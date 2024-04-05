"Это твоя земля?": во Владивостоке подросток избил мальчика из-за громкого лая собаки





В Telegram-канале Svodka25, где появилось видео этого инцидента, мать пострадавшего ребёнка написала, что нападавший «пообещал сломать хребет собаке, а потом, что всех перережет».Также женщина сообщила, что зафиксировала травмы сына - у него сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, и попросила найти обидчика ребёнка. Отец избитого ребенка в комментариях дополнил, что у сына небольшое отставание в развитии.





На видео, размещенное в соцсетях, обратили внимание в полиции, и вскоре сообщили, что личность хулигана, избившего 14-летнего школьника, установлена. Это учащийся одной из школ Ленинского района Владивостока, с гражданством России.



