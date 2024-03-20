Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания

Подчинённым подполковника представление, надо думать, запомнится на всю жизнь.
В Перми сотрудники Следственного комитета при силовой поддержке бойцов СОБРа задержали начальника ИК-29 Дмитрия Ассанова. Примечательно, что подполковника внутренней службы задержали жестко и показательно, прямо во время совещания с подчинёнными.
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Ассанова подозревают в получении взятки в особо крупном размере — свыше миллиона рублей. Против него выдвинуто обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Отмечается, что Мотовилихинский суд Перми удовлетворил ходатайство следствия и отправил Ассанова в СИЗО.
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Интересно, что днём ранее там же, в Пермском крае, был задержан коллега Ассанова — полковник Илья Асламов, начальник ИК-37 строгого режима, которая располагается в посёлке Скальном Чусовского района. Асламов, как и его коллега, обвиняется в покровительстве заключённых, его подозревают в покушении на получение взятки в крупном размере (около миллиона рублей).
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Все сделали в обратном порядке
Чтоб остальные бздели