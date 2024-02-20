"Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых выбросили на мороз

В Кирове полицейские патрулировали спальный район, как вдруг к ним подошла прохожие. Они рассказали, что на остановке стоит очень подозрительная закрытая коробка. Люди не стали к ней подходить, ведь там могло быть что-то опасное. Когда правоохранители подошли ближе, то услышали писк и мяуканье. Оказалось, в коробке 4 котёнка. Малыши были закрыты в ней, у них не было еды и воды, а на улице стоял мороз.