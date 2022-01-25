В жилом доме пол в ванной комнате провалился вместе с людьми

"У одной из женщин серьёзные травмы. Моя мама — инвалид первой группы, мы её таскали в ванную помыться. Пол мог провалиться и с ней", — сообщила в соцсетях автор видео.

По словам женщины, после ЧП они ходили в администрацию района с просьбой убрать дыру в ванной комнате, но получили отказ. Более того, сначала их обвинили в том, что они сами виноваты в обрушении пола, так как "в ванную больше двух человек заходить нельзя". Также работники обвинили пострадавших в том, что пол они пробурили сами, и попросили жильцов не обращаться ни в какие инстанции, уточняет Readovka.