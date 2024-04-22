«Я не желал этого, но так получилось»: убийцу московского байкера отправили в СИЗО

Аббасов сбежал, его вскоре поймали в Ростовской области. Предположительно, он направлялся в соседнюю страну. Вместе с ним задержали его отца, братьев и несколько товарищей. Всего по этому делу проходит 6 человек.

Им предъявлено обвинение в совершении убийства группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений и пособничестве в данном преступлении, - сообщили в СК.

Это ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство) и ч. 5 ст. 33 УК (пособничество в преступлении). Наказание по первой статье предполагает до пожизненного лишения свободы.

Дома у Аббасова нашли мешок с деньгами - более 70 миллионов рублей. По одной из версий, он с родственниками занимался перевозкой и обналичиванием криминальных денег. Такие вот «инкассаторы». Дело на контроле Бастрыкина, он приказал выяснить происхождение денег.