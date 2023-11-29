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Новый год любой ценой: чиновники тайно срубили ель в огороде жительницы Миньяра

Новый год любой ценой: чиновники тайно срубили ель в огороде жительницы Миньяра

Автор:
29 ноября 2023 10:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Миньяр   беспредел   елка   кража   новый год   чиновники   
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Чужим деревом украсили центральную площадь города.

В администрации города Миньяр Челябинской области поспешили порадовать жителей новогодней лесной красавицей. Чиновники разместили в официальном аккаунте видео, на котором спиливают дерево и грузят на платформу, чтобы затем установить на площади. К видео сделали сообщение:

— Елки идут в города, детей не бросим никогда. Всегда Миньяр отличался художниками по льду, а сейчас самая красивая елка едет в Миньяр. Новый год не за горами.


Через несколько дней местная жительница грустно рассказала, что эту елку срубили у нее в огороде. Варварским способом чиновники уничтожили семейную реликвию.


— Елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Росла она на нашем участке 41 год. Очень жалко, что ее спилили, это память наша была, — написала в группе "Подслушано | Миньяр" Елена Шалдина.



Поступок администрации многих горожан возмутил. Они писали в комментариях:

— Безобразие. Елок в нашем лесу не осталось разве? Эта постоит на площади, а потом на дрова. А так бы росла и всех радовала. Очень печально и грустно.


— Не вами посажено и не вам забирать!


— Куда смотрит прокуратура и полиция? Это нарушение частного владения, без разрешения владельца участка!


Хозяйке участка советовали обратиться в правоохранительные органы. Пользователи вспомнили опыт соседнего города. В Симе елки больше не губят. Однажды высадили в центре дерево, теперь его и наряжают.


Елена рассказала, что никто из администрации с ней не связывался и разрешения срубить ель не спрашивал. Вывезли тайно. Семья случайно увидела, что лишилась дерева. А потом нашли видео, как его вырубили и совсем расстроились.



Горожанка сначала хотела махнуть рукой, но потом почитала отклики людей, увидела, что им не всё равно и тоже захотела выяснить — на каком основании срубили именно их ель? Миньяр расположен посреди лесного массива, но получается, ближе и проще было стащить то, что высадили жители?


Елена написала главе города, заместителю и председателю земельного комитета, который оказался еще и соседом. Предчувствует непростые разбирательства — ведь садовые участки раздавали давно, а сейчас форму собственности нужно уточнять. С другой стороны, никто не сказал семье, что их участок бесхозный и не заявлял на него права. Все в городе знали, что это их земля. А чиновники даже не поставили в известность. Новый год любой ценой — даже ценой слез и переживаний горожан.

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Метки: Видео   Миньяр   беспредел   елка   кража   новый год   чиновники   
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19  комментариев
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5k
Alex Час назад
Российский чиновник - кусок самого вонючего говна.
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6k
livaneth 2 минуты назад
Городская администрация организовала тендер на поставку новогодней ели. Победил самый дешевый подрядчик. У администрации деньги заплачены и ель получена. А бывшая хозяйка пусть хоть до посинения судится с ограбившим её ИП (по бумагам местный алкоголик Вася). Да пусть этого Васю хоть посадят! Перезимует зато в тепле. А чиновники как бы и не при чем.
ЗЫ Так не только в Миньяре бывает и не только с ёлками.
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23k
sanchesS80 2 минуты назад
В общем если участок оформлен в собственность как полагается, то это кража / грабеж (открытое хищение имущества).
Если не оформлен, то земля государственная и могли законно спилить.

Понятно что чиновники поступили гадко. Но надо не поддаваться эмоциям и сначала посмотреть документы. Оформлено ли, если оформлено, то где проходит граница участка, а то у нас любят немного сдвигать забор (ведь никому не мешает)
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10k
Antilles 16 минут назад
Вспомнил я сейчас свою 7-метровую ель на участке. Отец посадил кроху 30 лет назад. Думаю, может заминировать подходы....
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1k
c3nsor3d 22 минуты назад
Чегой-то не первый такой инцидент...
Когда, местная администрация ёлки чужие рубит....
Бред, хамство!.. В СУД!... КОМПЕНСАЦИЮ!!!...
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50k
Элек Мек 23 минуты назад
Интересно как оправдываться будут? Посажено незаконно или попало под программу чистка от больных деревьев?
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16k
Kostick Полчаса назад
классика же жанра. у бывших родственников так тоже ёлку спёрли. в славном георгиевске) причем у бабки бизнесмены много лет хотели купить, а вот администрация в наглую спёрла.
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3k
RaiJu Полчаса назад
Это [мат], а зачем писать в администрацию, замам главы, надо писать сразу в полицию, прокуратуру.
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302
iskra 39 минут назад
Что-то мне кажется, что участки давно брошены,оплата за них не вносится,и земля по сути ничейная. Если че, в моем родном городе на Урале уже лет 20 как люди сады побросали,и сейчас жители соседнего поселка тащат оттуда металл, стройматериалы,ну и фрукты-ягоды собирают.
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14k
Ser 53 минуты назад
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66k
Александр Ломовицкий 56 минут назад
Глава Миньярского городского поселения
Сибагатулина Гюзель Вакильевна
чурку главой поставили .
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77k
Viktor 57 минут назад
Просто ублюдки!
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66k
doker Час назад
Окажется, что ель наводила тень на чужой плетень. Или участок на метр сдвинут.
Сколько таких случаев - с сильным не борись, с властями не судись.
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