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Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, арестованный за мошенничество, запускает новый курс прямо из СИЗО

Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, арестованный за мошенничество, запускает новый курс прямо из СИЗО

Автор:
30 мая 2024 16:47
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   ФСИН   коуч   курс   сизо   тренинг   
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Сотрудники ФСИН пройдут его новый тренинг бесплатно.

В прошлом году коуч, инфогуру и властелин бизнес-империи Аяз Шабутдинов прилетел в Москву из Дубая, чтобы запустить новый тренинг. Гуру арестовали прямо в аэропорту.

По версии следствия, никакой он не властелин бизнес-империй. Аяза обвинили в мошенничестве и посадили в СИЗО.

Когда Шабутдинов освоился в камере - попытался обжаловать арест. Было уже несколько заседаний, но судью доводы бизнес-тренера не убедили. Выступать во время заседаний у подозреваемого получилось хуже, чем перед залом, когда он продавал свои курсы на десятки миллионов рублей.

Так что никуда его не отпустили и отправили обратно в камеру. И тогда инфобизнесмен решил запустить новый курс - прямо сидя в СИЗО. Он пишет его от руки и в письмах отправляет на волю. Там эти материалы обрабатывает нейросеть и в итоге получается новый тренинг. Вероятно, будут его продавать. Все письма внимательно изучают сотрудники ФСИН, так что они бесплатно пройдут мега-курс «как жить и зарабатывать в комфорте».

Шабутдинова приняли за мошенничество в особо крупном размере. Как раз из-за продажи разных инфокурсов по «успешному успеху».

Источник:

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Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   ФСИН   коуч   курс   сизо   тренинг   
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11  комментариев
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15k
Владимир Час назад
"Что делать, чтобы тебя не набутылили"?
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4k
ProstoBoBka Минуту назад
Сказочный народ! Готовы платить кучу денег за курсы, которые богатым сделают только продавца курсов! Про Блиновскую из всех "утюгов" вещали! Но народ идет у другим!
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8k
Аргуша 6 минут назад
А откуда у него смартфон в СИЗО? Сотрудники не хотят на бутыль присесть?
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2k
Pinhead Полчаса назад
Новый курс называется : " От бизнес коуча до петуха. Три простых шага для каждого"
Важно отметить, что новый курс будет стоить 90 000Р
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730
Funny 50 минут назад
"но судью доводы бизнес-тренера не убедили." Так если не убедили, почему он до сих пор в СИЗО, а не на зоне?
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43k
Сергей 53 минуты назад
Он неисправим.
А горбатого могила исправит.
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335
Ли Харви Освальд Сергей 36 минут назад
Не он, а его последователи. Сейчас реально покажет суду как это работает
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31k
Serg2001 59 минут назад
Хороший слоган для нового курса: "Хочешь оказаться в тюрьме? Спроси меня как!" ...)
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August
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