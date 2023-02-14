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В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком

В Балашихе машинист остановил электричку в миллиметре от коляски с грудным ребёнком

Автор:
14 февраля 2023 17:08
Сообщество : Жить в России
Метки: балашиха   видео   коляска   машинист   ребёнок   спасение   
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Мать ребёнка, видимо, не слышала, что такое фиксатор колёс.

Сегодня в соцсетях обсуждают историю с чудесным спасением ребёнка неподалёку от подмосковной Балашихи. Пользователи Сети благодарят внимательного машиниста, который мгновенно среагировал и остановил состав буквально в миллиметре от детской коляски, которая рухнула на ж/д пути по вине пассажирки.


Как впоследствии рассказала мать 4-месячного ребёнка, она отвлеклась на несколько секунд и отпустила коляску, которая внезапно покатилась и упала прямо под приближающуюся электричку.

Отмечается, что машинист пригородного поезда Константин Воробьёв применил экстренное торможение до того, как коляска оказалась на путях. И именно эти несколько секунд спасли малышу жизнь. Впрочем, не только малышу — после падения ребёнка к нему бросилась мать и попыталась его вытащить.

Местные жители и комментаторы в соцсетях недоумевают, как можно было хотя бы на секунду отойти от коляски в таком опасном месте. Будь машинист хоть на десятую долю таким же рассеянным, как эта женщина, беды было бы не миновать. А так — ни ребёнок, ни мать не пострадали. Последняя, будем надеяться, теперь хотя бы узнает, что такое фиксатор колёс и зачем он нужен.

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Метки: балашиха   видео   коляска   машинист   ребёнок   спасение   
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9  комментариев
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7k
Том Сойер Час назад
Профессионал!!! (А мамашке надо по башке крепко настучать)
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 4 минуты назад
Рассказать на что она отвлеклась? )))
Печатала что нибудь в ватсапе....100%
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1k
Nameless 10 минут назад
Даже в магазине ставил на фиксатор, когда отпускал коляску, чтобы взять продукты. Уже автоматическое действие было, как и пристёгиваться в машине. Не понимаю людей, кто такими вещами пренебрегает
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6k
Умница-красавица 47 минут назад
Бедный мужик! Сколько ж нервных клеток у него погибло. Теперь ему по идее отпуск должны дать.
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−2
Михаил Гвоздик Час назад
Ага, ага, тут бы полиции позадавать вопросы мамашке надо. Случайно перед подъезжающим поездом, и еще коляска сама покатилась. А машинисту однозначный респект.
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