Начальника пермской колонии жёстко задержали на глазах подчинённых во время совещания

Интересно, что днём ранее там же, в Пермском крае, был задержан коллега Ассанова — полковник Илья Асламов, начальник ИК-37 строгого режима, которая располагается в посёлке Скальном Чусовского района. Асламов, как и его коллега, обвиняется в покровительстве заключённых, его подозревают в покушении на получение взятки в крупном размере (около миллиона рублей).