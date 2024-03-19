На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте

Самое смешное в этой истории, что чиновница заменяла на посту своего начальника, который уже 5 месяцев сидит в СИЗО по другому коррупционному делу.
Утром 19 марта сотрудники Следственного комитета при участии бойцов СОБРа задержали на рабочем месте вице-мэра Тулуна Иркутской области Елену Абрамову. Как отмечается, Абрамова исполняла обязанности градоначальника после того, как в октябре 2023 года задержали мэра города Юрия Карих.
Но долго на своём месте после задержания начальника не задержалась, её обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.
По данным следствия, Абрамова, исполнявшая обязанности мэра с 2019 по 2021 год, назначала своим подчинённым повышенные премии и требовала за них так называемые откаты.
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В СК рассказали, что следователи сейчас допрашивают свидетелей и ближайшее время суд определит для вице-мэра меру пресечения.
Что касается бывшего мэра Юрия Карих, то тот с осени 2023 года находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. В 2019 году Тулун сильно пострадал от поводков и из федерального центра в рамках программы по восстановлению разрушенной и пострадавшей инфраструктуры начали поступать значительные суммы. Карих прописывал в аварийном жилье своих людей и "расселял" их, получая в распоряжение объекты недвижимости, построенные на федеральные средства. Известно, что в 2022 году Карих передал в собственность сыну земельный участок площадью 2 гектара, который уже вернули в муниципальную собственность.
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Да и регламент задержания видимо требует, зачем же его нарушать?
Еще в декабре 2022 года:
МВД России сообщило на своем официальном сайте о том, что специальное средство "Ажур" запрещено использовать в отношении женщин, несовершеннолетних и лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении экономических преступлений1. "Ажур" – это специальное средство ограничения подвижности, то есть наручники и кандалы.