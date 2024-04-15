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«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России

«Споткнулись о жадность»: в Госдуме назвали причину проблем с мигрантами в России

Автор:
15 апреля 2024 17:55
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Петр Толстой   мигранты   ответственность   приезжие   чиновники   
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И подчеркнули, что нести ответственность за приезжих должны компании, в которых они трудятся.

О проблеме миграции говорят уже давно. После страшного теракта в «Крокусе» всё резко ускорилось и сейчас речь идёт уже о конкретных действиях властей: не хаотичном завозе рабочей силы, а целевом наборе специалистов по заявке, запрету фиктивных браков для получения гражданства, запрет на въезд в Россию семей приезжих.

Этой темы коснулся вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он считает, что у нас многонациональная страна и никто ссорить народы друг с другом не собирается. Но массовой и откровенно опасной для всех миграции надо положить конец.

Очень много людей, которые говорят: ну, вот, нас хотят поссорить, многонациональный народ, многонациональная страна. Да, мы многонациональная страна, мы этим гордимся. И мы, конечно, многонациональный народ Российской Федерации. Но это не значит, что мы должны открыть здесь двери для каких-то ваххабитских диаспор, которые будут здесь выращивать людей, готовых за 500 тысяч стрелять по мирным гражданам в концертном зале.

По мнению депутата, тут наши чиновники хотят «усидеть на двух стульях: и соблюсти безопасность народа, и заработать денег». Вероятно, речь идёт о лоббировании интересов строительных и аграрных компаний, где крутятся огромные суммы и много работников-иностранцев. Как сказал о таких чиновниках Толстой:

Споткнулись о жадность.

А проблему массовости и низкоквалифицированного труда вице-спикер предлагает решить очень просто: работодатель составляет заявку на определённое количество специалистов. Ему их подбирают (скорее всего, создадут отдельное ведомство) и он оплачивает переезд, медицинскую страховку и проживание. После окончания контракта - отправляет домой.

И, конечно, не в ваших интересах, чтобы они привозили свои семьи сюда. А как вы будете за семьи-то… вы тоже должны будете тогда платить, и страховку, и депозит на выезд, и так далее. Поэтому вот такие надо условия создавать. То есть спокойно, никаким образом не задевая дружбу народов, и желание людей работать в России. Да, пожалуйста, работайте. Только по закону работайте.

Ранее в Госдуме обсуждали отмену патентов для мигрантов и введение заявки на целевой набор рабочей силы. Все изменения для этого хотят принять уже в этом году.

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Метки: Госдума   Петр Толстой   мигранты   ответственность   приезжие   чиновники   
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18  комментариев
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22k
kσρβγς Час назад
Все равно где-нить пропихнут послабления для зверьков... За такие бабки удавятся...
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29k
Matrosskin 8 минут назад
Пздть - не камешки ворочать. Все прекрасно понимают, что достаточно:
- въезд/выезд по биометрии
- только по "спискам" нанятых работников
- под полную ответственность работодателя за проживание и выезд ( с депозитом и работодатель должен быть конечным - хочет ЖКХ №4 Днищевского района 5 дворников из " солнечной Азии" - вот оно и должно их нанимать, а не ООО "Рога и Копыта". С подачей заявки в МинТруд и указанием - почему не наняли граждан РФ )
- уголовная ответственность за наём без разрешения ответственного лица.
- отзыв гражданства за любое уголовное преступление в течении 5 лет после получения паспорта и выдворение его из страны.
Совсем ведь не сложно.
Но "почему-то" никуя не делается тем же Толстовым, только слова. И все так же догадываются - почему .
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5k
Горожанин 15 минут назад
По какой причине власть не понимала эту банальность раньше? Думается, что дело в том, что эта проблема не затрагивала физические фибры высшей власти. И вот, наконец. затронула - гнойник стал болезненным и для чиновников-патрициев. Вот поэтому и начались сыпаться правильные слова сверху - повторение того, что люди годами говорили. Дело, как всегда, банальное - пока ситуация не дошла до ручки, наверху никому нет дела. Ну вот теперь дело дошло до ручки - и на всех верхах обратили внимание. А не поздно ли, долб@оёбы?
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9k
Онотолей 22 минуты назад
>И подчеркнули, что нести ответственность за приезжих должны компании, в которых они трудятся.

А за то что границы на распашку власть видать не хочет нести ответственность.
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16k
Ёшкин кот Полчаса назад
Думаю, что поезд ушел. Они уже не мигранты, а граждане РФ.
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4k
Михаил 39 минут назад
это как с транспортным налогом потрещат да забудут... москва строится гинаскими темпами мигрантов итак не хватает олигархам...
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460
jeka 40 минут назад
всё просто - стоимость патента 7500р в месяц умножить на количество мигрантов = овер дофейхуа денег на ровном месте. Пчёлы против мёда?
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9k
Alex Час назад
Если кто-то думает, что после Крокуса что-то поменяется, то он ошибается. Пошумят еще с пол года, а потом продажные чиновники, мусора, судьи и барыги все назад вернут.
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49
Бывалый Трус Alex 53 минуты назад
Вы думаете, что наш Президент и депутаты не смогут разобраться с этими "продажными чиновниками, мусорами, судьями и барыгами"? Откуда у Вас такой пессимизм?
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Причина проблем с мигрантами является дума, сами законы принимали, а теперь перекладывают ответственность с больной головы на здоровую.
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537
Игорь Час назад
Нужен был "Крокус", чтобы лоббистов от строительства и прочих любителей заработать на дармовой рабочей силе, прижать. А может стоит разобраться и в том, сколько они на этом загребли денег? На "Крокусе" в том числе...
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49
Бывалый Трус Час назад
"По мнению депутата, тут наши чиновники хотят «усидеть на двух стульях: и соблюсти безопасность народа, и заработать денег»."

Почему так обтекаемо? Что за чиновники? Ф. И. О. ? Депутаты - то же чиновники. Хочется конкретики.
Напоминает песню из "Следствие ведут знатоки":

Если кто-то кое-где у нас порой
Честно жить не хочет,
Значит с ними нам вести незримый бой.
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157
Владислав Бывалый Трус Час назад
Так а в чем секрет? Смотрите, кто собственник крупных строительных компаний и получите ответ на свой вопрос.
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49
Бывалый Трус Teodor 58 минут назад
Да согласен я, но депутат Толстой, согласно статье, лишь "коснулся" этой темы. А я бы тоже хотел, что бы был именно запрос. А то все только касаются и всё.
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August
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  • 2796 постов (2748 в горячем)

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