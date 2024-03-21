В Госдуме могут ввести уголовное наказание для блогеров и коучей

Сейчас их ловят на неуплате налогов. Вскоре начнут наказывать за отсутствие лицензии.
В последнее время было много дел с посадкой инфобизнесменов. Первой ласточкой стала Елена Блиновская - она должна государству 1,5 миллиарда неуплаченных налогов. И размышляет об этом, сидя в СИЗО.
Её коллега, Аяз Шабутдинов, прилетел в Москву, чтобы запустить новый тренинг, тут его и задержали по подозрению в мошенничестве. Он тоже в камере.
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Ещё один блогер-тренер-инфокоуч - Валерия Чекалина. Её подозревали в неуплате налогов на полмиллиарда рублей и посадили под домашний арест. Позже она погасила все задолженности и обвинения сняли.
Были и другие дела, но уже не такие громкие. Например, «эксперта по отношениям» Дениса Байгужина заочно арестовали, и тоже по обвинению в мошенничестве. Он нагрел своих простодушных клиентов на миллионы рублей и уехал в Турцию.
Обилие всех этих коучей и тренеров по всему на свете, связывают с огромными заработками в этой нише. И с отсутствием чёткого законодательства. Так что пока некоторые тренинги выглядят вот так:
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А само слово «инфобизнесмен» стало восприниматься как ругательство.
Осторожно, мат:
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Ситуацию с тренингами хотят исправить и внести поправки в Уголовный и Административный кодексы. Инициаторами выступают вице-спикер ГД Петр Толстой и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.
Их идея: все блогеры и коучи должны пройти аккредитацию и получить лицензию на работу. Если этого не будет - им влупят солидный штраф. При повторном нарушении - могут и посадить. Их «инфопродукты» пройдут экспертизу и комиссия решит - можно ли это вообще продавать людям.
Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность, - заявила Лантратова.
Также хотят ввести в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельный код «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Ну это когда «инфобизнесмены» продают записи своих тренингов или ведут их онлайн.
У инициативы сразу нашлись критики среди инфобизнесменов.
Директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов, заявил, что если инициатива с лицензиями и прочим пройдёт, тогда всю отрасль «зачистят»:
Попытки загнать такую разнообразную по своей сути работу, как инфобизнес, под один стандарт упрутся в отсутствие конкретных критериев. Также они могут привести к масштабной зачистке всей отрасли, в которой работают более 150 тыс. человек, её объём превышает 100 млрд рублей в год.
Вероятно, инфобизнес всё же «зачистят». По крайней мере, таких миллиардов там уже не будет.
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