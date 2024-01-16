«Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ

Депутаты назвали ситуацию в отрасли «катастрофой».
С начала января в стране произошла серия аварий в ЖКХ. Лопались трубы, люди оставались без горячей воды и отопления в лютые морозы. В подмосковном Подольске даже объявляли режим локальной ЧС. Хотя такой режим надо было вводить не только в этом городе.
География аварий: от Москвы до Колымы. Причину такого цугундера объясняют сильной изношенностью коммуникаций. Вроде бы когда ударили морозы, коммунальщики поддали жару и трубы от таких температур полопались.
Авария на Колыме
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Москва
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Подольск
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Снова Подольск
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Почему столько аварий именно в этом году - скорее всего, наступил час Х, когда ⅔ коммуникаций действительно выработали свой ресурс. Ну и «прямые руки» исполнителей тоже никто не отменял. Почему эффективные собственники не озаботились этим раньше - отдельный вопрос.
Эти аварии обсудили в Госдуме. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что в ЖКХ накопился целый ворох проблем. И чтобы всё это решить, надо национализировать отрасль:
Возьмите ту отрасль, которая сейчас у всех на слуху и каждого из вас беспокоит - жилищно-коммунальное хозяйство. Не было ни одного моего выступления, которое я не начинал с того, что уже 60% труб в стране изношены и что невозможно их в течение двух-трёх недель поменять.
Парламентарий отметил, что каждый год надо в плановом порядке менять около 5% труб и ещё столько же ремонтировать. «Эффективные собственники» или не занимаются этим вовсе, или работают не в полном объёме.
Полтора десятка городов замерзает, а в районе Подольска и Климовска просто национальная катастрофа. Надо немедленно принимать решение о национализации этой отрасли.
О критической ситуации в ЖКХ высказался и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ну и, конечно, коллеги, ничего личного, но, если президент видит эти проблемы и участвует в их решении, значит и нам надо выезжать на эти аварии и делать все для того, чтобы людей защитить в этой ситуации.
Те же аварии в регионах, они должны были побудить министра, заместителя уже давно внести предложения в Государственную думу, профильный комитет. Их нет. Поэтому, если только мы с себя не начнём, если только министерство не будет ответственно в решении этого вопроса, дальше будут рваться сети и дальше будут выходить из строя котлы.
И добавил:
Давайте мы этот вопрос возьмем на контроль, потому что надо признать: состояние генерирующих мощностей ТЭЦ, ГРЭС не всегда находится на должном уровне. Те, кто приватизировал этим мощности в 90-е гг., прибыль получают, но не думают о том, что необходима модернизация генерирующих мощностей.
Володин заявил и о национализации отрасли:
Мы все подходы рассмотрим, вы правильно говорите. Где-то надо решать эти вопросы, в том числе через возврат в государственную собственность теплосетей и генераций.
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Если отдельные объекты ЖКХ будут и впрямь национализированы, то вскоре мы узнаем, сколько миллиардов рублей потребуется для того, чтобы навести там порядок. Всё-таки они десятки лет находились в руках «эффективных собственников».
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Напомните, пжл, сколько уже эти люди управляют страной? Почему мы должны поверить, что принимаемые ими решения приведут к какому-то иному результатату если за 30 лет не привели?
Хватит кровати переставлять, ИМХО!
Надо ввести эффективную систему контроля, наказания и разработать понятные регламенты и ГОСТы. Если вы даже этого сделать не можете, то каким образом вы хотите порядок навести в национализированной отрасли? У вас в школьных программах православие изучают, по телевизору давай поженимся с битвой экстрасенсов и ты хочешь порядок навести?
Вот сначала разработай программу воспитания молодежи, переобучению профессиям, посчитай какие заводы нужны, сколько специалистов, управленцев и тогда поговорим. Все ваши задумки, уже известны. Вы суки сядете на бюджет а людям коммуналку поднимете, чтоб отрасль исправлять.
А кто 30+ лет прибыль получал от производства и распределения энергоресурсов - тот сядет? Его, надеюсь, расстреляют? Точнее, не его, а их. Тысячи их.
Сначала с этих прихватизаторов надо выжать все доходы и сбережения, а уж потом национализировать сферу ЖКХ.
Иначе ремонт и замена всего этого жкх ляжет на плечи простых жителей-налогоплательщиков.
2014-й в чью-то голову пришла светлая мысль, чтобы хоть как-то навести порядок в сфере ЖКХ, дано начать деятельность частников лицензировать.
2024 - на хрен частника, давайте сферу ЖКХ национализировать. Видимо предстоящие выборы влияют на мыслительный процесс депутатов.
Задача бизнеса - заработать деньги. Задача российского бизнеса - заработать деньги и свалить из страны, желательно, не заплатив налоги.
Почему энергетики сами не могут продавать электричество и тепло, а нужна прослойка "Энергосбыт".
Почему на теплотрассе от котельной до батареи в квартире сидит куча фирм, ни одна из которых не отвечает за конечный результат (нагреть батарею в квартире с минимумом потерь теплоносителя)? (Подольск тому пример.)
С водоснабжением та же ситуация.
Советские строители и коммунальщики работали очень плохо. Результаты их труда пережили СССР всего-то на 30 лет.
2. Задача МУП, ЖКХ - ПРИБЫЛЬ! (но не для того что бы потратить её на ваши трубы)))
3. Денег на замену труб государство не выдает, знают что разворуют все, поэтому выдают только на срочный ремонт и там 50% разворовывается СРАЗУ, а вдруг пронесет и не будет зимой аварий....
4. Без национализации ЖКХ - будет коллапс, не сказать матом....пи.....ц.
Вообще в России 80 трубных заводов.
Весь парламент(тунеядцев), верхнюю и нижнюю палату, сослать на южный полюс в один конец, со всеми родственниками.
А кто не знал, что так дело и кончится? Назовите! Нет, я жду!..
Наверное, трудно проверить кто реально проживает на этих квадратных метрах. Многие живут не там где прописаны (например, я). Кто-то сдает квартиру.