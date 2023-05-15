«Именно такие схемы применялись блогерами»: глава СК Александр Бастрыкин рассказал, как «лидеры мнений» уходили от налогов

Они больше не смогут покупать Lamborghini и жить в особняках за миллион долларов.
В последнее время блогеры, инфобизнесмены и прочие коучи имеют бледный вид. То их прокуратура беспокоит, то налоговая.
Раньше им было проще: предлагали в инете курс «про всё на свете», собирали с граждан миллионы рублей, ну а вопрос с налогами решали творчески. Подобная схема называется «дробление бизнеса», об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин:
Исходя из имеющихся материалов уголовных дел, основными схемами уклонения от уплаты налогов, которые использовались блогерами, являются так называемые схемы искусственного дробления бизнеса.
По словам Бастрыкина, так блогеры минимизировали налоговые выплаты.
В этих целях предприниматель действует как единое целое и, чтобы не платить налоги по общей системе налогообложения, распределяет поступающую выручку на подконтрольных ему лиц (как правило, близких, знакомых, работников), которые создают видимость реальной деятельности.
Именно такие схемы применялись блогерами. Получая от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов доход, с которого подлежали уплате налоги по общеустановленной системе налогообложения, они распределяли его на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих льготные режимы налогообложения, - добавил глава СК.
Ну а пока все причастные ведомства плотно работают с блогерами и выясняют: как это они умудрялись ездить на «Кайенах» и «Мазератти», но платить минимальные налоги.
К тому же не утихают скандалы вокруг самой известной «инфодивы» - Елены Блиновской. Она находится под домашним арестом до конца июня. А следователи подозревают в махинациях и её мужа. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Раньше он проходил по делу в статусе свидетеля.
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«Марафон желаний» пошёл как-то не так.
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Покупать Lamborghini и жить в особняках за миллион долларов теперь могут только мажоры.
Да и не только она, её я привёл как пример активного противника уплаты налогов