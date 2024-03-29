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«Всё должно быть под контролем»: в России хотят ввести цифровой профиль для контроля мигрантов

«Всё должно быть под контролем»: в России хотят ввести цифровой профиль для контроля мигрантов

Автор:
29 марта 2024 16:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Крокус сити холл   мигранты   приезжие   силовики   теракт   цифровой профиль   
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Сообщают, что будут отслеживаться все перемещения приезжих.

После теракта в «Крокусе», ведомства вплотную занялись вопросом миграции. Было несколько инициатив по контролю за приезжающими в Россию, одна из главных - цифровой контроль за каждым мигрантом. Об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов:

Тема болезненная, но требующая тщательного, вдумчивого подхода. Нужна качественная реализация сформированного плана по рынку труда до 2030 года. И трудовая миграция должна обеспечиваться ответственностью работодателя в том смысле, что, если человек приехал на работу, он работает у него. Если был уволен - об этом сразу извещаются компетентные органы. Будет создан цифровой профиль приехавшего на заработки человека. Куда он перемещается, когда у него истекают разрешительные документы, где он проживает, с кем. Любой переход на другую работу, увольнение - всё должно быть под контролем. Это, в конечном счёте, не только вопрос безопасности, но и вопрос соблюдения прав самих трудовых мигрантов.

Систему цифровых профилей хотят внедрить до конца этого года. В ней объединят данные из баз МВД, ФСБ и биометрические данные. Последние планируют собирать прямо в аэропортах.

А Минтруда предлагает перейти к целевому набору мигрантов. По плану ведомства, будет отдельная компания «Работа в России», через неё заказчик будет оформлять заявку на конкретных специалистов. Срок их рабочего контракта - до 2 лет, бессрочных договоров не будет. Министерство рассчитывает, что через систему пройдёт до 300 тысяч мигрантов до 2030 года.

Отдельная инициатива есть и у властей Московской области. Чиновники хотят обязать работодателя строить общежития для мигрантов прямо на объекте или рядом с ним. Это касается в первую очередь строек. По мнению руководства области, это позволит избежать «неконтролируемого перемещения мигрантов от места жительства до места работы».

Тем временем, в Таджикистане ищут пособников террористов, устроивших жуткую бойню в «Крокусе». Там провели совместную операцию российских и местных силовиков. В результате задержали 9 человек, их подозревают в связях с ИГИЛ*. До этого задержали столько же, так что работа идёт полным ходом.

*ИГИЛ признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Источник:

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Метки: Крокус сити холл   мигранты   приезжие   силовики   теракт   цифровой профиль   
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7  комментариев
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7k
Трям 2 часа назад
И каждому по ошейнику. Отошел от стройки на 50м - башка .нахуй !!!
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11k
Сергей 20 минут назад
Глядишь, подумов ещё немного наши законотворцы прийду к институту прописки и лимиту рабочих мест. Короче ко всему тому до чего "не додумались" в СССР. И конечно это будет современное, продвинутое решение. Ещё раз убеждаюсь, на сколько были мудрый люди которые закладывали основы советского государства.
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5k
Overkill245 Полчаса назад
Нелегалы никуда не денутся, пока они выгодны. А выгодны они будут тому условному нанимателю, который хочет сэкономить и нажиться. В итоге что? Правильно - вся проблема в желании побольше получить. На этом примере очень хорошо видна разница между "зарабатывать" и "получать"
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5k
Руслан 49 минут назад
Гражданство перестаньте выдавать, дебилы бл@ть…И никакого воссоединения семей. Реализуйте так, как у арабов в ОАЭ, к примеру. Никакого велосипеда не надо изобретать. Всё уже придумано.
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630
Olldd Час назад
>>В результате задержали 9 человек, их подозревают в связях с ИГИЛ*. До этого задержали столько же, так что работа идёт полным ходом.
- 9+9=18. Если это "полный ход", то у меня для ТС плохие новости.
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39k
АнтонПолднев 2 часа назад
Всё это будет работать только при добросовестности работодателей. А с этим проблема.
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August
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