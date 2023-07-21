Компания кикшеринга призывает самокатчиков к безопасной езде с помощью БДСМ-атрибутики

Кикшеринг "Юрент" запустил странную рекламную компанию, призывая самокатчиков к безопасной езде. В городах России появились рекламные стенды, на которых советуют "не быть петушком".
Безопасность в городе серьёзно подрывают самокатчики, которые берут самокаты на прокат или используют свои. Кикшеринг "Юрент" в крупных городах России развелись рекламу, которая призывает к безопасному вождению.
Реклама получилась очень оригинальной. На одном стенде недобросовестных самокатчиков просят не быть петушками, а на другом не вставать на самокат пьяным. Так же есть стенды со "страховОЧКОЙ" и правильном пересечении пешеходного перехода.
Вишенкой рекламной компании стал ролик, который разлетелся по сети. Тур по офису компании заканчивается "отделом по борьбе с петушерингом". В кадре появляется молодой человек, чей образ отсылает к мему "Чёрный властелин".
Меня зовут Сергей Николаевич, я специалист отдела по борьбе с петушерингом. Мы выявляем нарушителей, проводим с ними воспитательные мероприятия.
Чтож, какие самокатчики, такая и реклама...
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
у них есть обслуживающий персонал для этого, для сбора,зарядки, ремонта и расстановки