Ударившего школьницу в Люберцах иностранца отправили под арест

Напомним, что нападение на 9-летнюю школьницу произошло вчера днём во дворе ЖК "Новотомилино". Группа школьников возвращалась домой, но встретила на своём пути мужчину, который пинал чужую "Газель". Когда они поравнялись с неадекватным мужчиной, тот без всякой причины с размаху ударил девочку по голове, отчего та упала на землю.