FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Инфоцыгане 58 постов • 4 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Инфоцыгане
Фитнес-блогер Лерчек и её муж вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов

Фитнес-блогер Лерчек и её муж вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов

Автор:
19 ноября 2023 16:51
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Валерия Чекалина   Лерчек   блогер   задолженность   инфобизнес   марафоны   налоги   похудение   суд   
696
5

Теперь они надеются, что с них снимут все обвинения и они вновь займутся марафонами и будут снова учить людей правильно питаться и худеть.

Валерия Чекалина, она же Лерчек - блогер из соцсетей. Там у неё бло почти 10 миллионов подписчиков на разных платформах и она проводила для них марафоны по фитнесу, питанию и похудению. Попутно продавала косметику. И заработала на этом сотни миллионов рублей.

×
×

А вот заплатить налоги с этих сумм она как-то забыла. ФНС предъявила блогеру и её мужу вину в том, что те прекратили платежи со второй половины 2020 года. В 2021-м тоже не перевели ни копейки. Зато покупали недвижимость, люксовые вещи и авто, и постоянно путешествовали и отдыхали. Не в санатории в Мытищах, а на Мальдивах и прочих Танзаниях.

В общем, они задолжали государству полмиллиарда рублей налогов. Так что можно представить обороты и прибыль этих фитнес-блогеров. Несмотря на долги перед ФНС и подозрения в отмывании денег, их не отправили в СИЗО или под домашний арест - суд вынес им запрет на определённые действия. Например, пользоваться интернетом. Дело было весной этого года, а уже в сентябре с их счетов сняли арест и радостные Чекалины несколькими частями погасили задолженность в 500 миллионов рублей. Теперь они надеются, что смогут вернуться к прежнем марафонам и диетам. Как заявил адвокат семейной пары:

Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа.

Возможно, вскоре они вновь появятся в соцсетях и продолжат учить людей есть что угодно и худеть. В инфобизнесе обычно так и бывает.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Инфоцыгане"
Метки: Валерия Чекалина   Лерчек   блогер   задолженность   инфобизнес   марафоны   налоги   похудение   суд   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Ego sum qui sum 23 минуты назад
то что блогеры зарабатывают настолько больше врачей, учителей, вообще любых работающих людей это так неправильно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Echo 17 минут назад
Мальдивы это так, для нищих, был на куррортах гораздо круче
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

258432



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Царская солонка России или рельсы под водой
Царская солонка России или рельсы под водой
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем когда-либо прежде
16 знаменитых женщин за пятьдесят, которые сейчас выглядят намного круче, чем...
Через века с гаджетами
Через века с гаджетами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Интересный факт

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#СССР#мигранты#подборка#сарказм#природа#съемка#в мире
#интересное#Юмор#кино#новости#Россия#шоу бизнес#актеры#люди#красота
#животные#история#интересно#США#фильм#Прикол#роль#Ynews
Панковская карта для тех, кто идет против системы Панковская карта для тех, кто идет против системы "Так делают все": инфоцыганка Лерчек дала первое интервью после возбуждения уголовного дела о неуплате налогов "Так делают все": инфоцыганка Лерчек дала первое интервью после возбуждения уголовного дела о... Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21 объект недвижимости и коллекцию золотых монет Пресненский суд Москвы арестовал 100 миллионов рублей на счетах Блиновской, конфисковал 21... «Оплатим и эти, бывает»: за уход от налогов инфоцыганке Лерчик заблокировали 311 млн рублей на счетах «Оплатим и эти, бывает»: за уход от налогов инфоцыганке Лерчик заблокировали 311 млн рублей на... Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи Блогершу Лерчек заметили со смартфоном в руке, вопреки запрету судьи «Магистр психоанализа» предлагал съездить с ним на Мальдивы и заплатить миллион рублей - теперь действительно может поехать, только не на острова «Магистр психоанализа» предлагал съездить с ним на Мальдивы и заплатить миллион рублей - теперь...

На что жалуетесь?

Вернуться