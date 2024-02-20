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"Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых выбросили на мороз

"Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых выбросили на мороз

Автор:
20 февраля 2024 09:28
Сообщество : Животные
Метки: Россия   Спасение   животные   интересное   коробка котиков   котики   полиция   фото   
1785
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Сотрудник полиции забрал одного из пушистиков себе.

В Кирове полицейские патрулировали спальный район, как вдруг к ним подошла прохожие. Они рассказали, что на остановке стоит очень подозрительная закрытая коробка. Люди не стали к ней подходить, ведь там могло быть что-то опасное. Когда правоохранители подошли ближе, то услышали писк и мяуканье. Оказалось, в коробке 4 котёнка. Малыши были закрыты в ней, у них не было еды и воды, а на улице стоял мороз.

Неравнодушные стражи правопорядка забрали малюток и отнесли в стационарный пост полиции, сообщили в центральном МВД. Котят быстро разобрали, лишь одного волонтёры отправили на передержку. Полицейский, нашедший коробку, тоже прихватил себе любимчика и назвал его Йока. Как признались полицейские, они не раз приходили на помощь людям, но спасать котят им пришлось впервые.

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Метки: Россия   Спасение   животные   интересное   коробка котиков   котики   полиция   фото   
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5  комментариев
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16k
Ivan 3 часа назад
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8k
evenSeven Час назад
Ну вот, есть же среди полицейских нормальные люди!
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0
Ахмед Джалилов 2 часа назад
+10000050000 в карму
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95k
Доктор Джонс 4 часа назад
Куда дели коробку?
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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