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«Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО

«Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО

Автор:
22 апреля 2024 15:12
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Суд   Шахин Аббасов   байкер   нож   сизо   убийство   
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Следователь рассказал, что отец преступника пытался договориться с родными убитого, чтобы замять дело.

17 апреля 24-летний Шахин Аббасов припарковал авто у дверей подъезда на Краснодарской улице в Москве. Ему сделал замечание байкер Кирилл Ковалёв и попросил переставить авто.

И получил удар ножом в живот. К сожалению, спасти Кирилла не удалось.

Аббасов сбежал, его вскоре поймали в Ростовской области. Предположительно, он направлялся в соседнюю страну. Вместе с ним задержали его отца, братьев и несколько товарищей. Всего по этому делу проходит 6 человек.

Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении, - сообщили в СК.

Это ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и ч. 5 ст. 33 УК (пособничество в преступлении). Наказание по первой статье предполагает до пожизненного лишения свободы.

Дома у Аббасова нашли мешок с деньгами - более 70 миллионов рублей. По одной из версий, он с родственниками занимался перевозкой и обналичиванием криминальных денег. Такие вот «инкассаторы». Дело на контроле Бастрыкина, он приказал выяснить происхождение денег.

Сегодня Шахина Аббасова доставили в Замоскворецкий суд Москвы.

На заседании он просил не отправлять его в СИЗО, потому что он не собирается никуда бежать. Что уже звучит иронично. Также убийца просил не отправлять в камеру его отца и братьев. Говорил через переводчика, периодически что-то добавлял по-русски.

Я не желал этого, но так получилось. Виноват в случившемся только я сам. Родственники и друзья тут ни при чем, никто об этом не знал.

Якобы они сами хотели сдать его полицейским, просто их опередили. Возможно, так он пытался переквалифицировать статью в менее тяжкую, но не вышло. На заседании следователь заявил:

Отец Шахина Аббасова общался с потерпевшими (родственниками убитого Кирилла Ковалёва, прим.), пытался как-то отрегулировать вопрос, чтобы избежать уголовного дела.

У здания суда в это время собрались столичные байкеры, чтобы проследить за избранной мерой пресечения для убийцы их товарища и его пособников.

Шахина Аббасова отправили на 2 месяца в СИЗО. Вскоре там же окажутся и остальные фигуранты уголовного дела.

UPD: суд арестовал и поместил в СИЗО второго подозреваемого - Нахида Гусейнова. По данным следствия, Гусейнов дал машину Аббасову и его товарищу, на ней они и пытались скрыться от правосудия.

А родители убитого Кирилла Ковалёва сообщили, что им угрожают:

Поступают угрозы от родственников Аббасова и Гусейнова, нами подано заявление в правоохранительные органы по данному факту, - рассказал их адвокат.


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Метки: Видео   Суд   Шахин Аббасов   байкер   нож   сизо   убийство   
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43  комментария
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13k
Б.Касторский Час назад
Нахамить, угрожать, отойти за ножом и убить человека. Действительно очень похоже на спонтанное необдуманное решение (сарказм, на сайте много детей, которые не знакомы с этим словом).
Надеюсь, диаспоры не "порешают", как это принято у них. И они дружно ответят за свои действия. Понимаю человеку не вернуть. Но ответственность должна наступить и максимально суровая.
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3k
Андерсен 2 минуты назад
Я думаю, уже давно пришло время преследовать всех членов диаспор по ст.210 УК РФ.
УК РФ Статья 210. Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)
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3k
Алекс 7 минут назад
Это не должно жить
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30k
Aqueronte 20 минут назад
Осознавал обвиняемый что в его руке был нож? Безусловно
Понимал ли последствия ударов ножом? Однозначно, он же не имеет справку от психиатра о невменяемости.
Преследовал ли корыстный умысел? Нет, ничего не пропало?
Испытывал ли неприязнь? Возможно.
Защищался ли обвиняемый? Нет
Цель убийства? Неясна.
Очень похоже под ст 105 2 и). Убийство из хулиганских побуждений. От 8 до 20, или ПЖ.
Надеюсь что на пж натянут.
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63k
Андрей 20 минут назад
Надо всю эту шайку раскручивать. Начиная с денег и заканчивая теми кто угрожает.
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12k
Juli Полчаса назад
"Я не желал этого, но так получилось."

Он не желал пойти в тюрьму, а убить парня он прям пожелал и сделал.
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3k
Алекс Полчаса назад
а чего с ушами то сидит?
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442
Murych Полчаса назад
Диаспора отмажет. Пусть Фишки отслеживают в дальнейшем этот случай.
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7k
Трям Полчаса назад
Родственники убитого Ковалева подали заявление об угрозах со стороны родственников Аббасова, сообщил ТАСС адвокат потерпевших.
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45k
Aleks 37 минут назад
Нос при задержании целый, а на суде подбитый... Походу в СИЗО русский язык учит.
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30k
Aqueronte 37 минут назад
Спасибо нашей полиции что внушила такую безнаказанность нашим братьям меньшим. Они свято уверены что за деньги можно вытворять лютейшую дичь, демонстрировать свое превосходство и фактически метить нашу территорию как свою. Без войны захватили Россию, продали наши чиновники Русь мигрантам.
Последняя Реконкиста случилась через 700 лет после порабощения.
Значит десяткам поколений наши потомков жить под гнётом мусульман.
Печально это все, белая раса уходит в закат
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11k
Дмитрий 41 минуту назад
Вот хуже всего для преступника(даже без относительно этого случая), это если преступление получило большой общественный резонанс. Даже плёвое по меркам УК преступление, может закончиться печально для совершившего. Ну а тем более убийство, да ещё и азербот, которые последнее время просто обнаглели по стране. По этому! Никаких договоров ни с кем не будет. Никакие диаспоры здесь ничего не решат. Получит он если не максимально, то прилично. Лет 12-15 нарежут как здрасьте! А в наших условиях это уже много! Это только за убийство! Остальные все меньше. При чём явно.
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21k
Robin Hood 42 минуты назад
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15k
кот базилий 44 минуты назад
"Договорится, замять" - вот так они и живут в России. Уверенность в силе бабла....., купили всех и все.
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12k
Том Сойер 48 минут назад
А самое страшное, что таких вот с ножами, по стране гуляет великое множество.
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39k
russger 49 минут назад
"отец преступника пытался договориться с родными убитого, чтобы замять дело"

И на что он надеялся? Типа: ну убили моего сына, давай 2 ляма рублей и всё норм будет.

Так чтоли?
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17k
ron 53 минуты назад
очень правильные статьи.

Статья 33 УК РФ.
Ч.5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34 УК РФ. Ответственность соучастников преступления.

1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.

3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключением случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.

4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

Статья 35 УК РФ. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией).

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом.
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214
Алиса-в-Зазеркалье ron Полчаса назад
Да, хорошо, что они ответят так же, и даже больше, если применят групповое
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169
Blupup Дмитрий 24 минуты назад
Вы, может, уже проходили по этой статье, вам неинтересно, а мне - да.
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536
На хер ЗАПАД! 57 минут назад
Этому ещё повезло! Ещё пару таких случаев, и народ встанет. Тогда суд их не спасёт
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
Ссылка youtu.be
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24k
Shtoppi Час назад
всех этих долбанных, черножопых животных нужно утилизировать!
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22
pilot52 Час назад
"Я не желал этого, но так получилось. " - а какого хера ты с собой нож таскаешь, шашлык резать? Раз был с собой нож, значит хотел убить.
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August
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