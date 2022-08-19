У россиянки, живущей в Испании, отобрали детей, заявив, что она украла их на Украине

С 17 июня Елене запрещают видеться с детьми. За это время она лишь несколько раз раз смогла поговорить с дочками по телефону. Разговор не должен был вестись на русском языке.

Семья Ланг намерена обратиться в Европейский суд и потребовать рассмотрения дела не по испанским законам, а по международным. Кроме этого, как сообщают "Известия", будет направлено заявление в Европейскую прокуратуру.