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«Мы можем отправиться в СИЗО»: блогер Лерчек с мужем заплатили государству 504 миллиона рублей, но расследование продолжается

«Мы можем отправиться в СИЗО»: блогер Лерчек с мужем заплатили государству 504 миллиона рублей, но расследование продолжается

Автор:
15 января 2024 16:55
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Валерия Чекалина   Лерчек   александр бастрыкин   долги   елена блиновская   налоги   
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Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что речь идёт уже не о налогах.

В прошлом году все удивлялись долгам «королеве марафонов» Блиновской - почти 1,5 миллиарда рублей неуплаченных налогов. У неё арестовали имущество и счета. Когда проводили обыск, снова удивлялись, теперь уже обилию люксовых шмоток, драгоценностей и целому автопарку дорогущих машин. Свои марафоны и тренерскую деятельность, которую критики называют инфоцыганщиной, Блиновская начала всего 5 лет назад.

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Но была и другая персона - Валерия Чекалина, она же Лерчек. Вместе со своим мужем они организовали фитнес-блог и обучали похудению и здоровому образу жизни. На этом ЗОЖники заработали сотни тысяч долларов и в 2021 году вошли в ТОП-10 самых раскрученных блогеров России. Компанию им составили Хабиб Нурмагомедов, Инстасамка, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак.

Ну а в прошлом году супружеской чете ЗОЖников предъявили обвинение в неуплате налогов на сумму в 504 миллиона рублей. И отправили под домашний арест. Как сообщала Лерчек:

Самое страшное, что мы пережили с Артемом за это время — это мысль о том, что в любой момент мы можем расстаться с детьми, нам могут изменить меру пресечения, и мы можем отравиться в СИЗО. Каждый раз, когда мы заходили в суд, над нами смеялись. Эти люди не понимали, что все может измениться за секунду. Мы договорились заранее с родственниками, крестными о том, чтобы она позаботились о наших детях Алисе, Богдане, Леве. Главное, что мы вместе, главное, что всё благополучно закончилось.

Дело и впрямь завершилось: Чекалина выплатила государству все долги и вернулась к блогерству. Хотя прежнего размаха уже нет. Впрочем, его не ожидается и у Блиновской - вряд ли после завершения её эпопеи с налогом у дамы вновь появятся десятки тысяч последователей, несущих ей деньги.

А о Лерчек высказался председатель СК Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что налоги-то она вернула, но расследование ещё идёт. Теперь уже о легализации доходов:

Благодаря имеющимся доказательствам они (Чекалины, прим.) признали вину в уклонении от уплаты налогов и в полном размере возместили налоговую недоимку, пени и штраф на сумму 504 миллиона рублей. В связи с этим было прекращено их уголовное преследование по факту уклонения от уплаты налогов. Вместе с тем продолжается расследование обстоятельств легализации ими имущества, полученного преступным путем.

Так что настоящие «приключения» блогеров только начинаются.

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Метки: Валерия Чекалина   Лерчек   александр бастрыкин   долги   елена блиновская   налоги   
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34k
Юр21 11 минут назад
Сука! Вот если какой то гражданин начнёт плести, скажем, лапти и продавать их на базаре зарабатывая копейки - к нему тут же прискачет налоговая, пожарники, менты, чиновники и прочая королевская рать. А эта курица ПЯТЬ ЛЕТ вешала лапшу на уши, и ни у одной твари из налоговой не появилось интереса, откуда же у девушки такие поступления на счета... Йобаное лицемерие! Бесит!
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2k
Максим Макашев 3 минуты назад
вошли в ТОП-10 самых раскрученных блогеров России. Компанию им составили Хабиб Нурмагомедов, Инстасамка, Анастасия Ивлеева и Ксения Собчак.
***********************
БА!!!! Знакомые все рожи! Особенно две последние ШМАРЫ
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August

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