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Компания кикшеринга призывает самокатчиков к безопасной езде с помощью БДСМ-атрибутики

Компания кикшеринга призывает самокатчиков к безопасной езде с помощью БДСМ-атрибутики

Автор:
21 июля 2023 16:12
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   интересное   поддержка   подростки   правила   самокаты   фото   
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Кикшеринг "Юрент" запустил странную рекламную компанию, призывая самокатчиков к безопасной езде. В городах России появились рекламные стенды, на которых советуют "не быть петушком".

Безопасность в городе серьёзно подрывают самокатчики, которые берут самокаты на прокат или используют свои. Кикшеринг "Юрент" в крупных городах России развелись рекламу, которая призывает к безопасному вождению.

Реклама получилась очень оригинальной. На одном стенде недобросовестных самокатчиков просят не быть петушками, а на другом не вставать на самокат пьяным. Так же есть стенды со "страховОЧКОЙ" и правильном пересечении пешеходного перехода.

Вишенкой рекламной компании стал ролик, который разлетелся по сети. Тур по офису компании заканчивается "отделом по борьбе с петушерингом". В кадре появляется молодой человек, чей образ отсылает к мему "Чёрный властелин".

Меня зовут Сергей Николаевич, я специалист отдела по борьбе с петушерингом. Мы выявляем нарушителей, проводим с ними воспитательные мероприятия.

Чтож, какие самокатчики, такая и реклама...

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Метки: Видео   интересное   поддержка   подростки   правила   самокаты   фото   
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6  комментариев
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2k
Fiverknot Час назад
Юрент -клоуны. Они даже на уровне приложения не могут запретить оставлять самокаты где попало.
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15k
Shtoppi Час назад
реклама не поможет. все самокатчики по дефолту петушки.
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16
Vovki Shtoppi 42 минуты назад
а если девушки? )
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