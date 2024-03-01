«Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила»: Следком прекратил уголовное дело в отношении блогера Лерчек и её мужа

Они вернули государству 504 миллиона рублей.
Валерия Чекалина, она же Лерчек, была известным блогером и продавала программы здорового питания и фитнес-марафоны. Вела бизнес вместе с мужем Артёмом, и с 2020 года заработала несколько миллиардов рублей. А вот налоги не платила.
Когда в прошлом году в их дом в элитном коттеджном посёлке «Ильинка» под Красногорском пришли с обыском, то нашли золотые слитки, ювелирные украшения, шубы и прочий «тяжёлый люкс». В гараже стояло несколько спорткаров.
Источник:
Всего же супругам вменяли неуплату налогов на 311 миллионов рублей. Затем сумма выросла до 504 миллионов. У блогеров было пять ИП, они пропускали через них все доходы по упрощённой системе налогообложения.
Я окончила экономический факультет МГУ и вот налоги не платила… Но у меня есть четкий аргумент. Налоговый кодекс и законодательство постоянно меняются, вносятся правки по ставкам, по всему. Соответственно… Нет, на самом деле, оправданий мне нет. Не платила не потому, что не хотела. А как-то реально по глупости, по тупости. Не думала, что до такого дойдет. Ну как все. На авось, - рассказывала Лерчек.
Чекалину отправили под домашний арест. Одно время ходили слухи, что её могут поместить в СИЗО, как и другую «исполнительницу желаний» Елену Блиновскую, та задолжала государству 1,5 миллиарда рублей налогов. Но до камеры Лерчек не добралась.
Источник:
К нему присоединилась и радостная жена:
За этот год я прошла настоящую школу жизни, теперь надо принять все эти уроки и идти дальше с благодарностью.
Источник:
Позже она заявила, что будет продавать дом, в котором шли обыски. Примерная стоимость - 125 миллионов рублей.
Да, мы будем продавать. Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, было и большое количество отрицательных. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную и вспоминаю, как все вещи перебирали, все смотрели. Ложусь спать, смотрю на дверь и вспоминаю, как дверь открывается. Короче, какие-то флешбеки.
Блогер добавила, что собирается и дальше заниматься своим фитнесом и марафонами. Но теперь уже будет строго соблюдать налоговый кодекс.
Источник:
- "Так делают все": инфоцыганка Лерчек дала первое интервью после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов
- Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет
- Фитнес-блогер Лерчек и её муж вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов
- Собчак: блогершу-инфоцыганку Лерчек обманули, пообещав за интервью закрыть уголовные дела
- На певца Шарлота, сжегшего российский паспорт, а потом вернувшегося на родину, возбудили три уголовных дела
- Подсудимый, ваше последнее слово.
- Каждому по пять тысяч
- ... Суд удаляется на совещание.
Некоторое время судьи отсутствуют, потому выходят и говорят:
- Подсудимый, вы считаете себя виновным?
- Нет!
- Ну, на "нет" и суда нет.
(С)Старый анекдот
---
Если кто-то сопрёт булочку в магазине, ему накрутят срок. А здесь "на нет и суда нет"...
.
"....если что-то происходит, значит - это кому-нить нужно..."