В жилом доме пол в ванной комнате провалился вместе с людьми

В администрации города заявили, что жильцы сами в этом виноваты. В ванную комнату нельзя заходить больше чем двум людям. Позже вовсе обвинили во всём жильцов, мол они сами пробурили дыру.
В городе Емва Республики Коми во многоквартирном доме провалился пол в ванной комнате вместе с людьми. Об этом рассказала одна из пострадавших. Женщина сняла на видео, как из дыры в ванной комнате вытаскивают жильцов. Под полом оказались также унитаз, стиральная машина — всё это заливает вода.
"У одной из женщин серьёзные травмы. Моя мама — инвалид первой группы, мы её таскали в ванную помыться. Пол мог провалиться и с ней", — сообщила в соцсетях автор видео.
По словам женщины, после ЧП они ходили в администрацию района с просьбой убрать дыру в ванной комнате, но получили отказ. Более того, сначала их обвинили в том, что они сами виноваты в обрушении пола, так как "в ванную больше двух человек заходить нельзя". Также работники обвинили пострадавших в том, что пол они пробурили сами, и попросили жильцов не обращаться ни в какие инстанции, уточняет Readovka.
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Жильцы обратилась к местным депутатам и в другие инстанции, а соседи написали президенту. Им предложили переехать на время из квартиры, но они отказались. Администрация обещает до конца февраля восстановить пол за счёт средств местного бюджета, так как квартира является муниципальной, сообщает Life.
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а вот если вспомнить нормы (хотя уже точные цифры не помню), то в жилых помещениях пол обязан выдерживать 400 кг на квадрат
даже обычный лифт рассчитан на 5 человек, какого буя эта АДминистрация гонит?