«Мы можем отправиться в СИЗО»: блогер Лерчек с мужем заплатили государству 504 миллиона рублей, но расследование продолжается

Дело и впрямь завершилось: Чекалина выплатила государству все долги и вернулась к блогерству. Хотя прежнего размаха уже нет. Впрочем, его не ожидается и у Блиновской - вряд ли после завершения её эпопеи с налогом у дамы вновь появятся десятки тысяч последователей, несущих ей деньги.

А о Лерчек высказался председатель СК Александр Бастрыкин. Он подчеркнул, что налоги-то она вернула, но расследование ещё идёт. Теперь уже о легализации доходов: