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Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания

Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания

Автор:
20 марта 2024 19:54
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   коррупция   начальник колонии   пермский край   следственный комитет   
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Подчинённым подполковника представление, надо думать, запомнится на всю жизнь.

В Перми сотрудники Следственного комитета при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова. Примечательно, что подполковника внутренней службы задержали жестко и показательно, прямо во время совещания с подчинёнными.

Ассанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — свыше миллиона рублей. Против него выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Отмечается, что Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ассанова в СИЗО.

Интересно, что днём ранее там же, в Пермском крае, был задержан коллега Ассанова — полковник Илья Асламов, начальник ИК-37 строгого режима, которая располагается в посёлке Скальном Чусовского района. Асламов, как и его коллега, обвиняется в покровительстве заключённых, его подозревают в покушении на получение взятки в крупном размере (около миллиона рублей).

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Метки: Видео   задержание   коррупция   начальник колонии   пермский край   следственный комитет   
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7  комментариев
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79k
Viktor 40 минут назад
Как там было у Александра Сергеича: "Его пример другим наука..."!
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17
PPP... 2 минуты назад
И успели переодеть.
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71k
doker 5 минут назад
Покровителя недавно назначили и, видно, ему деньги не нужны.
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11k
Juli Полчаса назад
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36k
Teodor 37 минут назад
Вообще-то, это дискредитация ведомства и звания - обвинение еще не предъявлено, его вина не доказана, звания он не лишен. Как реагировать подчиненным когда какое то маски-шоу их шефа вяжет..?
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Burzum
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Лесник
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