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В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки

В Петербурге рухнувший с крыши кусок льда убил собаку на глазах у ее юной хозяйки (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 января 2022 08:23
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   видео   животные   жкх   санкт-петербург   смерть   снег   собака   
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Ребенок выгуливал своего питомца, и не подозревал, что этот день будет для его собаки последним.

ЧП произошло около дома № 22\29 на Малодетскосельском проспекте в Санкт-Петербурге, жители которого недовольны работой служб по очистке города от снега и льда.


13-девочка девочка шла по улице, держа собаку на поводке, когда с крыши упал кусок льда. Глыба попала прямо по животному. Несмотря по попытки помочь, спасти домашнего любимца не смогли даже врачи.



Осторожно! Видео содержит сцену смерти животного!

По словам очевидцев, на участке не было никаких предупреждающих об опасности знаков. Ограничительные ленты также отсутствовали (несмотря на обратное утверждение представителей Адмиралтейского района города), поэтому жертвой падающего льда мог оказаться кто угодно.


В комментариях петербуржцы сочувствуют юной хозяйке, потерявшей собаку и шлют лучи поноса тонны негатива на голову коммунальных служб."А если бы там шел маленький ребенок?" - ужасаются они и замечают, что даже в ролике видно, что участок не огорожен. Хотя, как пишут в СМИ, "после случившегося место происшествия действительно огородили лентами и наклеили объявления о сходе лавины." Также сообщается, что пострадавшие планируют написать заявление в полицию. Администрация Адмиралтейского района начала проверку.

Источник:

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Метки: Ynews   видео   животные   жкх   санкт-петербург   смерть   снег   собака   
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1k
Broscan 43 минуты назад
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5k
Борис Карабанов Минуту назад
Ну, собака-то, ладно, неразумное животное, а что, девочку падающие рядом куски льда никак не насторожили? Посмотрела и... пошла дальше.
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6k
Sergey 2 минуты назад
вот действительно, а если ребенок ? какое то разпиз...йство по всей стране
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18k
babuby 16 минут назад
Грёбаные мудаки! Уж сколько лет как саморегулирующийся греющий кабель изобрели, а применять его так и не научились.
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−23
RUSOFOB918LVL Полчаса назад
Бедная собачка, попав по девочке было бы не так жалко
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7k
KarabasBarabas Полчаса назад
Питер далеко не самый снежный город России, но почему то самая жесть с падением сосулек с крыши всегда оттуда. Парадокс.
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8k
Бритва 40 минут назад
питерцы уже который год от сосулек страдают, но ничего не происходит
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39k
Alex 43 минуты назад
Наверно собака была Ангелом-хранителем девчонки.
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15k
Alex ASK 47 минут назад
Биглюху жалко.
Ещё бы полметра и убило бы девочку
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