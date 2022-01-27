В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки

Ребенок выгуливал своего питомца, и не подозревал, что этот день будет для его собаки последним.
ЧП произошло около дома № 22\29 на Малодетскосельском проспекте в Санкт-Петербурге, жители которого недовольны работой служб по очистке города от снега и льда.
13-девочка девочка шла по улице, держа собаку на поводке, когда с крыши упал кусок льда. Глыба попала прямо по животному. Несмотря по попытки помочь, спасти домашнего любимца не смогли даже врачи.
Осторожно! Видео содержит сцену смерти животного!
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По словам очевидцев, на участке не было никаких предупреждающих об опасности знаков. Ограничительные ленты также отсутствовали (несмотря на обратное утверждение представителей Адмиралтейского района города), поэтому жертвой падающего льда мог оказаться кто угодно.
В комментариях петербуржцы сочувствуют юной хозяйке, потерявшей собаку и шлют
лучи поноса тонны негатива на голову коммунальных служб."А если бы там шел маленький ребенок?" - ужасаются они и замечают, что даже в ролике видно, что участок не огорожен. Хотя, как пишут в СМИ, "после случившегося место происшествия действительно огородили лентами и наклеили объявления о сходе лавины." Также сообщается, что пострадавшие планируют написать заявление в полицию. Администрация Адмиралтейского района начала проверку.
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Ещё бы полметра и убило бы девочку