СК проверит травмпункт на Урале, где мужчина с травмой ноги полз к врачу на четвереньках

Жена пациента утверждает, что в медучреждении им отказали выдать инвалидную коляску.
Следственный комитет проводит проверку опубликованного сегодня резонансного видео из травмпункта Каменска-Уральска. Как утверждается, мужчина получивший травму ноги, был вынужден ползти к доктору, потому что ему отказались выдать инвалидную коляску. Врачи, по словам супруги пациента, посоветовали ему занять очередь — свободных колясок якобы не было.
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В областном Минздраве заявили, что назначат служебную проверку и уверили журналистов, что гортравмпункт оборудован пандусом и специальными механическими средствами для транспортировки пациентов, в том числе колясками, которые "предоставляются сопровождающим по первому требованию", цитирует РИАН.
В больнице же заявили, что мужчина вёл себя неадекватно — коляску ему предоставили, когда приезжала скорая помощь, но он от неё отказался и решил добираться до травмпункта на своей машине. И до автомобиля пациента транспортировали как раз на ней. Также в травмпункте рассказали, что за коляской пациент обратился, когда уже находился в приёмном покое и её сразу же предоставили.
Кто прав в этой ситуации, будут разбираться и Минздрав, и местная прокуратура, и СК. Добавим для полноты картины, что "неадекватность", о которой заявили в больнице, может трактоваться по-разному. Но журналисты подчёркивают, что пациент не буянил и был трезв.
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Не спешите обвинять какую-либо сторону, пока не пройдет расследование.
Это может быть как неадекватность больного, так и халатное отношение работников травмпункта.