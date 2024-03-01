«Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа

Позже она заявила, что будет продавать дом, в котором шли обыски. Примерная стоимость - 125 миллионов рублей.

Да, мы будем продавать. Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, было и большое количество отрицательных. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки.

Блогер добавила, что собирается и дальше заниматься своим фитнесом и марафонами. Но теперь уже будет строго соблюдать налоговый кодекс.