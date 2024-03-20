"Второй Панин растёт": Никиту Кологривого хотят привлечь к уголовной ответственности за дебош в ресторане





Никита Кологривый стал популярным после сериала "Слово пацана". Молодой актёр раздаёт интервью, активно ведёт соцсети и, что называется, ловит минуту славы. Однако порой его заносит "не в ту дверь".





На днях Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане Tangiers Lounge , куда зашёл отдохнуть после фестиваля "Семейные традиции". Хорошенько выпив, актёр стал приставать к официанткам, а одну из них даже укусил за ногу. Вступаться за сотрудниц ресторана пришлось охранникам - разбушевавшийся Кощей и не думал успокаиваться, за что и получил по заслугам.



