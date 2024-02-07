Пожарные спасли восемь кроликов, оказавшихся в огненной ловушке

Оказалось, в этом доме находились клетки с кроликами. Огнеборцы вынесли всех восьмерых животных. У некоторых немного обгорела шёрстка, но они все были здоровы. Кролики разбежались по городу, но хозяева всех смогли поймать.

«Пламя буквально цеплялось за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их на снег и ликвидировали возгорание. После пожара кролики разбежались по огороду, их поймали и вернули восвояси», - рассказал пожарный МЧС России.