«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания

Силовиков хватали за одежду, кричали на них, и не давали закрыть дверь в служебную машину.
В Санкт-Петербурге сотрудники хотели доставить задержанную в отдел - на видео она в чёрно-белом пальто. К ней присоединилась женщина с ребёнком на руках, сама полезла в полицейскую машину и стала кричать.
Сотрудники стали её вытаскивать и на шум сбежалась целая толпа. Полицейских хватали за рукава и истошно голосили. В общем, образовалась куча-мала. Судя по голосам за камерой, среди защитников задержанной, были и местные активисты.
В какой-то момент, женщина, державшая ребёнка, разжала руки, и малыш упал на асфальт. Тут криков стало ещё больше, хотя в ролике видно, что это дама его уронила.
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У полицейских требовали, чтобы они взяли с собой и вторую женщину, но сотрудники отказывались и говорили, что забирают в отдел только одного человека. А малыш остаётся с бабушкой. По всей видимости, она и пыталась сесть в машину.
В итоге, устав от криков, сотрудник сообщил:
У нас светское государство, мы не по шариату живём.
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Снимавший всё это на камеру оказался родственником женщин, его не задержали. А вот обеих дам в машину в конце концов усадили. Как заявили потом в региональном управлении МВД:
Сотрудники полиции доставили в отдел двух гражданок одной из стран ближнего зарубежья за нарушение миграционного законодательства. После составления административных протоколов обе были отпущены.
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- а почему отпущены? Гражданин ЧУЖОЙ страны шляется где попало сх"яли? До решения суда - в камеру. После - на поезд и алга.