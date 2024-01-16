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«Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ

«Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ

Автор:
16 января 2024 16:08
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   ЖКХ   Национализация   геннадий зюганов   депутаты   коммунальщики   
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Депутаты назвали ситуацию в отрасли «катастрофой».

С начала января в стране произошла серия аварий в ЖКХ. Лопались трубы, люди оставались без горячей воды и отопления в лютые морозы. В подмосковном Подольске даже объявляли режим локальной ЧС. Хотя такой режим надо было вводить не только в этом городе.

География аварий: от Москвы до Колымы. Причину такого цугундера объясняют сильной изношенностью коммуникаций. Вроде бы когда ударили морозы, коммунальщики поддали жару и трубы от таких температур полопались.

Почему столько аварий именно в этом году - скорее всего, наступил час Х, когда ⅔ коммуникаций действительно выработали свой ресурс. Ну и «прямые руки» исполнителей тоже никто не отменял. Почему эффективные собственники не озаботились этим раньше - отдельный вопрос.

Эти аварии обсудили в Госдуме. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в ЖКХ накопился целый ворох проблем. И чтобы всё это решить, надо национализировать отрасль:

Возьмите ту отрасль, которая сейчас у всех на слуху и каждого из вас беспокоит - жилищно-коммунальное хозяйство. Не было ни одного моего выступления, которое я не начинал с того, что уже 60% труб в стране изношены и что невозможно их в течение двух-трёх недель поменять.

Парламентарий отметил, что каждый год надо в плановом порядке менять около 5% труб и ещё столько же ремонтировать. «Эффективные собственники» или не занимаются этим вовсе, или работают не в полном объёме.

Полтора десятка городов замерзает, а в районе Подольска и Климовска просто национальная катастрофа. Надо немедленно принимать решение о национализации этой отрасли.

О критической ситуации в ЖКХ высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ну и, конечно, коллеги, ничего личного, но, если президент видит эти проблемы и участвует в их решении, значит и нам надо выезжать на эти аварии и делать все для того, чтобы людей защитить в этой ситуации.

Те же аварии в регионах, они должны были побудить министра, заместителя уже давно внести предложения в Государственную думу, профильный комитет. Их нет. Поэтому, если только мы с себя не начнём, если только министерство не будет ответственно в решении этого вопроса, дальше будут рваться сети и дальше будут выходить из строя котлы.

И добавил:

Давайте мы этот вопрос возьмем на контроль, потому что надо признать: состояние генерирующих мощностей ТЭЦ, ГРЭС не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал этим мощности в 90-е гг., прибыль получают, но не думают о том, что необходима модернизация генерирующих мощностей.

Володин заявил и о национализации отрасли:

Мы все подходы рассмотрим, вы правильно говорите. Где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций.

Если отдельные объекты ЖКХ будут и впрямь национализированы, то вскоре мы узнаем, сколько миллиардов рублей потребуется для того, чтобы навести там порядок. Всё-таки они десятки лет находились в руках «эффективных собственников».

Источник:

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Метки: Видео   Вячеслав Володин   Госдума   ЖКХ   Национализация   геннадий зюганов   депутаты   коммунальщики   
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47  комментариев
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3k
Илья 2 часа назад
Эти эксперименты над гражданами уже задолбали, её богу как на хомячками опыты ставят. Кто предложил отдать ЖКХ в частные руки ? Чья такая гениальная идея ? Кто понесёт ответственность за это преступление ?
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406
mik6059 Минуту назад
Чем ближе выборы - тем трезвее депутаты))))))))))))
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34k
Korolev 7 минут назад
Всё по классике: приватизация доходов, национализация убытков. Чего же эти д.о.х.е.р.а эффективные менеджеры не восстановят ЖКХ самостоятельно? Вопрос риторический. А вот когда государство всё починит за наш счёт, тогда и опять приватизировать можно будет...
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7k
Нестерин Сергей 11 минут назад
"...Значит и нам надо выезжать на эти аварии и..." И ЧЁ эти ... там, на авариях, делать будут? Копать, закапывать, греть? Отдали "эффективному" собственнику(а это слова Путина, на минуточку), теперь этот собственник эффективит на свой карман( а иначе нафига собственность), и тут эти, извините за выражение- депутаты:- Здрасьте, я Настя, ай-ай-ай, ты почему нехорошо с людьми поступаешь, паршивец? А собственник им в ответ: -Протяните руку. Направление видите? На )(...й, это туда. И ведь пойдут. Главное- до выборов, а потом- всё пох.
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3k
portroy 15 минут назад
Это кандидат на премию "Прорыв года!"
Напомните, пжл, сколько уже эти люди управляют страной? Почему мы должны поверить, что принимаемые ими решения приведут к какому-то иному результатату если за 30 лет не привели?
Хватит кровати переставлять, ИМХО!
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1k
wantwant 15 минут назад
Я- за! Хоть ответственные появятся!
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32k
Kladbische 18 минут назад
Лишь бы пиз....ть, национализировать отрасль и сразу всё решится да? Ты наверное уже и людей подготовил, которые сядут на теплые места и будут финансами этой национализированной отрасли рулить. Или ты хочешь сказать, у тебя по всей стране сидят готовые кадры и стоят готовые заводы, которые только и ждут национализации, чтоб сразу всё исправить. В СССР со школы готовили людей, ПТУ, Техникумы, НИИ работали, заводы строили, планировали и рассчитывали всё. А у тебя на всё один ответ НАЦИОНАЛИЗИРОВАТЬ! Другими словами, дайте моим людям бюджет разворовать!

