Пожарные спасли восемь кроликов, оказавшихся в огненной ловушке

В Омской области загорелся садовый дом, где держали кроликов.
Пожарные в Омской области спасли восемь кроликов из горящего дома. Огонь обнаружили хозяева и позвонили в МЧС. Спасатели приехали на место и обнаружили горящий дом в 109 квадратных метров.
Оказалось, в этом доме находились клетки с кроликами. Огнеборцы вынесли всех восьмерых животных. У некоторых немного обгорела шёрстка, но они все были здоровы. Кролики разбежались по городу, но хозяева всех смогли поймать.
«Пламя буквально цеплялось за клетки, у одного кролика успела опалиться шерстка. Мы быстро вытащили их на снег и ликвидировали возгорание. После пожара кролики разбежались по огороду, их поймали и вернули восвояси», - рассказал пожарный МЧС России.
Пожар гасили 34 пожарных и 7 единиц техники. Предварительно установлено, что причиной пожара стала неисправная проводка.
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