«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России

О проблеме миграции говорят уже давно. После страшного теракта в «Крокусе» всё резко ускорилось и сейчас речь идёт уже о конкретных действиях властей: не хаотичном завозе рабочей силы, а целевом наборе специалистов по заявке, запрету фиктивных браков для получения гражданства, запрет на въезд в Россию семей приезжих.

Этой темы коснулся вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он считает, что у нас многонациональная страна и никто ссорить народы друг с другом не собирается. Но массовой и откровенно опасной для всех миграции надо положить конец.