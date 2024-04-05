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"Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки

"Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки

Автор:
05 апреля 2024 09:27
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Владивосток   дети   драка   избиение   подростки   полиция   собака   
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15-летний подросток напал на пацана и исколошматил его, стараясь попасть по голове.

Конфликт двух подростков во Владивостоке возник из-за пса. Собака громко лаяла, выбрав объектом внимания этнического узбека, которому такое внимание животного очень не понравилось. Он повалил ребенка, который вывел джек-рассела на прогулку, и стал избивать его, выкрикивая при этом: «Это твоя земля?»



В Telegram-канале Svodka25, где появилось видео этого инцидента, мать пострадавшего ребёнка написала, что нападавший «пообещал сломать хребет собаке, а потом, что всех перережет».Также женщина сообщила, что зафиксировала травмы сына - у него сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, и попросила найти обидчика ребёнка. Отец избитого ребенка в комментариях дополнил, что у сына небольшое отставание в развитии.


На видео, размещенное в соцсетях, обратили внимание в полиции, и вскоре сообщили, что личность хулигана, избившего 14-летнего школьника, установлена. Это учащийся одной из школ Ленинского района Владивостока, с гражданством России.


15-летнего дебошира доставили в полицию, где он сообщил, что подросток, которого он избил, его обзывал и провоцировал на конфликт, после чего и началась драка. Сейчас в деле разбирается полиция, а пока возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ.

Источник:

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Метки: Видео   Владивосток   дети   драка   избиение   подростки   полиция   собака   
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11  комментариев
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27k
сеньор Леонсио 48 минут назад
стал избивать его, выкрикивая при этом: «Это твоя земля?»(с)
По идее на 282 говно раскрутилось!
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23k
Killgrave 5 минут назад
Нужно больше показательных процессов над черными с суровым наказанием.
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6k
Отвратительный Мужик 10 минут назад
Родителям дали гражданство и соответственно и их ребенку . Родители быстро объяснили ребенку кого они ненавидят и чт о местных надо резать чем их мелкий чернопопый [мат] тут же и занялся. Всю семейку лишить гражданства и к куям отправить в свой жопастан .
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37k
БамбарбияКиргуду 18 минут назад
Странно,автора никто не называет провокатором,за выложеный пост.Куда запропастились орущие? ssss3,ты где уё.бок? Заметьте, этого козла не было три дня,пока обсуждался терракт в крокусе.
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24k
hebpat Полчаса назад
Надо обуздывать диаспоры, а то наплачемся с ними. Если ты приехал в Россию, интегрируйся, учи язык, соблюдай законы. Но если ты не хочешь интегрироваться, то, как сказал ниже sumrаknn, тюрьма, чемодан, вокзал, кишлак, ишак.
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23k
Shtoppi Полчаса назад
это по ходу какой-то представитель коренных северных народностей на тропу внутреннего национализма выползти решил?
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14k
кот базилий 36 минут назад
Подрастают головорезы черные на русских харчах.
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14k
кот базилий 37 минут назад
"Зымля дэлить в расия ехаль"?
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8k
Alex 41 минуту назад
Мочить черножопого
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6k
sumrаknn 44 минуты назад
Опять придется добиваться наказания следователей, которые не возбудятся уголовными статьями и не станут депортировать эту криминальную и очень опасную русофобскую семейку? Это должно быть как "отче наш" - тюрьма, чемодан, вокзал, кишлак, ишак.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1960 постов (1950 в горячем)

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