FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 52 поста • 4 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку

От сумы до тюрьмы: кто такой Аяз Шабутдинов и почему одни его так яростно защищают, а другие хотят упечь за решётку

Автор:
06 ноября 2023 16:18
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   Екатерина Мизулины   бизнес-тренер   задержание   инфоцыган   мошенничество   обвинение   сизо   тренинги   
1667
7
2

Его считают инфоцыганом №1 в России. Или всё-таки честным и талантливым предпринимателем?

Аяз Шабутдинов - один из самых известных бизнес-тренеров России. Их ещё называют инфоцыганами.

Молодой человек 1991 года рождения, пиарился на том, что он «парень из народа» - якобы вырос в простой семье инженера и учительницы и рос в уральском поселке Куеда. Позже выяснилось, что никакой «простоты» там не было, а отец молодого человека возглавлял Куединский пивоконсервный завод.

На медийном горизонте Аяз появился в 2013 году. Тогда он создал в своих соцсетях сообщество «Цель: 2 миллиона рублей за год» и нашёл первых неофитов. В том же году открыл сеть бюджетных гостиниц Like Hostel, позже - кофейни Coffee Like.

Потом он создал единый холдинг с немудрёным названием Like и решил открывать под этим брендом магазины с подарками, кулинарные студии, фотошколы и туристические агентства. Пожалуй, не хватало только завода по производству спутников и можно было бы присвоить себе лавры «второго Илона Маска».

Но по-настоящему известным он стал благодаря бизнес-тренингам. Аяз обещал людям помочь заработать миллионы и те летели к нему как ночные мотыльки на свет фонаря. Стоимость курсов доходила до 5 миллионов рублей с человека.

Сделаю из вас миллионера за месяц (+ миллион рублей чистыми к вашему личному доходу) + поддержка дальше, - оптимистично предлагал Шабутдинов.

И грозился в описании одной из своих программ:

Рассмотрим, в каких нишах сейчас можно заработать. Поделимся связками для быстрого выхода на 100 000 - 250 000 рублей в месяц с нуля. Раскроем результаты учеников, которые сделали от 1 до 20 млн рублей за месяц. Разберем кейсы и рабочие связки - ключевые действия, которые влияют на прибыль в разных нишах.

Скептики уже тогда говорили, что на этих курсах миллионером становится только один человек - сам тренер. А все остальные просто сливают деньги. Но оптимисты всё равно мечтали разбогатеть и исправно платили.

Доходы одного лишь Like Центра за 2021 год оценивали в 7,5 миллиардов рублей. А состояние Аяза - в 3 миллиарда долларов. Но тут попахивает фантастикой, бизнес-тренеры любят преувеличивать свои заработки, чтобы попиариться.

Какое-то время блогер, коуч и инфоцыган обитал за границей. А в прошлую пятницу вернулся в Москву - чтобы запустить новый курс. Тут его и приняли. Шабутдинова обвиняют по статье 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере». За это светит до 10 лет.

До 16 декабря «коуч» будет сидеть в СИЗО, его дальнейшую судьбу решит суд.

На воле у бизнес-тренера осталась супруга и двое малолетних детей. Жена Аяза считает, что он ни в чём не виноват:

Аяз держится и будет держаться. То количество силы, честности, чистоты, веры, деятельности, вовлеченности, любви к своему делу, к своему великому большому делу я не встречала ни у одного человека на планете Земля, - заявила она.

Такие же бурные эмоции, только со знаком минус, испытывают к Аязу его критики. Они считают, что предприниматель годами уходил от налогов, за счёт этого зарабатывал огромные деньги и показывал всем роскошную жизнь, с люксовыми часами, машинами, Мальдивами и стопками купюр.

Как сказала Екатерина Мизулина, неуплатой налогов на миллиарды рублей, Шабутдинов нанёс стране гораздо больший вред, чем Елена Блиновская:

А известный борец с инфоцыганами, а по совместительству музыкант, бизнесмен Андрей Ковалев заявляет:

Дело резонансное - это видно по тому, что Шабутдинова сразу отправили в СИЗО. Вероятно, от будущего приговора будет зависеть вся структура бизнес-тренингов в России.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Аяз Шабутдинов   Видео   Екатерина Мизулины   бизнес-тренер   задержание   инфоцыган   мошенничество   обвинение   сизо   тренинги   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
17  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
ss Час назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
100
ivandike 8 минут назад
Без лоха как говорится и жизнь....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Александр Маслов 14 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Владимир 19 минут назад
Ссылка youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Alex Полчаса назад
А кому-то не по х@й это нечто? Если есть долба@бы, готовые вкидывать свои деньги в мусор, это их проблемы...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 40 минут назад
Оередноре гламрное или распиаренное чмо? Да пох кто оно! Мыльные пузыри на пене...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
GROMOZEKA 40 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Dmitry 44 минуты назад
Всех "коучей", надо поставить строем и слать на йух.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
zloykoyot 45 минут назад
Вот лохи-то))) Помогу человеку любого возраста не быть лохом. Для этого отправь сообщение Я НЕ ЛОХ на номер ХХХХ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Kucher 56 минут назад
Мавроди тоже хорошо начинал. А подох, как бездомный пёс, на автобусной остановке, никому не нужный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
463
александр ломовицкий 59 минут назад
он наверно очень выгодно инвестировал деньги лохов ...ой последователей под 1000 % годовых . а так он очень честный как все цыгане
интересно где живут все эти лохи хотелось бы соотношение по городам
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
DVPET 59 минут назад
Он обещал большие прибыли и брал за это деньги? Ну что вы, конечно же он честный предприниматель
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

254096



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Волшебные творения ювелира-мистика Уоллеса Чана
Волшебные творения ювелира-мистика Уоллеса Чана
В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству
В Узбекистане объявили войну парандже и многоженству
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Художник Герасимов Андрей Викторович
Художник Герасимов Андрей Викторович
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В ВАЗе должна быть роза

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#забавно#познавательно#конфликт#Мемы#стрельба#мужчина
#история#люди#факты#задержание#Прикол#кино#обман#полиция#роль
#интересное#СССР#Спорт#шоу бизнес#в мире#криминал#ЧП#котик#съемка
"Не дай бог она захочет выкрутиться!": вдовец, потерявший жену и сына в ДТП, рассказал, что ждёт от суда "Не дай бог она захочет выкрутиться!": вдовец, потерявший жену и сына в ДТП, рассказал, что ждёт... $10 000 000 за глоток свободы: задержанная под Смоленском Блиновская предлагала следователю взятку $10 000 000 за глоток свободы: задержанная под Смоленском Блиновская предлагала следователю взятку Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за их активности Кураторы Блиновской продолжают зазывать на марафоны - инфоцыганку могут отправить в СИЗО из-за... Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей Фотография с "императором" в Петербурге обошлась туристу в 4 тысячи рублей В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова В Москве задержали объявленного в розыск блогера Хизри Запирова

На что жалуетесь?

Вернуться