Фитнес-блогер Лерчек и её муж вернули государству 500 миллионов рублей неуплаченных налогов

Теперь они надеются, что с них снимут все обвинения и они вновь займутся марафонами и будут снова учить людей правильно питаться и худеть.
Валерия Чекалина, она же Лерчек - блогер из соцсетей. Там у неё бло почти 10 миллионов подписчиков на разных платформах и она проводила для них марафоны по фитнесу, питанию и похудению. Попутно продавала косметику. И заработала на этом сотни миллионов рублей.
А вот заплатить налоги с этих сумм она как-то забыла. ФНС предъявила блогеру и её мужу вину в том, что те прекратили платежи со второй половины 2020 года. В 2021-м тоже не перевели ни копейки. Зато покупали недвижимость, люксовые вещи и авто, и постоянно путешествовали и отдыхали. Не в санатории в Мытищах, а на Мальдивах и прочих Танзаниях.
В общем, они задолжали государству полмиллиарда рублей налогов. Так что можно представить обороты и прибыль этих фитнес-блогеров. Несмотря на долги перед ФНС и подозрения в отмывании денег, их не отправили в СИЗО или под домашний арест - суд вынес им запрет на определённые действия. Например, пользоваться интернетом. Дело было весной этого года, а уже в сентябре с их счетов сняли арест и радостные Чекалины несколькими частями погасили задолженность в 500 миллионов рублей. Теперь они надеются, что смогут вернуться к прежнем марафонам и диетам. Как заявил адвокат семейной пары:
Чекалины безоговорочно исполнили свое публичное обещание и полностью погасили долг перед бюджетом с учетом доначислений пени и штрафа.
Возможно, вскоре они вновь появятся в соцсетях и продолжат учить людей есть что угодно и худеть. В инфобизнесе обычно так и бывает.
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