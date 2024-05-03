Ударившего школьницу в Люберцах иностранца отправили под арест

Приезжему грозит ещё одно уголовное дело за подделку документов.
Суд отправил в СИЗО до 1 июня иностранного гражданина, который накануне днём беспричинно ударил проходившую мимо школьницу в подмосковных Люберцах. Отмечается, что подозреваемый от дачи показаний отказался, но при этом не возражал против меры пресечения в виде ареста.
Источник:
Однако самое интересное в ходе проверки законности пребывания иностранного гражданина на территории РФ выявила Люберецкая прокуратура. Оказалось, что 33-летний приезжий использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Теперь помимо дела о хулиганстве ему добавят уголовную статью за подделку документов (ст. 327 УК РФ).
Источник:
Напомним, что нападение на 9-летнюю школьницу произошло вчера днём во дворе ЖК "Новотомилино". Группа школьников возвращалась домой, но встретила на своём пути мужчину, который пинал чужую "Газель". Когда они поравнялись с неадекватным мужчиной, тот без всякой причины с размаху ударил девочку по голове, отчего та упала на землю.
Источник:
После нападения дебошир попытался скрыться, но его
избили задержали жильцы близлежащего дома. "Отдыхавшему" на асфальте злоумышленнику вызвали скорую, полицейские задержали его уже в больнице.
Источник:
Источник:
- Напавшего на губернатора Мурманской области заключили под стражу
- «Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО
- Суд арестовал ещё одного фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
- Суд оставил в СИЗО «королеву марафонов» Елену Блиновскую
- "Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми