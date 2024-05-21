Чемпиона Липецкой области по боксу среди юниоров подозревают в создании подростковой банды и вымогательстве денег

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В Хакасии по просьбе подруги подростки поставили на колени и избили 15-летнюю девочку

"Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки

"Вставай на колени! Извиняйся!": в Челябинской области школьницы поссорились из-за парня и...

"Щас челюсть снесу!": в Омске подросток избил мужчину, который полез разнимать драку

"Где кошелёк, бабуль?": в Новосибирской области задержали подростков, издевавшихся на пенсионеркой