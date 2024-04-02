В Липецке пенсионера подозревают во взломе игровых консолей за деньги

Мужчине грозит штраф или реальный срок в тюрьме.
65-летний пенсионер из Липецка придумал, как подзаработать денег. Мужчина научился взламывать игровые консоли Sony, чтобы на них можно было устанавливать нелицензированные игры, сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчина взламывал консоли Sony PlayStation 3. По данным полиции, подозреваемый скачал специальное программное ограничение для взлома консолей. Мужчина за деньги оказывал услуги, размещая рекламу на сайтах бесплатных объявлений. После его услуг пользователь мог устанавливать любые игры на приставку, не покупая их.
Полицейские выявили действия пенсионера, провели обыск и изъяли у него оборудование. Мужчину обвинили в причинении ущерба деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment. Согласно закону, пенсионера ждёт штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.
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Даешь легальный активатор виндос!!!
И легальный российский каталог магнет-ссылок!
С чего бы нас должна "деловая репутация компании Sony" интересовать?
Жуткое преступление!
А у меня, например, притензия к компании Dell, например. Я купил в них сервер в конце 2021 года, а в 2022 они прекратили его гарантийное обслуживание и поддержку в нашей стране, хотя обязаны это делать 3 года!
Ау, полицейские! Не хотите заняться этим делом? А не пенсионеров тиранить!
Sony Interactive Entertainment, например, прекратили свою деятельность в РФ! Вы чьи интересы защищаете?