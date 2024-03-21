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В Госдуме могут ввести уголовное наказание для блогеров и коучей

В Госдуме могут ввести уголовное наказание для блогеров и коучей

Автор:
21 марта 2024 16:01
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Валерия Чекалина   Видео   Госдума   Лерчек   елена блиновская   инфобизнес   коучи   тренинги   
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Сейчас их ловят на неуплате налогов. Вскоре начнут наказывать за отсутствие лицензии.

В последнее время было много дел с посадкой инфобизнесменов. Первой ласточкой стала Елена Блиновская - она должна государству 1,5 миллиарда неуплаченных налогов. И размышляет об этом, сидя в СИЗО.

Её коллега, Аяз Шабутдинов, прилетел в Москву, чтобы запустить новый тренинг, тут его и задержали по подозрению в мошенничестве. Он тоже в камере.

Ещё один блогер-тренер-инфокоуч - Валерия Чекалина. Её подозревали в неуплате налогов на полмиллиарда рублей и посадили под домашний арест. Позже она погасила все задолженности и обвинения сняли.

Были и другие дела, но уже не такие громкие. Например, «эксперта по отношениям» Дениса Байгужина заочно арестовали, и тоже по обвинению в мошенничестве. Он нагрел своих простодушных клиентов на миллионы рублей и уехал в Турцию.

Обилие всех этих коучей и тренеров по всему на свете, связывают с огромными заработками в этой нише. И с отсутствием чёткого законодательства. Так что пока некоторые тренинги выглядят вот так:

А само слово «инфобизнесмен» стало восприниматься как ругательство.

Осторожно, мат:

Ситуацию с тренингами хотят исправить и внести поправки в Уголовный и Административный кодексы. Инициаторами выступают вице-спикер ГД Петр Толстой и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова.

Их идея: все блогеры и коучи должны пройти аккредитацию и получить лицензию на работу. Если этого не будет - им влупят солидный штраф. При повторном нарушении - могут и посадить. Их «инфопродукты» пройдут экспертизу и комиссия решит - можно ли это вообще продавать людям.

Если какой-то блогер оказывает свои услуги и не получает аккредитацию, то никто не может гарантировать, что его продукт будет качественным и он не будет приносить вред людям или вести мошенническую деятельность, - заявила Лантратова.

Также хотят ввести в Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности (ОКВЭД) отдельный код «Деятельность по созданию информационных продуктов с использованием дистанционных технологий». Ну это когда «инфобизнесмены» продают записи своих тренингов или ведут их онлайн.

У инициативы сразу нашлись критики среди инфобизнесменов.

Директор Ассоциации информационного бизнеса Григорий Аветов, заявил, что если инициатива с лицензиями и прочим пройдёт, тогда всю отрасль «зачистят»:

Попытки загнать такую разнообразную по своей сути работу, как инфобизнес, под один стандарт упрутся в отсутствие конкретных критериев. Также они могут привести к масштабной зачистке всей отрасли, в которой работают более 150 тыс. человек, её объём превышает 100 млрд рублей в год.

Вероятно, инфобизнес всё же «зачистят». По крайней мере, таких миллиардов там уже не будет.

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Метки: Аяз Шабутдинов   Валерия Чекалина   Видео   Госдума   Лерчек   елена блиновская   инфобизнес   коучи   тренинги   
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3  комментария
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17k
Kostick 42 минуты назад
стоп, значит если это жульё будет откатывать - то всё в порядке? лицензия на обман) нормальненько так.
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Бывалый 12 минут назад
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2k
Росомаха 24 минуты назад
Могут, да не смогут...Маржа для думских важнее!
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
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