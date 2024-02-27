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После развода мужчина потребовал у жены вернуть ему почку или деньги за неё

После развода мужчина потребовал у жены вернуть ему почку или деньги за неё

Автор:
27 февраля 2024 19:57
Сообщество : Истории
Метки: Верховный Суд   Спасение   женщины   интересное   почка   развод   фото   
1462
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Отдав жене почку мужчина хотел спасти ей жизнь.

Ричард Батист обратился в суд после развода с женой, которой он спас жизнь. На развод подала супруга и мужчина решил вернуть свое имущество, точнее орган. Когда-то он стал донором почки для своей супруги. После развода мужчина потребовал обратно или почку или  1,2 миллиона фунтов стерлингов. Ричард в суде заявил, что пожертвовав почку спас супруге жизнь, несмотря на то, что брак уже тогда трещал по швам, пишет Independent.

Однако, Верховный суд отклонил требования Батиста. Он постановил, что почка была подарком супруге и возврату не подлежит, а также компенсацию тоже. После обращения мужчины в суд, врачи вынесли запрет на извлечение почки из женщины.

Также в суде заявили, что если мужчина будет настаивать на возврате почки, его ждёт уголовное дело.

«Попытки Ричарда получить денежную компенсацию не только противоречат установленным законом предписаниям, но и могут подвергнуть его уголовному преследованию», — говорится в заявлении суда.

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Метки: Верховный Суд   Спасение   женщины   интересное   почка   развод   фото   
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16  комментариев
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55k
Опиум для народа 2 часа назад
Брак трещал по швам, а он почку отдал. Значит любил? А если любит, то нах"й обратно требовать? А если не любил - то и нех"й отдавать было.
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14k
Терапевт 40 минут назад
А я вот не совсем пойму, чегой-то он ей жизнь спас? Ничего он не спас, гемодиализ никто не отменял. А вот качество жизни да, повысил в разы.
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8k
tamin 41 минуту назад
Понятие олень вышло на новый уровень...барышни пробивают очередное дно
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14k
Терапевт 42 минуты назад
К - Капитализм. Что ж... Запишем: Почку сдаем в аренду или в безвозмездное пользование на период отношений.
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3k
lekha-fil Час назад
Да по х*й на них. Абсолютно по х*й.
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68
Al Di Час назад
И за износ члена компенсацию.
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17k
Марина Час назад
Ну пусть выменяет у неё свою почку на её лучше годы.
А если серьезно, если брак трещал по швам, но он всё равно отдал, то есть ощущение, что он этим поступком хотел привязать к себе жену, если не чувством благодарности то хотя бы чувством вины. А теперь злится, что его гениальный план не сработал.
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310
Ви Марина 46 минут назад
Лучшие ее годы прошли с момента развода. Хер ей теперь кто то почку отдаст. Таких оленей, после показательного суда уже не найдется
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12k
Гомерчик 2 часа назад
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139k
parallax 2 часа назад
В следующий раз пусть свои органы не дарит, а отдаёт в прокат.
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8k
Alex 2 часа назад
Ну вроде логично все
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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