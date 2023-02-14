В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком

Мать ребёнка, видимо, не слышала, что такое фиксатор колёс.
Сегодня в соцсетях обсуждают историю с чудесным спасением ребёнка неподалёку от подмосковной Балашихи. Пользователи Сети благодарят внимательного машиниста, который мгновенно среагировал и остановил состав буквально в миллиметре от детской коляски, которая рухнула на ж/д пути по вине пассажирки.
Как впоследствии рассказала мать 4-месячного ребёнка, она отвлеклась на несколько секунд и отпустила коляску, которая внезапно покатилась и упала прямо под приближающуюся электричку.
Отмечается, что машинист пригородного поезда Константин Воробьёв применил экстренное торможение до того, как коляска оказалась на путях. И именно эти несколько секунд спасли малышу жизнь. Впрочем, не только малышу — после падения ребёнка к нему бросилась мать и попыталась его вытащить.
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Местные жители и комментаторы в соцсетях недоумевают, как можно было хотя бы на секунду отойти от коляски в таком опасном месте. Будь машинист хоть на десятую долю таким же рассеянным, как эта женщина, беды было бы не миновать. А так — ни ребёнок, ни мать не пострадали. Последняя, будем надеяться, теперь хотя бы узнает, что такое фиксатор колёс и зачем он нужен.
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Печатала что нибудь в ватсапе....100%