В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком

Сегодня в соцсетях обсуждают историю с чудесным спасением ребёнка неподалёку от подмосковной Балашихи. Пользователи Сети благодарят внимательного машиниста, который мгновенно среагировал и остановил состав буквально в миллиметре от детской коляски, которая рухнула на ж/д пути по вине пассажирки.





Как впоследствии рассказала мать 4-месячного ребёнка, она отвлеклась на несколько секунд и отпустила коляску, которая внезапно покатилась и упала прямо под приближающуюся электричку.