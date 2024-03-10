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«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания

«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания

Автор:
10 марта 2024 21:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   задержание   мигранты   полиция   приезжие   силовики   
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Силовиков хватали за одежду, кричали на них, и не давали закрыть дверь в служебную машину.

В Санкт-Петербурге сотрудники хотели доставить задержанную в отдел - на видео она в чёрно-белом пальто. К ней присоединилась женщина с ребёнком на руках, сама полезла в полицейскую машину и стала кричать.

Сотрудники стали её вытаскивать и на шум сбежалась целая толпа. Полицейских хватали за рукава и истошно голосили. В общем, образовалась куча-мала. Судя по голосам за камерой, среди защитников задержанной, были и местные активисты.

В какой-то момент, женщина, державшая ребёнка, разжала руки, и малыш упал на асфальт. Тут криков стало ещё больше, хотя в ролике видно, что это дама его уронила.

У полицейских требовали, чтобы они взяли с собой и вторую женщину, но сотрудники отказывались и говорили, что забирают в отдел только одного человека. А малыш остаётся с бабушкой. По всей видимости, она и пыталась сесть в машину.

В итоге, устав от криков, сотрудник сообщил:

У нас светское государство, мы не по шариату живём.

Снимавший всё это на камеру оказался родственником женщин, его не задержали. А вот обеих дам в машину в конце концов усадили. Как заявили потом в региональном управлении МВД:

Сотрудники полиции доставили в отдел двух гражданок одной из стран ближнего зарубежья за нарушение миграционного законодательства. После составления административных протоколов обе были отпущены.

Источник:

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Метки: Видео   Питер   Санкт-Петербург   задержание   мигранты   полиция   приезжие   силовики   
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10  комментариев
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22k
Shtoppi 54 минуты назад
долбанный зоопарк! понаехали хер проссы кто такие и откуда, да еще и психически больные по ходу.
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11k
Dabus 4 минуты назад
Цыгане, таджикского происхождения ..
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11k
BarOb 11 минут назад
Взяли и отпустили, думают теперь приезжие штраф будут платить? Хрен там, будут лучше прятаться
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5k
Руслан 11 минут назад
Вот такое соплежуйство от властей и порождает безнаказанность остального чурбанья. Е@алом в пол, вне зависимости от гендерной принадлежности, в камеру и домой нах в течение 24 часов со всей группой поддержки. А то деликатные какие полиционеры
Если чумазые на ментов фактически нападают, препятствуют осуществлению ими деятельности, а те уговорами занимаются, то как обычным гражданам себя защитить? За вилы браться? Доиграется власть в толерастию. Надо, чтобы Беглова пара чумазых в темном углу оттолерастила…
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3k
STRiX 12 минут назад
Я требую разрешения на открытие огня по этим обезьянам!!!
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31k
Григорий 20 минут назад
Вы приехали оттуда, где вам было плохо. Здесь хорошо именно потому, что не дают творить дичь. Вы попытались себя поставить выше Закона, не вышло. Еще раз быканёте и вас выкинут нахер из нашего светлого города.
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39k
albedo Полчаса назад
Сразу выдворять из страны дикарей.
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55k
Опиум для народа 48 минут назад
-"за нарушение миграционного законодательства. После составления административных протоколов обе были отпущены."-
- а почему отпущены? Гражданин ЧУЖОЙ страны шляется где попало сх"яли? До решения суда - в камеру. После - на поезд и алга.
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August

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