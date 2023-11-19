Фитнес-блогер Лерчек и её муж вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов

В общем, они задолжали государству полмиллиарда рублей налогов. Так что можно представить обороты и прибыль этих фитнес-блогеров. Несмотря на долги перед ФНС и подозрения в отмывании денег, их не отправили в СИЗО или под домашний арест - суд вынес им запрет на определённые действия. Например, пользоваться интернетом. Дело было весной этого года, а уже в сентябре с их счетов сняли арест и радостные Чекалины несколькими частями погасили задолженность в 500 миллионов рублей. Теперь они надеются, что смогут вернуться к прежнем марафонам и диетам. Как заявил адвокат семейной пары: