В Госдуме могут ввести уголовное наказание для блогеров и коучей

Их идея: все блогеры и коучи должны пройти аккредитацию и получить лицензию на работу. Если этого не будет - им влупят солидный штраф. При повторном нарушении - могут и посадить. Их «инфопродукты» пройдут экспертизу и комиссия решит - можно ли это вообще продавать людям.

Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность, - заявила Лантратова.

Также хотят ввести в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельный код «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Ну это когда «инфобизнесмены» продают записи своих тренингов или ведут их онлайн.