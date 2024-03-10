«У нас светское государство, мы не по шариату живём»: в Питере приезжие устроили скандал во время задержания

В Санкт-Петербурге сотрудники хотели доставить задержанную в отдел - на видео она в чёрно-белом пальто. К ней присоединилась женщина с ребёнком на руках, сама полезла в полицейскую машину и стала кричать.

Сотрудники стали её вытаскивать и на шум сбежалась целая толпа. Полицейских хватали за рукава и истошно голосили. В общем, образовалась куча-мала. Судя по голосам за камерой, среди защитников задержанной, были и местные активисты.

В какой-то момент, женщина, державшая ребёнка, разжала руки, и малыш упал на асфальт. Тут криков стало ещё больше, хотя в ролике видно, что это дама его уронила.