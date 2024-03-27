На Чукотке 70-летний пенсионер ушёл на рыбалку и вернулся спустя полгода

По словам жены, пенсионер иногда уходил в тундру на несколько месяцев, но спустя полгода женщина заволновалась.
В тундре нашли пенсионера, который выживал в лесу, питаясь рыбой и корой. Нашли его в марте, а ушёл он зимой. Супружеская пара живёт в селе Усть-Белая. Жена рассказала, что её супруг иногда уходит на несколько месяцев рыбачить, чтобы побыть один. Оказалось, для местных это обычное дело - на пару месяцев уйти в лес и забыть о прошлой жизни. Но рыбак ушёл в октябре и пообещал вернуться к Новому году. Но прошёл декабрь, январь и февраль, а его всё нет. Спустя полгода жена забила тревогу. Женщина обратилась в полицию и там начались поиски. Нашли пенсионера быстро - за день. Он находился в 150 метрах от рыбачьего домика семьи, где обычно и ночевал.
Оказалось, мужчина собирался идти домой, но температура воздуха опустилась до -30℃. Он решил подождать, пока станет теплее. К марту, в среднем, на Чукотке столбики термометра показывали от -15℃ до -20℃. Вероятно, сил на обратную дорогу уже не было.
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Мужчина ослаб, питался только корой и рыбой. Еда закончилась ещё в феврале. Однако медицинская помощь рыбаку не понадобилась. Его доставили домой. Супруга искренне поблагодарила полицейских за помощь, сообщает Комсомольская правда.
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Жены декабристов поехали за своими мужьями в ссылку...
И испортили им всю каторгу.
Уровень хардкор!
Вернутся только счастливчики!