«Уже 60% труб в стране изношены»: в Госдуме захотели национализировать ЖКХ

С начала января в стране произошла серия аварий в ЖКХ. Лопались трубы, люди оставались без горячей воды и отопления в лютые морозы. В подмосковном Подольске даже объявляли режим локальной ЧС. Хотя такой режим надо было вводить не только в этом городе.

География аварий: от Москвы до Колымы. Причину такого цугундера объясняют сильной изношенностью коммуникаций. Вроде бы когда ударили морозы, коммунальщики поддали жару и трубы от таких температур полопались.