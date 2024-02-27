После развода мужчина потребовал у жены вернуть ему почку или деньги за неё

Отдав жене почку мужчина хотел спасти ей жизнь.
Ричард Батист обратился в суд после развода с женой, которой он спас жизнь. На развод подала супруга и мужчина решил вернуть свое имущество, точнее орган. Когда-то он стал донором почки для своей супруги. После развода мужчина потребовал обратно или почку или 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Ричард в суде заявил, что пожертвовав почку спас супруге жизнь, несмотря на то, что брак уже тогда трещал по швам, пишет Independent.
Однако, Верховный суд отклонил требования Батиста. Он постановил, что почка была подарком супруге и возврату не подлежит, а также компенсацию тоже. После обращения мужчины в суд, врачи вынесли запрет на извлечение почки из женщины.
Также в суде заявили, что если мужчина будет настаивать на возврате почки, его ждёт уголовное дело.
«Попытки Ричарда получить денежную компенсацию не только противоречат установленным законом предписаниям, но и могут подвергнуть его уголовному преследованию», — говорится в заявлении суда.
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А если серьезно, если брак трещал по швам, но он всё равно отдал, то есть ощущение, что он этим поступком хотел привязать к себе жену, если не чувством благодарности то хотя бы чувством вины. А теперь злится, что его гениальный план не сработал.
Женщина, видя, что брак рушится, не отказалась от почки.
А после операции, получив желаемое, развелась.
Х его З, что там и как у них в семье было.
Руководствоваться этим перепечатаным постом...
Могли и переврать всё.
Может наоборот, они жили душа в душу, а после операции, мужик стал ей постоянно напоминать о том, что он, мол, ей жизнь спас и что-то требовать.
А может и не было такого и эта змея, что он на груди согрел, только и ждала операции, чтобы развестись.