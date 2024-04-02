В Липецке пенсионера подозревают во взломе игровых консолей за деньги

65-летний пенсионер из Липецка придумал, как подзаработать денег. Мужчина научился взламывать игровые консоли Sony, чтобы на них можно было устанавливать нелицензированные игры, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина взламывал консоли Sony PlayStation 3. По данным полиции, подозреваемый скачал специальное программное ограничение для взлома консолей. Мужчина за деньги оказывал услуги, размещая рекламу на сайтах бесплатных объявлений. После его услуг пользователь мог устанавливать любые игры на приставку, не покупая их.