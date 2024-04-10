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В подмосковном Чехове разыскивают вооруженного пособника террористов, скрывшегося в лесу

В подмосковном Чехове разыскивают вооруженного пособника террористов, скрывшегося в лесу

Автор:
10 апреля 2024 21:07
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Крокус сити холл   Пособник   Чехов   план Сирена   теракт   террорист   
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В Чехове сотрудники спецслужб, поднятые по тревоге, разыскивают вооруженного мужчину, причастного к теракту в «Крокус Сити Холле». Введён план "Сирена". Жителей городского округа просят оставаться дома, - сообщает SHOT.

Возможный пособник террористов, напавших на "Крокус сити холл", скрывается в лесу в районе подмосковного Чехова. В городском округе ввели план "Сирена".

47-летнего Николая С. пытались задержать вечером 9 апреля, однако мужчине удалось сбежать от правоохранителей и скрыться в лесу. По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен.

SHOT публикует момент погони за предполагаемым пособником террористов в Чехове. Беглец резко сдал назад, врезался, выскочил из машины и скрылся в лесополосе. На видео также слышны выстрелы.

47-летний Николай С. скрывался от силовиков на серебристом Chevrolet Orlando. В посёлке Мещерское он попытался выпрыгнуть из машины на ходу, но врезался, сдавая назад, и оторвал дверь об столб.

Подозреваемый отстреливался, ему удалось скрыться. Он спрыгнул с моста через речку Рожайка и скрылся в лесополосе вдоль русла.

Автомобиль, на котором скрывался Николай, принадлежит юрлицу — производителю полиэтиленовой плёнки.

О предполагаемом пособнике террористов , напавших на "Крокус" известно, что родом он из подмосковного Королёва, проживает там же, занимается ремонтом машин. Был женат, развёлся в 2011 году, есть ребёнок. Его разыскивали судебные приставы как должника по алиментам. В 2012 году он судился с бывшей супругой о признании права собственности на квартиру в подмосковном посёлке Лесные поляны. Также в 2012г. он пытался через суд признать права собственности на гараж в Королёве, которым хотел воспользоваться. Суд иск не удовлетворил, - сообщает SHOT.
Всем жителям Чехова и Королёва необходимо проявлять осторожность, подозреваемый может быть вооружён, - предупреждают местные власти.

В Чехове продолжает действовать план "Перехват".

Источник:

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Метки: Крокус сити холл   Пособник   Чехов   план Сирена   теракт   террорист   
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15  комментариев
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1k
Шершень 2 часа назад
Лицо закрыли, чтоб найти быстрее?
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9k
Гвоздь 21 минуту назад
мутный тип
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Что лицо.. фамилия не названа!... ну, видимо, чтобы соседи не догадались. Или источник - идиоты, или фуфло это всё.
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1k
рулон обоев 43 минуты назад
менты походу гнались за ним,устали,решили передохнуть..пока он убежит))менты вы чего там,пузо что ли мешает бежать?
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8k
Андрей 59 минут назад
Лицо закрыто, ФИО не называют. Ну и как людям быть осторожными?
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5k
Андрей Час назад
Да да, я его видел, похож как две капли воды, я уверен что это он
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13k
Joker_MSK Час назад
Дибилы чтоли?Зачем ретушировать то.??
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49
Sentinel Час назад
Ловят? Как поймают, на кол посадить. Это первое дело (c)
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3k
lekha-fil 2 часа назад
Почему закрывают лицо преступника? А если кто-то встретит и не сможет опознать и сообщить, а так же и опасаться узнанного преступника. Этим заблюриванием переходят всякий здравый смысл
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6k
Wadim 2 часа назад
Чувачёк явно не Рэмбо, проколется когда доставку закажет.
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393k
Алексей 2 часа назад
По некоторым данным, подозреваемый может быть вооружен....
Подозреваемый отстреливался, ему удалось скрыться....
подозреваемый может быть вооружён, - предупреждают местные власти.....

как понять???
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1429 постов (1357 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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