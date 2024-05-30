Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, арестованный за мошенничество, запускает новый курс прямо из СИЗО

Так что никуда его не отпустили и отправили обратно в камеру. И тогда инфобизнесмен решил запустить новый курс - прямо сидя в СИЗО. Он пишет его от руки и в письмах отправляет на волю. Там эти материалы обрабатывает нейросеть и в итоге получается новый тренинг. Вероятно, будут его продавать. Все письма внимательно изучают сотрудники ФСИН, так что они бесплатно пройдут мега-курс «как жить и зарабатывать в комфорте».