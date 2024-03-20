"Второй Панин растёт": Никиту Кологривого хотят привлечь к уголовной ответственности за дебош в ресторане

Актёр, который, похоже, никак не может выйти из роли пацана, должен ответить за свою хулиганскую выходку.
Никита Кологривый стал популярным после сериала "Слово пацана". Молодой актёр раздаёт интервью, активно ведёт соцсети и, что называется, ловит минуту славы. Однако порой его заносит "не в ту дверь".
На днях Кологривый устроил дебош в новосибирском ресторане Tangiers Lounge , куда зашёл отдохнуть после фестиваля "Семейные традиции". Хорошенько выпив, актёр стал приставать к официанткам, а одну из них даже укусил за ногу. Вступаться за сотрудниц ресторана пришлось охранникам - разбушевавшийся Кощей и не думал успокаиваться, за что и получил по заслугам.
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Вот что рассказывает о вчерашней злополучной ночи сотрудник ресторана:
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Сегодня утром Кологривый хотел улететь в Москву, но после инцидента ему пришлось задержаться. Актёра заметили у отделения полиции в Новосибирске.
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Сам он не унывает и настроен позитивно. В сети поговаривают, что Кологривому может грозить административная статья, а вот глава «Федерального фонда по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин считает, что действия артиста вполне попадают под уголовное преступление. Актёр, тем более знаменитый - уверен Бородин - должен являться примером для своих поклонников и не только, поэтому поведение хулигана недопустимо и достойно всяческого порицания.
Бородин уже отправил письмо с соответствующим предложением генпрокурору Краснову.
Неизвестно, как отреагирует на это письмо Б.Краснов, но первые "отмены Кологривого" уже начались. Появилась информация, что актёр не будет участвовать на гала-концерте «Жванецкий», который состоится 31 информацию об этом подтвердили RT в билетной кассе «Барвиха Luxury Village».
В соцсетях уверены, что Кологривый просто зазвездился - тем и объясняется его поведение. Хотя возможны варианты:
А вот режиссёр Александр Баранов, который будет снимать фильм о Жириновском, уверен, что Кологривый своим поведением очень похож на политика. Кстати, актёр тоже пробуется на главную роль, и, возможно, ночной дебош сыграет ему на руку. Однако если против Кологривого всё-таки возбудят уголовное дело, об участии в съемках ему на какое-то время придётся забыть.
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И что, этому петушку так никто и не втащил?
Вот и дальше будет быковать, пока кто-нибудь не ответит тем же.
А потом побежит жаловаться: как же, меня, на всю страну известного, избили фулюганы!!!
Помогите, защитите мальчика-одуванчика.