В подмосковном Чехове разыскивают вооруженного пособника террористов, скрывшегося в лесу

Возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается в лесу в районе подмосковного Чехова. В городском округе ввели план "Сирена".

47-летнего Николая С. пытались задержать вечером 9 апреля, однако мужчине удалось сбежать от правоохранителей и скрыться в лесу. По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен.

SHOT публикует момент погони за предполагаемым пособником террористов в Чехове. Беглец резко сдал назад, врезался, выскочил из машины и скрылся в лесополосе. На видео также слышны выстрелы.