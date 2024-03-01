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«Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа

«Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа

Автор:
01 марта 2024 18:37
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Валерия Чекалина   Видео   Лерчек   арест   блогер   марафон   налоги   обыск   уголовное дело   фитнес   
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Они вернули государству 504 миллиона рублей.

Валерия Чекалина, она же Лерчек, была известным блогером и продавала программы здорового питания и фитнес-марафоны. Вела бизнес вместе с мужем Артёмом, и с 2020 года заработала несколько миллиардов рублей. А вот налоги не платила.

Когда в прошлом году в их дом в элитном коттеджном посёлке «Ильинка» под Красногорском пришли с обыском, то нашли золотые слитки, ювелирные украшения, шубы и прочий «тяжёлый люкс». В гараже стояло несколько спорткаров.

Всего же супругам вменяли неуплату налогов на 311 миллионов рублей. Затем сумма выросла до 504 миллионов. У блогеров было пять ИП, они пропускали через них все доходы по упрощённой системе налогообложения.

Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила… Но у меня есть четкий аргумент. Налоговый кодекс и законодательство постоянно меняются, вносятся правки по ставкам, по всему. Соответственно… Нет, на самом деле, оправданий мне нет. Не платила не потому, что не хотела. А как-то реально по глупости, по тупости. Не думала, что до такого дойдет. Ну как все. На авось, - рассказывала Лерчек.

Чекалину отправили под домашний арест. Одно время ходили слухи, что её могут поместить в СИЗО, как и другую «исполнительницу желаний» Елену Блиновскую, та задолжала государству 1,5 миллиарда рублей налогов. Но до камеры Лерчек не добралась.

Следствие длилось 359 дней, сегодня стало известно, что все задолженности супруги погасили, дело закрыто. О чём и сообщил радостный Артем Чекалин.

К нему присоединилась и радостная жена:

За этот год я прошла настоящую школу жизни, теперь надо принять все эти уроки и идти дальше с благодарностью.

Позже она заявила, что будет продавать дом, в котором шли обыски. Примерная стоимость - 125 миллионов рублей.

Да, мы будем продавать. Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, было и большое количество отрицательных. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки.

Блогер добавила, что собирается и дальше заниматься своим фитнесом и марафонами. Но теперь уже будет строго соблюдать налоговый кодекс.

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Метки: Валерия Чекалина   Видео   Лерчек   арест   блогер   марафон   налоги   обыск   уголовное дело   фитнес   
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8  комментариев
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39k
albedo Час назад
Я одного не пойму - неужели у нас в стране столько ИДИОТОВ, что за такое "обучение" платили такие большие деньги?!
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17k
ss 10 минут назад
Идёт суд. Судья обращается к подсудимому:
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- Каждому по пять тысяч
- ... Суд удаляется на совещание.
Некоторое время судьи отсутствуют, потому выходят и говорят:
- Подсудимый, вы считаете себя виновным?
- Нет!
- Ну, на "нет" и суда нет.

(С)Старый анекдот
---
Если кто-то сопрёт булочку в магазине, ему накрутят срок. А здесь "на нет и суда нет"...
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55k
Опиум для народа Час назад
Всё дело не в том, что они мошенники. А тупо в бабках, задолженных государству. И всё.
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9
Александр Херанука Паибалу Час назад
Просто политика партии после СВО поменялась, кого то от кормушки подвинули вот и попали эти "пчелки-трудяги" под раздачу). Пилят прачечные, от кормушки кого то может подвинули.
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