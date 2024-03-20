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"Второй Панин растёт": Никиту Кологривого хотят привлечь к уголовной ответственности за дебош в ресторане

"Второй Панин растёт": Никиту Кологривого хотят привлечь к уголовной ответственности за дебош в ресторане

Автор:
20 марта 2024 13:48
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Никита Кологривый   Новосибирск   актёр   дебош   знаменитости   ресторан   слово пацана   
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Актёр, который, похоже, никак не может выйти из роли пацана, должен ответить за свою хулиганскую выходку.


Никита Кологривый стал популярным после сериала "Слово пацана". Молодой актёр раздаёт интервью, активно ведёт соцсети и, что называется, ловит минуту славы. Однако порой его заносит "не в ту дверь".


На днях Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане Tangiers Lounge , куда зашёл отдохнуть после фестиваля "Семейные традиции". Хорошенько выпив, актёр стал приставать к официанткам, а одну из них даже укусил за ногу. Вступаться за сотрудниц ресторана пришлось охранникам - разбушевавшийся Кощей и не думал успокаиваться, за что и получил по заслугам.




Вот что рассказывает о вчерашней злополучной ночи сотрудник ресторана:



Сегодня утром Кологривый хотел улететь в Москву, но после инцидента ему пришлось задержаться. Актёра заметили у отделения полиции в Новосибирске.



Сам он не унывает и настроен позитивно. В сети поговаривают, что Кологривому может грозить административная статья, а вот глава «Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин считает, что действия артиста вполне попадают под уголовное преступление. Актёр, тем более знаменитый - уверен Бородин - должен являться примером для своих поклонников и не только, поэтому поведение хулигана недопустимо и достойно всяческого порицания.


Бородин уже отправил письмо с соответствующим предложением генпрокурору Краснову.


Неизвестно, как отреагирует на это письмо Б.Краснов, но первые "отмены Кологривого" уже начались. Появилась информация, что актёр не будет участвовать на гала-концерте «Жванецкий», который состоится 31 информацию об этом подтвердили RT в билетной кассе «Барвиха Luxury Village».



В соцсетях уверены, что Кологривый просто зазвездился - тем и объясняется его поведение. Хотя возможны варианты:



А вот режиссёр Александр Баранов, который будет снимать фильм о Жириновском, уверен, что Кологривый своим поведением очень похож на политика. Кстати, актёр тоже пробуется на главную роль, и, возможно, ночной дебош сыграет ему на руку. Однако если против Кологривого всё-таки возбудят уголовное дело, об участии в съемках ему на какое-то время придётся забыть.

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Метки: Видео   Никита Кологривый   Новосибирск   актёр   дебош   знаменитости   ресторан   слово пацана   
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21  комментарий
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16k
ron 40 минут назад
Вопрос "Кто это?" сменился просьбой "Въе.б.ите ему кто-нибудь там" )))
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20k
Алексей 6 минут назад
Давно я в бары не ходил, там что ребрендинг какой то провели? В старые времена такое поведение всегда заканчивалось длительным лечением и нередко потреблением пищи через трубочку в течении пары месяцев
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2k
Ksenia2 6 минут назад
Зазвездился дурачок.
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18k
Алекс 11 минут назад
кАлогривый. так ему больше подходит.
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4k
Максим Макашев 13 минут назад
вот с голым торсом этого у6людка и надо было на мороз выкинуть - для протрезвления
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54k
Андрей 20 минут назад
Он призывал не ходить голосовать, т.к. это бесполезное занятие.
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59k
zloykoyot 20 минут назад
"Второй Панин растёт". Этому мокрожопому даже до Панина расти и расти, хотя бы по количеству ролей. А туда же, звезда плять одной полуроли.
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234
Dima 22 минуты назад
не читаю по это быдло! зашел только минус вь#бать
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42k
Notan Blaine Полчаса назад
Пусть надеется, чтобы рядом не было стриптизерши, иначе могут и пожизненное дать.
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6k
Харон ( Χάρων) Полчаса назад
Корона остатки мозга сдавила?
И что, этому петушку так никто и не втащил?
Вот и дальше будет быковать, пока кто-нибудь не ответит тем же.
А потом побежит жаловаться: как же, меня, на всю страну известного, избили фулюганы!!!
Помогите, защитите мальчика-одуванчика.
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12k
Б.Касторский Полчаса назад
Я немного удивляюсь последнее время откуда лезут эти "звезды". Один какой-то убогий фильм и всё. Звезда. Это ему же лидер ЛДПР руку жал и просил Жириновского сыграть?
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8k
Alex 36 минут назад
что за пи**д? Впервые о нем слышу
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20k
Саш 37 минут назад
Редкозубый похоже самозазвездился... Какой он, нахрен, актёр? Фубля.
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15k
Александр 38 минут назад
Орден Чушпан Хаматовой III степени ему.
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16k
ron 39 минут назад
И, кстати, отмена в гала-концерте "Жванецкий" - это надо понимать как наказание или как поощрение?
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Schreibikus
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