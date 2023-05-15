«Именно такие схемы применялись блогерами»: глава СК Александр Бастрыкин рассказал, как «лидеры мнений» уходили от налогов

В последнее время блогеры, инфобизнесмены и прочие коучи имеют бледный вид. То их прокуратура беспокоит, то налоговая.

Раньше им было проще: предлагали в инете курс «про всё на свете», собирали с граждан миллионы рублей, ну а вопрос с налогами решали творчески. Подобная схема называется «дробление бизнеса», об этом рассказал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: