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В жилом доме пол в ванной комнате провалился вместе с людьми

В жилом доме пол в ванной комнате провалился вместе с людьми (2 фото + 1 видео)

Автор:
25 января 2022 12:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Коми   администрация   видео   жкх   интересное   пол провалился   фото   
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В администрации города заявили, что жильцы сами в этом виноваты. В ванную комнату нельзя заходить больше чем двум людям. Позже вовсе обвинили во всём жильцов, мол они сами пробурили дыру.

В городе Емва Республики Коми во многоквартирном доме провалился пол в ванной комнате вместе с людьми. Об этом рассказала одна из пострадавших. Женщина сняла на видео, как из дыры в ванной комнате вытаскивают жильцов. Под полом оказались также унитаз, стиральная машина — всё это заливает вода.

"У одной из женщин серьёзные травмы. Моя мама — инвалид первой группы, мы её таскали в ванную помыться. Пол мог провалиться и с ней", — сообщила в соцсетях автор видео.

По словам женщины, после ЧП они ходили в администрацию района с просьбой убрать дыру в ванной комнате, но получили отказ. Более того, сначала их обвинили в том, что они сами виноваты в обрушении пола, так как "в ванную больше двух человек заходить нельзя". Также работники обвинили пострадавших в том, что пол они пробурили сами, и попросили жильцов не обращаться ни в какие инстанции, уточняет Readovka.

Жильцы обратилась к местным депутатам и в другие инстанции, а соседи написали президенту. Им предложили переехать на время из квартиры, но они отказались. Администрация обещает до конца февраля восстановить пол за счёт средств местного бюджета, так как квартира является муниципальной, сообщает Life.

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Метки: Коми   администрация   видео   жкх   интересное   пол провалился   фото   
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Чего девушка верещит как будто ее режут, помогают же уже, чего ей еще надо?
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4k
Vlad Минуту назад
Чё за "домик трёх попросят"? Из монтажно пены судя по фото?
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215
cdzpm Полчаса назад
То, что провалился пол это беда! Но чот как то смахивает на вписку. а там всякое может произойти...
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8k
Hunson Abadeer 54 минуты назад
охренеть, вот так зайдешь помыться, бац и ты провалился...
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5k
Борис Карабанов 57 минут назад
"Евроремонт". Закупорили деревянные перекрытия цементом, пеной и накрыли плиткой. Перекрытия быстренько вместе с полами сгнили. Пена в качестве несущей конструкции не потянула. Кто виноват? Ясен перец - власти.
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1k
Andrey 58 минут назад
шатали вертикаль власти, вот под ними пол и провалился (sarcasm)
а вот если вспомнить нормы (хотя уже точные цифры не помню), то в жилых помещениях пол обязан выдерживать 400 кг на квадрат
даже обычный лифт рассчитан на 5 человек, какого буя эта АДминистрация гонит?
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169
Олег Лукойский Час назад
не всякое перекрытие выдержит десяток скачущих телок
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2k
Lefterov Час назад
По их радостным крикам и не скажешь что у кого-то там серьезные травмы!
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38k
Лесли 🥰 Час назад
С каких пор в ванную нельзя заходить по несколько человек??)))
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15k
Hairy. Час назад
Ссылка www.youtube.com
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798
Егор Терентьев 2 часа назад
Как же всё таки у нас весело жить!
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241
Пётр 2 часа назад
Скрепы прогнили....
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