В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки

ЧП произошло около дома № 22\29 на Малодетскосельском проспекте в Санкт-Петербурге, жители которого недовольны работой служб по очистке города от снега и льда.

13-девочка девочка шла по улице, держа собаку на поводке, когда с крыши упал кусок льда. Глыба попала прямо по животному. Несмотря по попытки помочь, спасти домашнего любимца не смогли даже врачи.