"Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки

15-летний подросток напал на пацана и исколошматил его, стараясь попасть по голове.
Конфликт двух подростков во Владивостоке возник из-за пса. Собака громко лаяла, выбрав объектом внимания этнического узбека, которому такое внимание животного очень не понравилось. Он повалил ребенка, который вывел джек-рассела на прогулку, и стал избивать его, выкрикивая при этом: «Это твоя земля?»
Осторожно! В видео присутствуют сцены драки!
В Telegram-канале Svodka25, где появилось видео этого инцидента, мать пострадавшего ребёнка написала, что нападавший «пообещал сломать хребет собаке, а потом, что всех перережет».Также женщина сообщила, что зафиксировала травмы сына - у него сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, и попросила найти обидчика ребёнка. Отец избитого ребенка в комментариях дополнил, что у сына небольшое отставание в развитии.
На видео, размещенное в соцсетях, обратили внимание в полиции, и вскоре сообщили, что личность хулигана, избившего 14-летнего школьника, установлена. Это учащийся одной из школ Ленинского района Владивостока, с гражданством России.
15-летнего дебошира доставили в полицию, где он сообщил, что подросток, которого он избил, его обзывал и провоцировал на конфликт, после чего и началась драка. Сейчас в деле разбирается полиция, а пока возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ.
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