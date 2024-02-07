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Пожарные спасли восемь кроликов, оказавшихся в огненной ловушке

Пожарные спасли восемь кроликов, оказавшихся в огненной ловушке

Автор:
07 февраля 2024 20:52
Сообщество : Животные
Метки: Спасение   животные   интересное   кролики   пожар   пожарные   фото   
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В Омской области загорелся садовый дом, где держали кроликов.

Пожарные в Омской области спасли восемь кроликов из горящего дома. Огонь обнаружили хозяева и позвонили в МЧС. Спасатели приехали на место и обнаружили горящий дом в 109 квадратных метров.

Оказалось, в этом доме находились клетки с кроликами. Огнеборцы вынесли всех восьмерых животных. У некоторых немного обгорела шёрстка, но они все были здоровы. Кролики разбежались по городу, но хозяева всех смогли поймать.

«Пламя буквально цеплялось за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их на снег и ликвидировали возгорание. После пожара кролики разбежались по огороду, их поймали и вернули восвояси», - рассказал пожарный МЧС России.

Пожар гасили 34 пожарных и 7 единиц техники. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправная проводка.

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Метки: Спасение   животные   интересное   кролики   пожар   пожарные   фото   
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12  комментариев
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21k
Александр 9 часов назад
Теперь кролики будут жить долго и счастливо, пока их не съедят)
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1k
Кондратий Собакин 3 часа назад
Кролик перед тем как его убили громко мяукал.
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10k
Garpia121 5 часов назад
Так по городу или огороду разбежались кролики? Смерть от руки хозяина, вероятно, будет легче, чем от огня.
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6k
zulluz 7 часов назад
новость достойная внимания ... судя по кадрам домишко сгорел полностью пока пожарные спасали кроликов, пожарным кроликами платят зарплату?
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2k
TANCHEK 7 часов назад
Шутка про дедов Мазаев уже была?))))) Молодцы мужики!)
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86
Andrei 7 часов назад
Ребята! Огнеборцы!! Всегда относился к ВАМ с большим уважением!!! В силу своей работы постоянно с ними пересекался и об их работе знаю не по наслышке!
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12k
DumDum 7 часов назад
А одного - не спасли

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58k
Мойша 8 часов назад
Такое жаркое пропало, всей бы команде хватило на перекус.
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44k
SinigamiRuuk 8 часов назад
Ссссуууука!
Только что словил лучшую рекламу в рекомендациях к этой новости!
А у меня даже собаки нет!
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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