"Ненавижу тебя": в Тюменской области судят блогершу, издевавшуюся над своими детьми

С тех пор, как некоторые сверхразумы поняли, что прямые трансляции могут принести денег, они превратили свою жизнь в шоу "за стеклом". Алиса Гулиева особым умом не отличалась. В прямой эфир выходила пьяной и попутно воспитывала своего ребёнка так, что у зрителей кровь стыла в жилах.

Она била, оскорбляла и даже прилюдно обещала прирезать 12-летнего сына, который, как после выяснили следователи, жил в ужасных условиях: у пацана не было ни своего спального места, ни нормальной еды.