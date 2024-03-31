В Новой Москве управляющая компания посреди дня увезла имущество жильцов, наводя порядок

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Уборка случилась в поселении Филимоновское. По словам жильцов, сотрудники УК «Свитхоум» решил провести уборку в подъездах в разгар рабочего дня: пока никого из собственников не было дома, коммунальщики без описи вынесли их самокаты, детские машинки и игрушки, велосипеды, коляски.
Соседям удалось отбить немного имущества, остальное погрузили на машины и увезли в неизвестном направлении.
Жители написали жалобы в администрацию поселения и префектуру ТиНАО.
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Но у нас же население считает что в подъездном тамбуре можно хранить все подряд, чтобы в квартире не мешалось.
Не в администрацию жителям нужно обращаться, а заявление в полицию писать - на то, что УК своровала имущество собственников.
кража - тайное хищение чужого имущества (с).
Тут никакой тайны нет от слова совсем.
Подруга снимала в доме с захламлённым тамбуром, говорила, мы там даже перегоревшую лампочку не меняем, чтоб не смотреть на чужой хлам. Я ей советовала: подпалите слегка и вызовите пожарных, пусть акт составят, УК привлекут, но они не рискнули.
У нас у единственных холл не захламлён.Пожарные ходят и проверяют переодически.
Если это ТВОЁ, так будь любезен храни у СЕБЯ,
Если бросаешь где попало, так и отношение должно быть к этому соответствующее.
Управляющая права на 100%
Ну есть у тебя велосипед -затаскивай его в квартиру.
Хрен ли ты вытащил его на общую территорию!!!
И все остальное так же - свое барахло храни у себя дома.
Ты бы почитал внимательно пост, прежде чем ахинею нести.
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Это не колясочная, а холл дома.
Колясочная - это отдельное помещение.
Формальным поводом для действий могло стать предписание пожарного инспектора, а предупреждение на доске объявлений наверняка было. Даже если его быстро сорвали и мало кто успел прочесть.
Полный набор
А когда ты мне с полпинка оскорбления писал, чего не жаловался админу?
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Я санитар, а ты больной.
Надеюсь придет "врач" и вколет тебе укол в виде бана, чтобы ты отдохнул.
Ты псина, которая так и не научилась общаться с людьми,
К тому же ещё и трус, который сидя за компом, пишет человеку то, что зассал бы сказать в глаза.
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А ты уверен, что не обгадишься, если я приду сказать тебе в глаза то, что я сказал?
Такие малыши, как ты, смелые с теми, кто слабее них, но когда видят, что могут огрести, сразу пишут заявления в полицию.
Очевидно, что ты один из них, поскольку за своим языком не следишь.
Заявление в полицию о краже.
Далее будет весело
А ну ка ссылочку на закон, где написано, что управляющая компа6ия может вот запросто так увозить чужие вещи неизвестно куда.
Очень жду.
Предъявите!
Ссылку на закон!
А пока будете искать, почитайте Конституцию РФ
Не используйте в своих утверждениях абсолютные категории, типа «всегда» и «каждый раз».
Во-первых это неправда, потому, что вы никак не можете доказать свои слова, а во-вторых, вам могут попасться люди, которые вам совершенно справедливо предъявят за враньё.
Поверьте, тогда вы будете совсем не рады итогу