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"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом

"Несоизмеримо жестокое наказание": Никита Кологривый начал жаловаться на условия содержания под арестом

Автор:
22 марта 2024 13:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Никита Колоривый   Суд   дебош   знаменитости   отмены   ресторан   сизо   
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И недели не отсидел - уже заныл. Какой же ты пацан, Никита?

Никита Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане, покусал его сотрудницу - и был наказан. Сейчас актёр находится в СИЗО, где проведёт неделю.



Если вчера после окончания суда Никита был настроен оптимистично, сегодня он выглядел уже иначе. Кологривый раскаивается в своём проступке, но считает, что для него выбрали слишком суровое наказание.


У него недостаточно еды, воды, нет нормального душа - словом, артист испытывает абсолютный дискомфорт. К тому же, все вокруг его порицают, и это наказание похлеще отсидки в камере. По словам исполнителя роли Кащея , он мог принести больше куда пользы, если бы занимался общественной работой. У актёра запланированы встречи с детьми, пенсионерами и т.д, а теперь они отложены.



Об этом он поведал на повторном заседании суда, который рассматривал апелляцию прокуратуры - там посчитали наказание Кологривому слишком мягким, потребовали его ужесточить. Однако суд протест отклонил - наказание актёру осталось неизменным: 7 суток ареста. Глядишь, за это время в голове актёра что-то да прояснится.


Между тем, Кологривого уже начали отменять. Он не будет участвовать в гала-концерте «Жванецкий», который состоится 31марта - информацию об этом подтвердили RT в билетной кассе «Барвиха Luxury Village».


А вот и еще одна суровая отмена: Кологривый попал ч "черный список" "бургер Кинг". Актёру заказан вход во все рестораны сети. Объявление с перечеркнутой фотографией Кологривого уже появилось в ресторане Burger King на Большой Серпуховской улице в Москве.


Неизвестно, как к этой жестокой акции относится сам актёр - похоже, следующее интервью с ним появится по окончанию 7-дневного наказания.

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Метки: Видео   Никита Колоривый   Суд   дебош   знаменитости   отмены   ресторан   сизо   
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16  комментариев
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771
Bublic 77 36 минут назад
Показали его вчера в новостях, сидит весь довольный, каракули свои показывает, для него это всего лишь развлекуха и нихрена ему не стыдно за своё поведение. Очередной эгоистичный быдлан.
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6k
Наталья 3 минуты назад
А какую волну он седлал еще месяц назад! И все звезды зажрались, и он один не такой! Не знаю. мне с его участием фильмы не нравятся, отталкивает он от себя, ощущение двойного дна было всегда
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14k
Григорий Бабкин 3 минуты назад
В своё время был такой певец, Захаров. Баритон. Бабы тащились, как удав по стекловате, млели и плыли. Быканул как-то, подрался. Получил год за хулиганку, отсидел. Известный, классный певец, а не какое-то дешёвое говно. А дешёвое говно получило семь суток изолятора и обосралось. Очень надеюсь, что его там оприходуют.
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6k
Харон ( Χάρων) 4 минуты назад
"У него недостаточно еды, воды, нет нормального душа"...
Слышь, петушок, ты не на курорте.
Или без душа "стихи" не пишутся? Талант не срабатывает? Так ты и не поэт. Впрочем, как и не актёр.
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38k
Андрей Иванов 14 минут назад
Попа болит, вот и ноет
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80
Bubat 14 минут назад
Гнойная выскочка.По стопам алкаша ефремова и его династии.не успело роль сыграть, ничтожество,как уже зазвезделся и выгорел.
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356
Сергей 17 минут назад
А как же, "Пацаны не извиняются"?
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71k
doker Полчаса назад
Это самое хорошее плохое, что анонсировали СМИ. Остальное хорошее - это ЖОПА, типа эвакуации детей Белгородской области.
А чего волноваться народу?
СС работает, вундервафля на подходе... Ой, это уже было, лет 80 назад?
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880
Сосед ватажный Полчаса назад
Что ж, любители попкорна, поздравляю - похоже у нас появился новый фрик на потеху
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7k
alex Полчаса назад
Дебил
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14
DuckTales 37 минут назад
Порицают... А он думал ему два ковша борща нальют и рюмку поставят ?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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