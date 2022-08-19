У россиянки, живущей в Испании, отобрали детей, заявив, что она украла их на Украине

При этом, Елена с двумя детьми уже несколько лет жила в Испании, а на руках у нее все возможные документы и фото девочек с младенчества.
Чудовищная история произошла с россиянкой, несколько лет назад перебравшейся в Испанию. 17 июня без каких-либо уведомлений у Елены Ланг забрали двух дочерей. Социальные службы увезли девочек прямо из школы, после чего сообщили их матери по телефону, что за детьми приезжать не нужно. Женщину обвиняют в том, что она украла девочек якобы когда погибли их настоящие родители на Украине. При этом Ланг показывает документы на детей и семейный архив с фото и видео, сделанных в том числе из роддома, но для ювенальной юстиции Испании это отчего-то не является доказательством.
Адвокат Елены Микель Родриго поясняет: «Директор школы сеньора Пла написала ложный донос, в котором описала очень тяжкие преступления Елены Ланг. Во-первых, дети жили практически беспризорниками, без внимания и заботы со стороны родителей. Что является ложью. Во-вторых, что они не являются ее родными детьми. В-третьих, что дети общались с незнакомыми. Всё это указано в доносе директора школы. И всё это ложь!».
Юрист добавляет, что ложные доносы были сделаны для того, чтобы забрать детей с гражданством других стран (дочери Елены имеют российское и швейцарское - по отцу - гражданство). «В чем тут проблема? Испанские институты привыкли обвинять без демонстрации доказательств, без предоставления каких-либо доказывающих документов. Их слово является бесспорным аргументом. Почему это было сделано? Потому что они не могут отобрать так просто детей с гражданством другой страны», — объяснил Родриго.
С 17 июня Елене запрещают видеться с детьми. За это время она лишь несколько раз раз смогла поговорить с дочками по телефону. Разговор не должен был вестись на русском языке.
Семья Ланг намерена обратиться в Европейский суд и потребовать рассмотрения дела не по испанским законам, а по международным. Кроме этого, как сообщают "Известия", будет направлено заявление в Европейскую прокуратуру.
Адвокат Елены считает, что её случай для Испании не единичный и таких ситуаций в Каталонии множество. Это целый бизнес, поставленный на поток - поясняет юрист.
«Каждый детский центр получает в районе €4–9 тыс. в месяц на каждого ребенка. Многие из них сейчас ищут посредников из Украины, чтобы заполучить украинских детей. Елена прекрасная мать, у которой, по неизвестной причине, незаконно отобрали детей. Статья 160 Гражданского кодекса гласит, что у родителей есть право навещать отобранных детей. Только сейчас ей дали один визит на один час. Но с 17 июня, прошло 2,5 месяца, прежде чем Елена смогла повидаться с дочерями. Это душераздирающе», — сообщает Родриго.
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АНТИФИШКИ
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И почему меня должно это как то колышить?
Уже несколько лет, она не россиянка.
Живёшь в чужой стране - подчиняйся её законам. Не нравятся её законы, не езди туда. А раз она уже несколько лет там жила, значит её всё устраивало.