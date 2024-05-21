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Чемпиона Липецкой области по боксу среди юниоров подозревают в создании подростковой банды и вымогательстве денег

Чемпиона Липецкой области по боксу среди юниоров подозревают в создании подростковой банды и вымогательстве денег

Автор:
21 мая 2024 17:50
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Вымогательство   Липецкая область   драки   избиения   подростки   полиция   
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Им уже заинтересовался центр по борьбе с экстремизмом.

Сегодня в сети активно обсуждали видео с участием 15-летнего Амара из Липецкой области. Юноша занимается боксом, активно участвует в разных турнирах и занимает на них призовые места.

Теперь же его подозревают в создании подростковой банды.

По данным СМИ, он вместе со сверстниками нападал на прохожих и не брезговал вымогательством. Обратили внимание и на список «чётких» треков из музыкальных предпочтений спортсмена.

Роликами с избиениями заинтересовались в полиции. Посмотрела их и Екатерина Мизулина - она также обратилась к силовикам с просьбой проверить буйного боксёра.

Спортсмена разыскивает центр по борьбе с экстремизмом. Возможно, в ближайшее время молодой человек опубликует ролик не с издевательствами над сверстниками, а с извинениями.

АУЕ - экстремистская организация, запрещённая в РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Вымогательство   Липецкая область   драки   избиения   подростки   полиция   
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10  комментариев
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7k
Трям 2 часа назад
Так черножопый же! Че вы от них хотите? Им до цивилизованных людей еще 2-3млн лет эволюционировать!
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5k
РАТНИК 2 минуты назад
Нужен закон который горных неандертальцев лишал права называться человеком - это дикие человекообразные существа и отношение должно быть как к диким животным - в городах их не должно быть , только в вольеры.
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574
Александр Поляков 3 минуты назад
Бабуин, его мама под шкурой спала, а папа мочой осла умывался.
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40k
koleos72 15 минут назад
А почему бы не ставить на особый учёт спортсменов занимающихся единоборствами, а то сильно много "борцух" развелось! И условия особые создать, если ты нарушаешь-отвечаешь по закону! Как с ружьём! А то они в клубах удары ставят, потом людей гнобят! Они не для спорта занимаются, но для превосходства над рядовыми гражданами! А ещё им ихние банды помогают уладить эксцессы! Они спорт превратили в какую то помойку!
Пусть разрешение берут в диспансере при УВД, а то опять справки продавать будут!
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82
Дмитрий Мальченков 23 минуты назад
мразь не Русская. Что ожидать от этой мерзости, их нужно искоренить на корню
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15k
Владимир Полчаса назад
Черножопый! Тупиковая ветвь развития.
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4k
kuchipachi Час назад
И опять нет сюрприза в национальности...
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August
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