Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов, арестованный за мошенничество, запускает новый курс прямо из СИЗО

Сотрудники ФСИН пройдут его новый тренинг бесплатно.
В прошлом году коуч, инфогуру и властелин бизнес-империи Аяз Шабутдинов прилетел в Москву из Дубая, чтобы запустить новый тренинг. Гуру арестовали прямо в аэропорту.
По версии следствия, никакой он не властелин бизнес-империй. Аяза обвинили в мошенничестве и посадили в СИЗО.
Когда Шабутдинов освоился в камере - попытался обжаловать арест. Было уже несколько заседаний, но судью доводы бизнес-тренера не убедили. Выступать во время заседаний у подозреваемого получилось хуже, чем перед залом, когда он продавал свои курсы на десятки миллионов рублей.
Так что никуда его не отпустили и отправили обратно в камеру. И тогда инфобизнесмен решил запустить новый курс - прямо сидя в СИЗО. Он пишет его от руки и в письмах отправляет на волю. Там эти материалы обрабатывает нейросеть и в итоге получается новый тренинг. Вероятно, будут его продавать. Все письма внимательно изучают сотрудники ФСИН, так что они бесплатно пройдут мега-курс «как жить и зарабатывать в комфорте».
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Шабутдинова приняли за мошенничество в особо крупном размере. Как раз из-за продажи разных инфокурсов по «успешному успеху».
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Важно отметить, что новый курс будет стоить 90 000Р
А горбатого могила исправит.