В подмосковном Чехове разыскивают вооруженного пособника террористов, скрывшегося в лесу

В Чехове сотрудники спецслужб, поднятые по тревоге, разыскивают вооруженного мужчину, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле». Введён план "Сирена". Жителей городского округа просят оставаться дома, - сообщает SHOT.
Возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается в лесу в районе подмосковного Чехова. В городском округе ввели план "Сирена".
47-летнего Николая С. пытались задержать вечером 9 апреля, однако мужчине удалось сбежать от правоохранителей и скрыться в лесу. По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен.
SHOT публикует момент погони за предполагаемым пособником террористов в Чехове. Беглец резко сдал назад, врезался, выскочил из машины и скрылся в лесополосе. На видео также слышны выстрелы.
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47-летний Николай С. скрывался от силовиков на серебристом Chevrolet Orlando. В посёлке Мещерское он попытался выпрыгнуть из машины на ходу, но врезался, сдавая назад, и оторвал дверь об столб.
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Подозреваемый отстреливался, ему удалось скрыться. Он спрыгнул с моста через речку Рожайка и скрылся в лесополосе вдоль русла.
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Автомобиль, на котором скрывался Николай, принадлежит юрлицу — производителю полиэтиленовой плёнки.
О предполагаемом пособнике террористов , напавших на "Крокус" известно, что родом он из подмосковного Королёва, проживает там же, занимается ремонтом машин. Был женат, развёлся в 2011 году, есть ребёнок. Его разыскивали судебные приставы как должника по алиментам. В 2012 году он судился с бывшей супругой о признании права собственности на квартиру в подмосковном посёлке Лесные поляны. Также в 2012г. он пытался через суд признать права собственности на гараж в Королёве, которым хотел воспользоваться. Суд иск не удовлетворил, - сообщает SHOT.
Всем жителям Чехова и Королёва необходимо проявлять осторожность, подозреваемый может быть вооружён, - предупреждают местные власти.
В Чехове продолжает действовать план "Перехват".
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- может быть причастен
- может быть вооружён
Ясно только то что нихера не ясно...
Подозреваемый отстреливался, ему удалось скрыться....
подозреваемый может быть вооружён, - предупреждают местные власти.....
как понять???