"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом

Если вчера после окончания суда Никита был настроен оптимистично, сегодня он выглядел уже иначе. Кологривый раскаивается в своём проступке, но считает, что для него выбрали слишком суровое наказание.

У него недостаточно еды, воды, нет нормального душа - словом, артист испытывает абсолютный дискомфорт. К тому же, все вокруг его порицают, и это наказание похлеще отсидки в камере. По словам исполнителя роли Кащея , он мог принести больше куда пользы, если бы занимался общественной работой. У актёра запланированы встречи с детьми, пенсионерами и т.д, а теперь они отложены.