СК проверит травмпункт на Урале, где мужчина с травмой ноги полз к врачу на четвереньках

В областном Минздраве заявили, что назначат служебную проверку и уверили журналистов, что гортравмпункт оборудован пандусом и специальными механическими средствами для транспортировки пациентов, в том числе колясками, которые "предоставляются сопровождающим по первому требованию", цитирует РИАН.



В больнице же заявили, что мужчина вёл себя неадекватно — коляску ему предоставили, когда приезжала скорая помощь, но он от неё отказался и решил добираться до травмпункта на своей машине. И до автомобиля пациента транспортировали как раз на ней. Также в травмпункте рассказали, что за коляской пациент обратился, когда уже находился в приёмном покое и её сразу же предоставили.