проходят выборы в федеральный парламент страны, в процесс голосования вмешались не какие-то хакеры или другие злоумышленники, а обычные улитки, которые, как сообщает бельгийское издание DH Les Sports+, здорово подпортили приглашения на выборы.

По информации издания, многие избиратели получили приглашение, которое либо полностью повреждено, либо написанное на нем невозможно прочитать. Оказалось, что виной всему улитки, которых развелось очень много из-за сырой и влажной погоды. Особенно много их в сельской местности. Попадая в почтовый ящик, они портят газеты, письма, счет, а теперь и приглашение на выборы

Как полагают эксперты, очевидно, целлюлоза, растительный материал, из которого состоит бумага, очень им по вкусу. В результате не один избиратель лишился возможности предъявить свою повестку для голосования.

С таким столкнулись и журналисты издания, которые отметили, что в ратуше, куда они пришли за разъяснениями, их встретили понимающей улыбкой. Оказалось, что такие случаи имеют тенденцию к росту, а фото испорченного приглашения уже появились в сети.