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"Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми

"Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми

Автор:
20 апреля 2024 07:47
Сообщество : Криминал
Метки: Алиса Гулиева   Видео   Суд   Тюмень   жади   издевательства над детьми   сизо   треш-блогер   
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Алиса Гулиева, записывающая прямые эфиры под псевдонимом Жади, обвиняется в истязание ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию. Первое заседание суда состоялось 17 апреля.

С тех пор, как некоторые сверхразумы поняли, что прямые трансляции могут принести денег, они превратили свою жизнь в шоу "за стеклом". Алиса Гулиева особым умом не отличалась. В прямой эфир выходила пьяной и попутно воспитывала своего ребёнка так, что у зрителей кровь стыла в жилах.


Она била, оскорбляла и даже прилюдно обещала прирезать 12-летнего сына, который, как после выяснили следователи, жил в ужасных условиях: у пацана не было ни своего спального места, ни нормальной еды.


Непонятно, кто был подписан на эту особу и следил за событиями в её жизни, но в минувшим летом 33-летнюю недомамашу задержали.


Она просила отправить её под домашний арест, но суд оставил блогершу в СИЗО. Кстати, она нигде не работала, а зарабатывала исключительно прямыми эфирами ( и кто-то же их смотрел?!).


Сейчас проходят первые заседания суда.


Сама Гулиева виновной себя не признаёт, несмотря на неопровержимые доказательства (видеозаписи и состояние детей - их у Галиевой двое, есть еще четырёхлетний мальчик). Представитель центра, где сейчас находятся дети обвиняемой, заявил, что ребят привезли в ужасном состоянии, но сейчас оно улучшилось. Они прошли лечение и реабилитацию.


Следующее судебное заседание состоится через неделю, и жители Тюмени надеются, что треш-блогершу упекут на нары, где ей представится прекрасная возможность обдумать своё поведение.

Источник:

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Метки: Алиса Гулиева   Видео   Суд   Тюмень   жади   издевательства над детьми   сизо   треш-блогер   
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13  комментариев
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128k
Аааа Час назад
отрежьте ей ноги прямо по шею
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92
ya da Полчаса назад
Очередная свинка тп
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756
Purple_Bear Полчаса назад
У этой овцы из "подписчиков" могли быть только ПДН и прокурор и/или следователь. И то только на один выпуск.
Какие уроды могут смотреть как издеваются над детьми? Эта тварь, но и подписота тоже мразь.
Жаль, что у нас очень гуманный суд и мягкое законодательство. Если не на мясо-костную муку эту тварь, то на рудник или лесоповал точно. Не только за издевательства, но и за пропаганду. Подписоту бы тоже к психиатру сводить.
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4k
sibull 36 минут назад
Херасе [мат]. В утиль её.
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9k
Alex 39 минут назад
Жирная свинья
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115
Иван Сивиркин 50 минут назад
Ну Бастрыкин взял под контроль, сейчас получит овца по полной
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2k
MrMopnex Час назад
Все эти трешстримы должны сразу быть изначально под уголовкой. Кстати, а её собеседника проверить на хотят на пропаганду? Или тогда ещё не было статьи?
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9k
perekrestok Час назад
Стрелять таких надо в публичном чате и объявить что это последний стрим блогерши.
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5k
Egoro Час назад
Пока будут люди, смотрящие подобное, будут и такие "блогеры". Как говорится - есть спрос, есть и предложение.
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16k
куджо 2 часа назад
У нас колыма не доосвоена.
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21k
КВТИУ-80 2 часа назад
Поиск лёгкого бабла&нищета ума...
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2023 поста (2012 в горячем)

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