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Ударившего школьницу в Люберцах иностранца отправили под арест

Ударившего школьницу в Люберцах иностранца отправили под арест

Автор:
03 мая 2024 16:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   СУД   нападение   подделка документов   сизо   хулиганство   школьница   
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Приезжему грозит ещё одно уголовное дело за подделку документов.

Суд отправил в СИЗО до 1 июня иностранного гражданина, который накануне днём беспричинно ударил проходившую мимо школьницу в подмосковных Люберцах. Отмечается, что подозреваемый от дачи показаний отказался, но при этом не возражал против меры пресечения в виде ареста.

Однако самое интересное в ходе проверки законности пребывания иностранного гражданина на территории РФ выявила Люберецкая прокуратура. Оказалось, что 33-летний приезжий использовал подложное уведомление о прибытии иностранного гражданина. Теперь помимо дела о хулиганстве ему добавят уголовную статью за подделку документов (ст. 327 УК РФ).

Напомним, что нападение на 9-летнюю школьницу произошло вчера днём во дворе ЖК "Новотомилино". Группа школьников возвращалась домой, но встретила на своём пути мужчину, который пинал чужую "Газель". Когда они поравнялись с неадекватным мужчиной, тот без всякой причины с размаху ударил девочку по голове, отчего та упала на землю.

После нападения дебошир попытался скрыться, но его избили задержали жильцы близлежащего дома. "Отдыхавшему" на асфальте злоумышленнику вызвали скорую, полицейские задержали его уже в больнице.

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Метки: Видео   СУД   нападение   подделка документов   сизо   хулиганство   школьница   
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8  комментариев
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43k
Сергей 2 часа назад
жильцам близлежащего дома, большое спасибо за проявленное неравнодушие.
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21k
Robin Hood 45 минут назад
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11k
Dabus 45 минут назад
Скот поганый. Не можешь себя в руках держать - так иди об стену головой бейся. А других, и тем более слабых - трогать не смей.
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Комментарий удален. Причина: флуд
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5k
Василий Афиногенов 2 часа назад

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Burzum
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