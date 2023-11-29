Новый год любой ценой: чиновники тайно срубили ель в огороде жительницы Миньяра

В администрации города Миньяр Челябинской области поспешили порадовать жителей новогодней лесной красавицей. Чиновники разместили в официальном аккаунте видео, на котором спиливают дерево и грузят на платформу, чтобы затем установить на площади. К видео сделали сообщение:

— Елки идут в города, детей не бросим никогда. Всегда Миньяр отличался художниками по льду, а сейчас самая красивая елка едет в Миньяр. Новый год не за горами.





Через несколько дней местная жительница грустно рассказала, что эту елку срубили у нее в огороде. Варварским способом чиновники уничтожили семейную реликвию.



