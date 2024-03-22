"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом

И недели не отсидел - уже заныл. Какой же ты пацан, Никита?
Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, покусал его сотрудницу - и был наказан. Сейчас актёр находится в СИЗО, где проведёт неделю.
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Если вчера после окончания суда Никита был настроен оптимистично, сегодня он выглядел уже иначе. Кологривый раскаивается в своём проступке, но считает, что для него выбрали слишком суровое наказание.
У него недостаточно еды, воды, нет нормального душа - словом, артист испытывает абсолютный дискомфорт. К тому же, все вокруг его порицают, и это наказание похлеще отсидки в камере. По словам исполнителя роли Кащея , он мог принести больше куда пользы, если бы занимался общественной работой. У актёра запланированы встречи с детьми, пенсионерами и т.д, а теперь они отложены.
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Об этом он поведал на повторном заседании суда, который рассматривал апелляцию прокуратуры - там посчитали наказание Кологривому слишком мягким, потребовали его ужесточить. Однако суд протест отклонил - наказание актёру осталось неизменным: 7 суток ареста. Глядишь, за это время в голове актёра что-то да прояснится.
Между тем, Кологривого уже начали отменять. Он не будет участвовать в гала-концерте «Жванецкий», который состоится 31марта - информацию об этом подтвердили RT в билетной кассе «Барвиха Luxury Village».
А вот и еще одна суровая отмена: Кологривый попал ч "черный список" "бургер Кинг". Актёру заказан вход во все рестораны сети. Объявление с перечеркнутой фотографией Кологривого уже появилось в ресторане Burger King на Большой Серпуховской улице в Москве.
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Неизвестно, как к этой жестокой акции относится сам актёр - похоже, следующее интервью с ним появится по окончанию 7-дневного наказания.
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Слышь, петушок, ты не на курорте.
Или без душа "стихи" не пишутся? Талант не срабатывает? Так ты и не поэт. Впрочем, как и не актёр.
А чего волноваться народу?
СС работает, вундервафля на подходе... Ой, это уже было, лет 80 назад?