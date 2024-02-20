"Опасная коробка": в Кирове полицейские спасли котят, которых выбросили на мороз

Сотрудник полиции забрал одного из пушистиков себе.
В Кирове полицейские патрулировали спальный район, как вдруг к ним подошла прохожие. Они рассказали, что на остановке стоит очень подозрительная закрытая коробка. Люди не стали к ней подходить, ведь там могло быть что-то опасное. Когда правоохранители подошли ближе, то услышали писк и мяуканье. Оказалось, в коробке 4 котёнка. Малыши были закрыты в ней, у них не было еды и воды, а на улице стоял мороз.
Неравнодушные стражи правопорядка забрали малюток и отнесли в стационарный пост полиции, сообщили в центральном МВД. Котят быстро разобрали, лишь одного волонтёры отправили на передержку. Полицейский, нашедший коробку, тоже прихватил себе любимчика и назвал его Йока. Как признались полицейские, они не раз приходили на помощь людям, но спасать котят им пришлось впервые.
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