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В Новой Москве управляющая компания посреди дня увезла имущество жильцов, наводя порядок

В Новой Москве управляющая компания посреди дня увезла имущество жильцов, наводя порядок

Автор:
31 марта 2024 12:04
Сообщество : ЖКХ
Метки: Видео   ЖКХ   беспредел   имущество жильцов   коляска   порядок   самокаты   
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Уборка случилась в поселении Филимоновское. По словам жильцов, сотрудники УК «Свитхоум» решил провести уборку в подъездах в разгар рабочего дня: пока никого из собственников не было дома, коммунальщики без описи вынесли их самокаты, детские машинки и игрушки, велосипеды, коляски.

Соседям удалось отбить немного имущества, остальное погрузили на машины и увезли в неизвестном направлении.

Жители написали жалобы в администрацию поселения и префектуру ТиНАО.

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Метки: Видео   ЖКХ   беспредел   имущество жильцов   коляска   порядок   самокаты   
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63  комментария
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11k
Juli 40 минут назад
Уверена, что УК многократно предупреждало и просила жильцов не хранить своё имущество на общей территории.
Но у нас же население считает что в подъездном тамбуре можно хранить все подряд, чтобы в квартире не мешалось.
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2k
Igor Grishaev Минуту назад
Хуже дурака может быть только дурак с инициативой
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187
Алексей Хлапов 2 минуты назад
Жил в доме где есть колясочная. Раз в год управляйка вешала объявление с требованием убрать свое имущество из нее для уборки/ремонта помещения за месяц или более до часа Х. Все оставленное будет утилизировано. И каждый раз потом было нытье - мы не видели, мы не знали.
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5k
Горожанин 3 минуты назад
Жильцы - это собственники. А УК - это нанятая собственниками организация - никто, нуль без палочки. Общее имущество дома - тоже принадлежит собственникам. Как собственники хотят, так и распоряжаются своим имуществом. Жаловаться могут только сами собственники, если их права как-то ущемляют другие собственники.

Не в администрацию жителям нужно обращаться, а заявление в полицию писать - на то, что УК своровала имущество собственников.
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7k
Комменты Галлея. 8 минут назад
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14k
кот базилий 8 минут назад
Все это отдали на рынок оптом, а глава компании - циган.
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2k
Руслана Тарасова 16 минут назад
Управляющие компании это лютое зло! Но , к сожалению , пока система ЖКХ работает, как сейчас, от этого зла избавится сложно. Мой одноклассник, работающий именно в этой системе и очень хорошо знающий ее изнутри, как-то сказал, что если бы "управляйки" воровали бы хотя бы не более 30% средств, то на оставшиеся деньги можно было бы содержать дома в достойном состоянии. Но проблема в том, что некоторые УК умудряются украсть до 90% средств, на оставшиеся 10% просто имитируют бурную деятельность. Так это или нет, я не знаю, но глядя на некоторые дома в нашем районе, может это и правда.
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3k
РАТНИК 17 минут назад
Отнесли бы всё на склад или в подвал , что бы жители сами потом пришли и забрали своё.
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23k
Shtoppi 23 минуты назад
а такая уборка разве не называется кража, согласно УК РФ?
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187
Алексей Хлапов Shtoppi 15 минут назад
Противопожарная безопасность запрещает хранить вещи в проходах, коридорах и у пожарных выходов. Жильцов просят убрать вещи многократно. Но кто же исполняет эти просьбы?
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2k
Мария Коненкова Полчаса назад
Хитровы.е.б.ленные все. Велосипед, самокат, коляска - личное имущество, только почему-то по квартирам хранить никто не хочет, а захламить подъезд - это пожалуйста. Я купила себе квартиру в малонаселённой пятиэтажке с открытой лестничной площадкой на три квартиры, никаких закрытых тамбуров и чужих колясок, шин и искусственных ёлок штабелями. Благодать. Перед этим жила в 16-этажке, по 7 квартир на этаже, так наш тамбур был единственный в доме, который не закрывался на замок, не дали согласия, и, соответственно, единственным этажом, где в тамбуре не было ничего. Соседи, помню, надумали коляску парковать, но их быстро отучили. Так что владельцев "имущества" не жалко, УК - молодцы.
Подруга снимала в доме с захламлённым тамбуром, говорила, мы там даже перегоревшую лампочку не меняем, чтоб не смотреть на чужой хлам. Я ей советовала: подпалите слегка и вызовите пожарных, пусть акт составят, УК привлекут, но они не рискнули.
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26k
sssss3 Полчаса назад
Просто некоторые уроды считают, что они вправе своим говном загромождать ОБЩЕСТВЕННОЕ пространство.
Если это ТВОЁ, так будь любезен храни у СЕБЯ,
Если бросаешь где попало, так и отношение должно быть к этому соответствующее.
Управляющая права на 100%
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39k
albedo 43 минуты назад
Как же замучили все эти деятели, которые превращают подъезды в коммунальные коридоры.
Ну есть у тебя велосипед -затаскивай его в квартиру.
Хрен ли ты вытащил его на общую территорию!!!
И все остальное так же - свое барахло храни у себя дома.
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4k
Александр Ломовицкий 45 минут назад
Кто то возомнил себя хозяевами жизни что решил распорядится чужим имуществом . ща им такие иски прилетят что пожалуй будет новая управляющая у дома.
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6k
livaneth 46 минут назад
Выставлять свое личное барахло на общую лестничную площадку - это хамство. УК права по любому.
Формальным поводом для действий могло стать предписание пожарного инспектора, а предупреждение на доске объявлений наверняка было. Даже если его быстро сорвали и мало кто успел прочесть.
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17k
GROMOZEKA 50 минут назад
« Соседям удалось отбить немного имущества, остальное погрузили на машины и увезли в неизвестном направлении.»

Заявление в полицию о краже.
Далее будет весело
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187
Алексей Хлапов GROMOZEKA 7 минут назад
Всегда оповещают. И не раз. И каждый раз одно и тоже в финале - никто не убрал, хлам выкинули. А потом бегают - мы не знали, мы не видели, они же дети и тд.
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