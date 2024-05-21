Чемпиона Липецкой области по боксу среди юниоров подозревают в создании подростковой банды и вымогательстве денег

Им уже заинтересовался центр по борьбе с экстремизмом.
Сегодня в сети активно обсуждали видео с участием 15-летнего Амара из Липецкой области. Юноша занимается боксом, активно участвует в разных турнирах и занимает на них призовые места.
Теперь же его подозревают в создании подростковой банды.
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По данным СМИ, он вместе со сверстниками нападал на прохожих и не брезговал вымогательством. Обратили внимание и на список «чётких» треков из музыкальных предпочтений спортсмена.
Роликами с избиениями заинтересовались в полиции. Посмотрела их и Екатерина Мизулина - она также обратилась к силовикам с просьбой проверить буйного боксёра.
Спортсмена разыскивает центр по борьбе с экстремизмом. Возможно, в ближайшее время молодой человек опубликует ролик не с издевательствами над сверстниками, а с извинениями.
АУЕ - экстремистская организация, запрещённая в РФ.
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Пусть разрешение берут в диспансере при УВД, а то опять справки продавать будут!