Надо ввести эффективную систему контроля, наказания и разработать понятные регламенты и ГОСТы. Если вы даже этого сделать не можете, то каким образом вы хотите порядок навести в национализированной отрасли? У вас в школьных программах православие изучают, по телевизору давай поженимся с битвой экстрасенсов и ты хочешь порядок навести?

Вот сначала разработай программу воспитания молодежи, переобучению профессиям, посчитай какие заводы нужны, сколько специалистов, управленцев и тогда поговорим. Все ваши задумки, уже известны. Вы суки сядете на бюджет а людям коммуналку поднимете, чтоб отрасль исправлять.
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678
Purple_Bear 22 минуты назад
О, как внезапно. Приватизация доходов, национализация убытков.
А кто 30+ лет прибыль получал от производства и распределения энергоресурсов - тот сядет? Его, надеюсь, расстреляют? Точнее, не его, а их. Тысячи их.
Сначала с этих прихватизаторов надо выжать все доходы и сбережения, а уж потом национализировать сферу ЖКХ.
Иначе ремонт и замена всего этого жкх ляжет на плечи простых жителей-налогоплательщиков.
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960
iKrek 23 минуты назад
Национализируют, отремонтируют за счет налогов, опять приватизируют.
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46k
Игорь 24 минуты назад
2003-й начали реформу ЖКХ, отдав эту сферу на откуп частникам.
2014-й в чью-то голову пришла светлая мысль, чтобы хоть как-то навести порядок в сфере ЖКХ, дано начать деятельность частников лицензировать.
2024 - на хрен частника, давайте сферу ЖКХ национализировать. Видимо предстоящие выборы влияют на мыслительный процесс депутатов.

Задача бизнеса - заработать деньги. Задача российского бизнеса - заработать деньги и свалить из страны, желательно, не заплатив налоги.

Почему энергетики сами не могут продавать электричество и тепло, а нужна прослойка "Энергосбыт".

Почему на теплотрассе от котельной до батареи в квартире сидит куча фирм, ни одна из которых не отвечает за конечный результат (нагреть батарею в квартире с минимумом потерь теплоносителя)? (Подольск тому пример.)

С водоснабжением та же ситуация.

Советские строители и коммунальщики работали очень плохо. Результаты их труда пережили СССР всего-то на 30 лет.
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5k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Вы что, смеетесь или глумитесь? Еще в прошлом тысячелетии был ясно, что эффективные собственники могут только все выжать, как лимон и уйти в закат. Как они заводы в металлолом сдавали, забыли? Максимум им ума хватало потом в разоренном помещении водочный склад открыть или под офисы сдать.
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9k
Онотолей Полчаса назад
Сверхдержава!Одни прорывы и рывки.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
1. Очень часто главы МУП, ЖКХ это бывшие бандиты, которые повесили свои красные пиджаки в шкаф и кое где свели наколки.
2. Задача МУП, ЖКХ - ПРИБЫЛЬ! (но не для того что бы потратить её на ваши трубы)))
3. Денег на замену труб государство не выдает, знают что разворуют все, поэтому выдают только на срочный ремонт и там 50% разворовывается СРАЗУ, а вдруг пронесет и не будет зимой аварий....
4. Без национализации ЖКХ - будет коллапс, не сказать матом....пи.....ц.
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9k
Роман Полчаса назад
ТСН казалось бы хорошая идея. Но в малых домах, может быть еще как вариант. А в больших домах это превращается в рассадник хапуг выжимающих из жильцов деньги, и что бы их выбить куча нервов и судебных разборок.
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50k
Элек Мек Полчаса назад
Грабь награбленное.
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662
Александр Шевченко 41 минуту назад
Ля , как водит в заблужление, хотя может ему так и преподносят. 60-70 % было в 2010 , сейчас всё гораздо хуже. Да и труба чугунная , редко производства РФ (эта строго под спец объекты и в/узлы), а китайская, да пакистанская. Хорошо пластик выручает, но тоже не везде используешь, своя специфика
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5k
Феликс Дзержинский 44 минуты назад
Зюган карманный "коммунист", у Володина постоянно такая рожа, как будто у него вечный запор.
Весь парламент(тунеядцев), верхнюю и нижнюю палату, сослать на южный полюс в один конец, со всеми родственниками.
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56k
Опиум для народа 46 минут назад
Каждую зиму это п"здят. Видимо поговорку "готовь сани летом" извне завезли...
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236
Алексей Давыдов 47 минут назад
Пока у нас была одна управляшка проблемм не было. Газоны, деревья, парковки понаделали. Сейчас чурки...это писец.
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5k
Горожанин 48 минут назад
Вот и сказочке об эффективном частном собственнике конец. Это закономерные последствия либерально-рыночного раздела и приватизации Чубайсом РАО "ЕЭС России" - раздача кусков генерации и теплосетей за бесценок своим олигархам и другим своим капиталистам. Хорошо хоть государство сохранило контроль за электросетями и не позволило Чубайсу их резать и раздавать. А то сейчас вообще кабздец бы был.

А кто не знал, что так дело и кончится? Назовите! Нет, я жду!..
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14k
кот базилий 50 минут назад
Вот одна форма махинаций - вывоз мусора взимается за кв. метры квартиры??? Кто это принял и одобрил??? Почему не с количества проживающих?
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