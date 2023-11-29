Новый год любой ценой: чиновники тайно срубили ель в огороде жительницы Миньяра

Чужим деревом украсили центральную площадь города.
В администрации города Миньяр Челябинской области поспешили порадовать жителей новогодней лесной красавицей. Чиновники разместили в официальном аккаунте видео, на котором спиливают дерево и грузят на платформу, чтобы затем установить на площади. К видео сделали сообщение:
— Елки идут в города, детей не бросим никогда. Всегда Миньяр отличался художниками по льду, а сейчас самая красивая елка едет в Миньяр. Новый год не за горами.
Через несколько дней местная жительница грустно рассказала, что эту елку срубили у нее в огороде. Варварским способом чиновники уничтожили семейную реликвию.
— Елку посадил мой муж со своим папой в 1982 году, когда он пошел в первый класс. Росла она на нашем участке 41 год. Очень жалко, что ее спилили, это память наша была, — написала в группе "Подслушано | Миньяр" Елена Шалдина.
Поступок администрации многих горожан возмутил. Они писали в комментариях:
— Безобразие. Елок в нашем лесу не осталось разве? Эта постоит на площади, а потом на дрова. А так бы росла и всех радовала. Очень печально и грустно.
— Не вами посажено и не вам забирать!
— Куда смотрит прокуратура и полиция? Это нарушение частного владения, без разрешения владельца участка!
Хозяйке участка советовали обратиться в правоохранительные органы. Пользователи вспомнили опыт соседнего города. В Симе елки больше не губят. Однажды высадили в центре дерево, теперь его и наряжают.
Елена рассказала, что никто из администрации с ней не связывался и разрешения срубить ель не спрашивал. Вывезли тайно. Семья случайно увидела, что лишилась дерева. А потом нашли видео, как его вырубили и совсем расстроились.
Горожанка сначала хотела махнуть рукой, но потом почитала отклики людей, увидела, что им не всё равно и тоже захотела выяснить — на каком основании срубили именно их ель? Миньяр расположен посреди лесного массива, но получается, ближе и проще было стащить то, что высадили жители?
Елена написала главе города, заместителю и председателю земельного комитета, который оказался еще и соседом. Предчувствует непростые разбирательства — ведь садовые участки раздавали давно, а сейчас форму собственности нужно уточнять. С другой стороны, никто не сказал семье, что их участок бесхозный и не заявлял на него права. Все в городе знали, что это их земля. А чиновники даже не поставили в известность. Новый год любой ценой — даже ценой слез и переживаний горожан.
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ЗЫ Так не только в Миньяре бывает и не только с ёлками.
Если не оформлен, то земля государственная и могли законно спилить.
Понятно что чиновники поступили гадко. Но надо не поддаваться эмоциям и сначала посмотреть документы. Оформлено ли, если оформлено, то где проходит граница участка, а то у нас любят немного сдвигать забор (ведь никому не мешает)
Когда, местная администрация ёлки чужие рубит....
Бред, хамство!.. В СУД!... КОМПЕНСАЦИЮ!!!...
Хотелось бы узнать что там по документам с землёй и этой елью, а не опираться исключительно на эмоции людей, которые не любят чиновников (и не просто так, кстати), но тем не менее - надо уметь смотреть на всё через призму объективности.
А потом: "Караул, помогите, землю отбирают"
Сибагатулина Гюзель Вакильевна
чурку главой поставили .
Сколько таких случаев - с сильным не борись, с властями не судись.