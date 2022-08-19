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У россиянки, живущей в Испании, отобрали детей, заявив, что она украла их на Украине

У россиянки, живущей в Испании, отобрали детей, заявив, что она украла их на Украине

Автор:
19 августа 2022 09:01
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Елена Ланг   Испания   беспредел   видео   отобрали детей   политика   соцслужбы   ювенальная юстиция   
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При этом, Елена с двумя детьми уже несколько лет жила в Испании, а на руках у нее все возможные документы и фото девочек с младенчества.

Чудовищная история произошла с россиянкой, несколько лет назад перебравшейся в Испанию. 17 июня без каких-либо уведомлений у Елены Ланг забрали двух дочерей. Социальные службы увезли девочек прямо из школы, после чего сообщили их матери по телефону, что за детьми приезжать не нужно. Женщину обвиняют в том, что она украла девочек якобы когда погибли их настоящие родители на Украине. При этом Ланг показывает документы на детей и семейный архив с фото и видео, сделанных в том числе из роддома, но для ювенальной юстиции Испании это отчего-то не является доказательством.




Адвокат Елены Микель Родриго поясняет: «Директор школы сеньора Пла написала ложный донос, в котором описала очень тяжкие преступления Елены Ланг. Во-первых, дети жили практически беспризорниками, без внимания и заботы со стороны родителей. Что является ложью. Во-вторых, что они не являются ее родными детьми. В-третьих, что дети общались с незнакомыми. Всё это указано в доносе директора школы. И всё это ложь!».


Юрист добавляет, что ложные доносы были сделаны для того, чтобы забрать детей с гражданством других стран (дочери Елены имеют российское и швейцарское - по отцу - гражданство). «В чем тут проблема? Испанские институты привыкли обвинять без демонстрации доказательств, без предоставления каких-либо доказывающих документов. Их слово является бесспорным аргументом. Почему это было сделано? Потому что они не могут отобрать так просто детей с гражданством другой страны», — объяснил Родриго.


С 17 июня Елене запрещают видеться с детьми. За это время она лишь несколько раз раз смогла поговорить с дочками по телефону. Разговор не должен был вестись на русском языке.


Семья Ланг намерена обратиться в Европейский суд и потребовать рассмотрения дела не по испанским законам, а по международным. Кроме этого, как сообщают "Известия", будет направлено заявление в Европейскую прокуратуру.


Адвокат Елены считает, что её случай для Испании не единичный и таких ситуаций в Каталонии множество. Это целый бизнес, поставленный на поток - поясняет юрист.

«Каждый детский центр получает в районе €4–9 тыс. в месяц на каждого ребенка. Многие из них сейчас ищут посредников из Украины, чтобы заполучить украинских детей. Елена прекрасная мать, у которой, по неизвестной причине, незаконно отобрали детей. Статья 160 Гражданского кодекса гласит, что у родителей есть право навещать отобранных детей. Только сейчас ей дали один визит на один час. Но с 17 июня, прошло 2,5 месяца, прежде чем Елена смогла повидаться с дочерями. Это душераздирающе», — сообщает Родриго.

Источник:

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Метки: Елена Ланг   Испания   беспредел   видео   отобрали детей   политика   соцслужбы   ювенальная юстиция   
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12  комментариев
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7k
Trenzel2003 Полчаса назад
-"несколько лет назад перебравшейся в Испанию"
И почему меня должно это как то колышить?
Уже несколько лет, она не россиянка.
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12
Thomsen Минуту назад
Какая-то мутная история. Кто-то что-то недоговаривает.
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−6
Oleg 7 минут назад
А в чем проблема сделать ДНК тест?
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1k
Dimon 9 минут назад
Во- во! Жрите вашу европейскую "цивилизацию" ложками! Когда балакали не по - русски, чтобы проблем не было под испанским солнцем и кичились гражданствами "прогрессивных" стран, то Россия на ..уй была не нужна! А теперь начинается - Путин помоги! Пошли вы на...уй! Разбирайтесь с вашими новыми хозяевами сами, без "агрессивной Рашки"!
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302
Павел Кузнецов 10 минут назад
Хрень какая-то. У родителей должно быть свидетельство о рождении ребенка/детей, которое переводится/заверяется установленным образом через посольство/консульство РФ, и предоставляется в соответствующий орган/суд. Одновременно можно сделать/предоставить ДНК тест на родство, либо потребовать его сделать в суде. Кароч смотреть нужно что к чему, возможно там все не так как указано в статье.
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12k
Linuksoid 14 минут назад
Вообще пофигу, уехал из России на проживание - не россиянин! Зачем писать тут об этом? Нас это не касается!!!
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13k
Kucher 19 минут назад
Ну так это их испанские заморочки.
Живёшь в чужой стране - подчиняйся её законам. Не нравятся её законы, не езди туда. А раз она уже несколько лет там жила, значит её всё устраивало.
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6k
Shtoppi 20 минут назад
"просвещенная" европа с законами как в средние века.
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11k
Дядя Саша 23 минуты назад
А как же тест ДНК?
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377
Macht Дядя Саша 6 минут назад
Это для диких варваров. Джентльменам (или другим просвещённым европейцам) принято верит на слово.
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4k
GROMOZEKA Полчаса назад
Остается только посочувствовать
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