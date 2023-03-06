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СК проверит травмпункт на Урале, где мужчина с травмой ноги полз к врачу на четвереньках

СК проверит травмпункт на Урале, где мужчина с травмой ноги полз к врачу на четвереньках

Автор:
06 марта 2023 18:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Каменск-Уральск   Травма   видео   коляска   сервис   скандал   травмпункт   
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Жена пациента утверждает, что в медучреждении им отказали выдать инвалидную коляску.

Следственный комитет проводит проверку опубликованного сегодня резонансного видео из травмпункта Каменска-Уральска. Как утверждается, мужчина получивший травму ноги, был вынужден ползти к доктору, потому что ему отказались выдать инвалидную коляску. Врачи, по словам супруги пациента, посоветовали ему занять очередь — свободных колясок якобы не было.

В областном Минздраве заявили, что назначат служебную проверку и уверили журналистов, что гортравмпункт оборудован пандусом и специальными механическими средствами для транспортировки пациентов, в том числе колясками, которые "предоставляются сопровождающим по первому требованию", цитирует РИАН.

В больнице же заявили, что мужчина вёл себя неадекватно — коляску ему предоставили, когда приезжала скорая помощь, но он от неё отказался и решил добираться до травмпункта на своей машине. И до автомобиля пациента транспортировали как раз на ней. Также в травмпункте рассказали, что за коляской пациент обратился, когда уже находился в приёмном покое и её сразу же предоставили.

Кто прав в этой ситуации, будут разбираться и Минздрав, и местная прокуратура, и СК. Добавим для полноты картины, что "неадекватность", о которой заявили в больнице, может трактоваться по-разному. Но журналисты подчёркивают, что пациент не буянил и был трезв.

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Метки: Каменск-Уральск   Травма   видео   коляска   сервис   скандал   травмпункт   
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7  комментариев
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Knives22 37 минут назад
Судя по звуку снимает здоровый лоб, мог бы и помочь травмированному с ногой, но видимо нужно было снять ползающего.
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4k
Старичок 7 минут назад
интересно, какая "умная" голова распологает травмпункты и рентгенкабинеты выше первого этажа?
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18k
Александр 16 минут назад
Я как-то попал в больничку с выбитой ключицей, так меня зачем-то повезли на лифте на второй этаж.
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66k
Татьяна Юсова 24 минуты назад
Не говори "гоп", пока не перепрыгнешь.

Не спешите обвинять какую-либо сторону, пока не пройдет расследование.
Это может быть как неадекватность больного, так и халатное отношение работников травмпункта.
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