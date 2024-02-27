После развода мужчина потребовал у жены вернуть ему почку или деньги за неё

Однако, Верховный суд отклонил требования Батиста. Он постановил, что почка была подарком супруге и возврату не подлежит, а также компенсацию тоже. После обращения мужчины в суд, врачи вынесли запрет на извлечение почки из женщины.

Также в суде заявили, что если мужчина будет настаивать на возврате почки, его ждёт уголовное дело.