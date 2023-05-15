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«Именно такие схемы применялись блогерами»: глава СК Александр Бастрыкин рассказал, как «лидеры мнений» уходили от налогов

«Именно такие схемы применялись блогерами»: глава СК Александр Бастрыкин рассказал, как «лидеры мнений» уходили от налогов

Автор:
15 мая 2023 16:02
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: александр бастрыкин   блогеры   елена блиновская   инфобизнес   инфоцыгане   коучи   курсы   налоги   тренинги   
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Они больше не смогут покупать Lamborghini и жить в особняках за миллион долларов.

В последнее время блогеры, инфобизнесмены и прочие коучи имеют бледный вид. То их прокуратура беспокоит, то налоговая.

Раньше им было проще: предлагали в инете курс «про всё на свете», собирали с граждан миллионы рублей, ну а вопрос с налогами решали творчески. Подобная схема называется «дробление бизнеса», об  этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин:

Исходя из имеющихся материалов уголовных дел, основными схемами уклонения от уплаты налогов, которые использовались блогерами, являются так называемые схемы искусственного дробления бизнеса.

По словам Бастрыкина, так блогеры минимизировали налоговые выплаты.

В этих целях предприниматель действует как единое целое и, чтобы не платить налоги по общей системе налогообложения, распределяет поступающую выручку на подконтрольных ему лиц (как правило, близких, знакомых, работников), которые создают видимость реальной деятельности.

Именно такие схемы применялись блогерами. Получая от реализации учебных курсов и тренинг-марафонов доход, с которого подлежали уплате налоги по общеустановленной системе налогообложения, они распределяли его на расчетные счета взаимозависимых и подконтрольных организаций и индивидуальных предпринимателей, использующих льготные режимы налогообложения, - добавил глава СК.

Ну а пока все причастные ведомства плотно работают с блогерами и выясняют: как это они умудрялись ездить на «Кайенах» и «Мазератти», но платить минимальные налоги.

К тому же не утихают скандалы вокруг самой известной «инфодивы» - Елены Блиновской. Она находится под домашним арестом до конца июня. А следователи подозревают в махинациях и её мужа. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ. Раньше он проходил по делу в статусе свидетеля.

«Марафон желаний» пошёл как-то не так.


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Метки: александр бастрыкин   блогеры   елена блиновская   инфобизнес   инфоцыгане   коучи   курсы   налоги   тренинги   
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23  комментария
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10k
Игорь Час назад
бла-бла-бла, а то раньше заинтересованные лица об этих схемах не знали
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57k
Опиум для народа 20 минут назад
-"Они больше не смогут покупать Lamborghini и жить в особняках за миллион долларов.-

Покупать Lamborghini и жить в особняках за миллион долларов теперь могут только мажоры.
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5k
Kozlodoev 21 минуту назад
Мой друг говорит, что ревность- двигатель прогресса. Не все должны жить в особняках и ездить на суперкарах. Лишь некоторые могут это сделать.
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26k
Егор 24 минуты назад
Про схемы поподробнее можно? Друг спрашивает.
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9k
Oleg Полчаса назад
бла, бла, бла - а что бизнес не использует эти схемы? не использует дробление? вот уж поймали воротил жизни то! вот оказывается, кто виноват во всех бедах страны! блохеры, которые не доплачивают
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4k
iovan2011 Полчаса назад
Вчера статья была на РБК россияне скупают недвижку в ОАЭ, средний чек миллион евро, обьем рынка более 50 миллиардов евро, интересно, кто же кто скупает?
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173
Иванов iovan2011 19 минут назад
Владелицы маленьких салонов красоты из окраин москвы например.
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6k
Leo Sun Полчаса назад
«Марафон желаний» пошёл по закону...
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4k
iovan2011 38 минут назад
Зато следственный комитет кристально чистые люди, посмотрите на чем они ездят и в чем они ходят, мазерати блогеров отдыхают. Начинать нужно сверху, тогда все начнут жить честно. судьи, прокуроры, следователи, и выше.
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173
Иванов iovan2011 21 минуту назад
Вы что, хотите что бы они на работу на метро ездили?
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25k
Михаил Сметанкин 40 минут назад
У нас больше половины бизнеса в стране по такой схеме работают. Тоже мне новость.
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19k
scorpick Час назад
А когда у чиновников спросят, откуда дворцы на огромных участках с собственными деревнями. Нет, вы скажите.
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9k
Борис Карабанов Час назад
Публику больше мучит другой вопрос: КТО отдаёт им деньги за пустозвонство и реально ли эти суммы принесены буратинами, а не отмывка ли это под видом консультаций и тренингов?
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21k
Davy Jones Час назад
С блогера и разбираются понятно, а как быть с Аллой Пугачевой? Сколько она увела в чёрный нал денег с концертов за всю свою карьеру, она чем лучше блохеров?
Да и не только она, её я привёл как пример активного противника уплаты налогов
Ссылка m.vk.com
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120
Sergo Timm Опиум для народа 6 минут назад
Она по любому плохо кормила-Союз развалился
кормила бы ВСЕХ как надо,каждому по "Ламборжинни" и дворцу как себе,глядишь Союз бы и сейчас был
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