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В Липецке пенсионера подозревают во взломе игровых консолей за деньги

В Липецке пенсионера подозревают во взломе игровых консолей за деньги

Автор:
02 апреля 2024 18:51
Сообщество : Жить в России
Метки: взлом   интересное   липецк   пенсионер   приставка   фото   хаккер   
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Мужчине грозит штраф или реальный срок в тюрьме.

65-летний пенсионер из Липецка придумал, как подзаработать денег. Мужчина научился взламывать игровые консоли Sony, чтобы на них можно было устанавливать нелицензированные игры, сообщает Telegram-канал Mash.

Мужчина взламывал консоли Sony PlayStation 3. По данным полиции, подозреваемый скачал специальное программное ограничение для взлома консолей. Мужчина за деньги оказывал услуги, размещая рекламу на сайтах бесплатных объявлений. После его услуг пользователь мог устанавливать любые игры на приставку, не покупая их.

Полицейские выявили действия пенсионера, провели обыск и изъяли у него оборудование. Мужчину обвинили в причинении ущерба деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment. Согласно закону, пенсионера ждёт штраф до 200 тыс. руб. или лишение свободы на срок до двух лет.

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Метки: взлом   интересное   липецк   пенсионер   приставка   фото   хаккер   
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14  комментариев
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18k
Kucher Час назад
Деду медаль положена, за противодействие вражеской компании. Когда уже наши полицаи начнут русских пенсионеров защищать, а не кошмарить?
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21k
Luc72 14 минут назад
Задолбали уже за деньги отечественных налогоплательщиков защищать интересы американских производителей ПО и кинокомпаний.
Даешь легальный активатор виндос!!!
И легальный российский каталог магнет-ссылок!
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24k
hebpat 16 минут назад
а почему бы не дать ему орден за заслуги перед отечеством, многие певцы ртом его получили но ничего существенного для страны не сделали
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4k
Anners 21 минуту назад
Ему бы премию выписать.
С чего бы нас должна "деловая репутация компании Sony" интересовать?
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21k
Александр Полчаса назад
Может наоборот возбудить дело против полицаев которые отстаивают интересы вражеских стран?
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16k
ron Полчаса назад
Вполне достойный ответ в духе параллельного импорта. Просто он, конечно, не корпорация и не банк...
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3k
Егор Полчаса назад
Иппония это же недружественная страна. Какой ещё штраф? Медаль, почет и уважение. Не сумели защититься от взлома - сами дураки.
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33k
Юрьевич Полчаса назад
"Мужчину обвинили в причинении ущерба деловой репутации компании Sony Interactive Entertainment. "

Жуткое преступление!
А у меня, например, притензия к компании Dell, например. Я купил в них сервер в конце 2021 года, а в 2022 они прекратили его гарантийное обслуживание и поддержку в нашей стране, хотя обязаны это делать 3 года!
Ау, полицейские! Не хотите заняться этим делом? А не пенсионеров тиранить!
Sony Interactive Entertainment, например, прекратили свою деятельность в РФ! Вы чьи интересы защищаете?
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14k
Владимир 36 минут назад
На нас санкций пару тысяч повесили. Они за авторские права и лицензии, недружественных стран переживают. Совсем ебобо?
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7k
Lexx 41 минуту назад
И давно японцы нашими друзьями стали? Или полицаи решили с деда бабла срубить?
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2k
Руслана Тарасова 48 минут назад
Деда на всероссийскую Доску Почета. От него больше пользы государству, чем от куче всяких "специалистов IT"
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50
Друг Человека 53 минуты назад
Вот так наше государство само работает на врага. Какой-то когнитивный диссонанс.
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−10
pilot52 59 минут назад
За это награждать нужно, а не наказывать. Не банк всё же взломал.
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PokemonKa
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