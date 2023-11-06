От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку

Молодой человек 1991 года рождения, пиарился на том, что он «парень из народа» - якобы вырос в простой семье инженера и учительницы и рос в уральском поселке Куеда. Позже выяснилось, что никакой «простоты» там не было, а отец молодого человека возглавлял Куединский пивоконсервный завод.

На медийном горизонте Аяз появился в 2013 году. Тогда он создал в своих соцсетях сообщество «Цель: 2 миллиона рублей за год» и нашёл первых неофитов. В том же году открыл сеть бюджетных гостиниц Like Hostel, позже - кофейни Coffee Like.