"Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми

Алиса Гулиева, записывающая прямые эфиры под псевдонимом Жади, обвиняется в истязание ребенка, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по воспитанию. Первое заседание суда состоялось 17 апреля.
С тех пор, как некоторые сверхразумы поняли, что прямые трансляции могут принести денег, они превратили свою жизнь в шоу "за стеклом". Алиса Гулиева особым умом не отличалась. В прямой эфир выходила пьяной и попутно воспитывала своего ребёнка так, что у зрителей кровь стыла в жилах.
Она била, оскорбляла и даже прилюдно обещала прирезать 12-летнего сына, который, как после выяснили следователи, жил в ужасных условиях: у пацана не было ни своего спального места, ни нормальной еды.
Осторожно! В видео содержатся сцены жестокости и ненормативная лексика!
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Непонятно, кто был подписан на эту особу и следил за событиями в её жизни, но в минувшим летом 33-летнюю недомамашу задержали.
Она просила отправить её под домашний арест, но суд оставил блогершу в СИЗО. Кстати, она нигде не работала, а зарабатывала исключительно прямыми эфирами ( и кто-то же их смотрел?!).
Сейчас проходят первые заседания суда.
Сама Гулиева виновной себя не признаёт, несмотря на неопровержимые доказательства (видеозаписи и состояние детей - их у Галиевой двое, есть еще четырёхлетний мальчик). Представитель центра, где сейчас находятся дети обвиняемой, заявил, что ребят привезли в ужасном состоянии, но сейчас оно улучшилось. Они прошли лечение и реабилитацию.
Следующее судебное заседание состоится через неделю, и жители Тюмени надеются, что треш-блогершу упекут на нары, где ей представится прекрасная возможность обдумать своё поведение.
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Какие уроды могут смотреть как издеваются над детьми? Эта тварь, но и подписота тоже мразь.
Жаль, что у нас очень гуманный суд и мягкое законодательство. Если не на мясо-костную муку эту тварь, то на рудник или лесоповал точно. Не только за издевательства, но и за пропаганду. Подписоту бы тоже к психиатру сводить.