«Всё должно быть под контролем»: в России хотят ввести цифровой профиль для контроля мигрантов

Сообщают, что будут отслеживаться все перемещения приезжих.
После теракта в «Крокусе», ведомства вплотную занялись вопросом миграции. Было несколько инициатив по контролю за приезжающими в Россию, одна из главных - цифровой контроль за каждым мигрантом. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов:
Тема болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода. Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. И трудовая миграция должна обеспечиваться ответственностью работодателя в том смысле, что, если человек приехал на работу, он работает у него. Если был уволен - об этом сразу извещаются компетентные органы. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение - всё должно быть под контролем. Это, в конечном счёте, не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов.
Систему цифровых профилей хотят внедрить до конца этого года. В ней объединят данные из баз МВД, ФСБ и биометрические данные. Последние планируют собирать прямо в аэропортах.
А Минтруда предлагает перейти к целевому набору мигрантов. По плану ведомства, будет отдельная компания «Работа в России», через неё заказчик будет оформлять заявку на конкретных специалистов. Срок их рабочего контракта - до 2 лет, бессрочных договоров не будет. Министерство рассчитывает, что через систему пройдёт до 300 тысяч мигрантов до 2030 года.
Отдельная инициатива есть и у властей Московской области. Чиновники хотят обязать работодателя строить общежития для мигрантов прямо на объекте или рядом с ним. Это касается в первую очередь строек. По мнению руководства области, это позволит избежать «неконтролируемого перемещения мигрантов от места жительства до места работы».
Тем временем, в Таджикистане ищут пособников террористов, устроивших жуткую бойню в «Крокусе». Там провели совместную операцию российских и местных силовиков. В результате задержали 9 человек, их подозревают в связях с ИГИЛ*. До этого задержали столько же, так что работа идёт полным ходом.
*ИГИЛ признана террористической организацией и запрещена в РФ.
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- 9+9=18. Если это "полный ход", то у меня для ТС плохие новости.