От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку

Его считают инфоцыганом №1 в России. Или всё-таки честным и талантливым предпринимателем?
Аяз Шабутдинов - один из самых известных бизнес-тренеров России. Их ещё называют инфоцыганами.
Молодой человек 1991 года рождения, пиарился на том, что он «парень из народа» - якобы вырос в простой семье инженера и учительницы и рос в уральском поселке Куеда. Позже выяснилось, что никакой «простоты» там не было, а отец молодого человека возглавлял Куединский пивоконсервный завод.
На медийном горизонте Аяз появился в 2013 году. Тогда он создал в своих соцсетях сообщество «Цель: 2 миллиона рублей за год» и нашёл первых неофитов. В том же году открыл сеть бюджетных гостиниц Like Hostel, позже - кофейни Coffee Like.
Потом он создал единый холдинг с немудрёным названием Like и решил открывать под этим брендом магазины с подарками, кулинарные студии, фотошколы и туристические агентства. Пожалуй, не хватало только завода по производству спутников и можно было бы присвоить себе лавры «второго Илона Маска».
Но по-настоящему известным он стал благодаря бизнес-тренингам. Аяз обещал людям помочь заработать миллионы и те летели к нему как ночные мотыльки на свет фонаря. Стоимость курсов доходила до 5 миллионов рублей с человека.
Сделаю из вас миллионера за месяц (+ миллион рублей чистыми к вашему личному доходу) + поддержка дальше, - оптимистично предлагал Шабутдинов.
И грозился в описании одной из своих программ:
Рассмотрим, в каких нишах сейчас можно заработать. Поделимся связками для быстрого выхода на 100 000 - 250 000 рублей в месяц с нуля. Раскроем результаты учеников, которые сделали от 1 до 20 млн рублей за месяц. Разберем кейсы и рабочие связки - ключевые действия, которые влияют на прибыль в разных нишах.
Скептики уже тогда говорили, что на этих курсах миллионером становится только один человек - сам тренер. А все остальные просто сливают деньги. Но оптимисты всё равно мечтали разбогатеть и исправно платили.
Доходы одного лишь Like Центра за 2021 год оценивали в 7,5 миллиардов рублей. А состояние Аяза - в 3 миллиарда долларов. Но тут попахивает фантастикой, бизнес-тренеры любят преувеличивать свои заработки, чтобы попиариться.
Какое-то время блогер, коуч и инфоцыган обитал за границей. А в прошлую пятницу вернулся в Москву - чтобы запустить новый курс. Тут его и приняли. Шабутдинова обвиняют по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». За это светит до 10 лет.
До 16 декабря «коуч» будет сидеть в СИЗО, его дальнейшую судьбу решит суд.
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На воле у бизнес-тренера осталась супруга и двое малолетних детей. Жена Аяза считает, что он ни в чём не виноват:
Аяз держится и будет держаться. То количество силы, честности, чистоты, веры, деятельности, вовлеченности, любви к своему делу, к своему великому большому делу я не встречала ни у одного человека на планете Земля, - заявила она.
Такие же бурные эмоции, только со знаком минус, испытывают к Аязу его критики. Они считают, что предприниматель годами уходил от налогов, за счёт этого зарабатывал огромные деньги и показывал всем роскошную жизнь, с люксовыми часами, машинами, Мальдивами и стопками купюр.
Как сказала Екатерина Мизулина, неуплатой налогов на миллиарды рублей, Шабутдинов нанёс стране гораздо больший вред, чем Елена Блиновская:
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А известный борец с инфоцыганами, а по совместительству музыкант, бизнесмен Андрей Ковалев заявляет:
Дело резонансное - это видно по тому, что Шабутдинова сразу отправили в СИЗО. Вероятно, от будущего приговора будет зависеть вся структура бизнес-тренингов в России.
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интересно где живут все эти лохи хотелось бы соотношение по городам