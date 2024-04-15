«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России

И подчеркнули, что нести ответственность за приезжих должны компании, в которых они трудятся.
О проблеме миграции говорят уже давно. После страшного теракта в «Крокусе» всё резко ускорилось и сейчас речь идёт уже о конкретных действиях властей: не хаотичном завозе рабочей силы, а целевом наборе специалистов по заявке, запрету фиктивных браков для получения гражданства, запрет на въезд в Россию семей приезжих.
Этой темы коснулся вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он считает, что у нас многонациональная страна и никто ссорить народы друг с другом не собирается. Но массовой и откровенно опасной для всех миграции надо положить конец.
Очень много людей, которые говорят: ну, вот, нас хотят поссорить, многонациональный народ, многонациональная страна. Да, мы многонациональная страна, мы этим гордимся. И мы, конечно, многонациональный народ Российской Федерации. Но это не значит, что мы должны открыть здесь двери для каких-то ваххабитских диаспор, которые будут здесь выращивать людей, готовых за 500 тысяч стрелять по мирным гражданам в концертном зале.
По мнению депутата, тут наши чиновники хотят «усидеть на двух стульях: и соблюсти безопасность народа, и заработать денег». Вероятно, речь идёт о лоббировании интересов строительных и аграрных компаний, где крутятся огромные суммы и много работников-иностранцев. Как сказал о таких чиновниках Толстой:
Споткнулись о жадность.
А проблему массовости и низкоквалифицированного труда вице-спикер предлагает решить очень просто: работодатель составляет заявку на определённое количество специалистов. Ему их подбирают (скорее всего, создадут отдельное ведомство) и он оплачивает переезд, медицинскую страховку и проживание. После окончания контракта - отправляет домой.
И, конечно, не в ваших интересах, чтобы они привозили свои семьи сюда. А как вы будете за семьи-то… вы тоже должны будете тогда платить, и страховку, и депозит на выезд, и так далее. Поэтому вот такие надо условия создавать. То есть спокойно, никаким образом не задевая дружбу народов, и желание людей работать в России. Да, пожалуйста, работайте. Только по закону работайте.
Ранее в Госдуме обсуждали отмену патентов для мигрантов и введение заявки на целевой набор рабочей силы. Все изменения для этого хотят принять уже в этом году.
Источник:
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- въезд/выезд по биометрии
- только по "спискам" нанятых работников
- под полную ответственность работодателя за проживание и выезд ( с депозитом и работодатель должен быть конечным - хочет ЖКХ №4 Днищевского района 5 дворников из " солнечной Азии" - вот оно и должно их нанимать, а не ООО "Рога и Копыта". С подачей заявки в МинТруд и указанием - почему не наняли граждан РФ )
- уголовная ответственность за наём без разрешения ответственного лица.
- отзыв гражданства за любое уголовное преступление в течении 5 лет после получения паспорта и выдворение его из страны.
Совсем ведь не сложно.
Но "почему-то" никуя не делается тем же Толстовым, только слова. И все так же догадываются - почему .
А за то что границы на распашку власть видать не хочет нести ответственность.
Почему так обтекаемо? Что за чиновники? Ф. И. О. ? Депутаты - то же чиновники. Хочется конкретики.
Напоминает песню из "Следствие ведут знатоки":
Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.