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На Чукотке 70-летний пенсионер ушёл на рыбалку и вернулся спустя полгода

На Чукотке 70-летний пенсионер ушёл на рыбалку и вернулся спустя полгода

Автор:
27 марта 2024 19:07
Сообщество : Жить в России
Метки: Рыбак   Спасение   интересное   пенсионер   тундра   фото   чукотка   
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По словам жены, пенсионер иногда уходил в тундру на несколько месяцев, но спустя полгода женщина заволновалась.

В тундре нашли пенсионера, который выживал в лесу, питаясь рыбой и корой. Нашли его в марте, а ушёл он зимой. Супружеская пара живёт в селе Усть-Белая. Жена рассказала, что её супруг иногда уходит на несколько месяцев рыбачить, чтобы побыть один. Оказалось, для местных это обычное дело - на пару месяцев уйти в лес и забыть о прошлой жизни. Но рыбак ушёл в октябре и пообещал вернуться к Новому году. Но прошёл декабрь, январь и февраль, а его всё нет. Спустя полгода жена забила тревогу. Женщина обратилась в полицию и там начались поиски. Нашли пенсионера быстро - за день. Он находился в 150 метрах от рыбачьего домика семьи, где обычно и ночевал.

Оказалось, мужчина собирался идти домой, но температура воздуха опустилась до -30℃. Он решил подождать, пока станет теплее. К марту, в среднем, на Чукотке столбики термометра показывали от -15℃ до -20℃. Вероятно, сил на обратную дорогу уже не было.

Мужчина ослаб, питался только корой и рыбой. Еда закончилась ещё в феврале. Однако медицинская помощь рыбаку не понадобилась. Его доставили домой. Супруга искренне поблагодарила полицейских за помощь, сообщает Комсомольская правда.

Источник:

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Метки: Рыбак   Спасение   интересное   пенсионер   тундра   фото   чукотка   
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12  комментариев
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28k
Андрей Час назад
в целом хорошо отдохнул
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102
Аврашалом Маркович 9 минут назад
Анекдот вспомнил:
Жены декабристов поехали за своими мужьями в ссылку...
И испортили им всю каторгу.
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11k
Клёст Полчаса назад
Проводник для желающих побыть вдалеке от городской суеты и безумного мира людей.
Уровень хардкор!
Вернутся только счастливчики!
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8k
Alex 41 минуту назад
Нормально так порыбачил мужик ))
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7k
Михаил 56 минут назад
" ... нашли его в марте, а ушёл зимой", вот теперь я узнал, что в марте уже нет зимы на Чукотке, а то был уверен, что там до лета ещё далеко.
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14k
Владимир Час назад
Рыбу принес?
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92k
sapér Vodička Час назад
Покемонище,когда к тебе придет покой ?
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АртемШишков Час назад
Видимо очень сильно мужику жена мозг выносит, решил отдохнуть как следует
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4864 поста (4651 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
351612



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