«Всё должно быть под контролем»: в России хотят ввести цифровой профиль для контроля мигрантов

А Минтруда предлагает перейти к целевому набору мигрантов. По плану ведомства, будет отдельная компания «Работа в России», через неё заказчик будет оформлять заявку на конкретных специалистов. Срок их рабочего контракта - до 2 лет, бессрочных договоров не будет. Министерство рассчитывает, что через систему пройдёт до 300 тысяч мигрантов до 2030 года.

Отдельная инициатива есть и у властей Московской области. Чиновники хотят обязать работодателя строить общежития для мигрантов прямо на объекте или рядом с ним. Это касается в первую очередь строек. По мнению руководства области, это позволит избежать «неконтролируемого перемещения мигрантов от места жительства до места работы».