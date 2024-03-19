На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте

Утром 19 марта сотрудники Следственного комитета при участии бойцов СОБРа задержали на рабочем месте вице-мэра Тулуна Иркутской области Елену Абрамову. Как отмечается, Абрамова исполняла обязанности градоначальника после того, как в октябре 2023 года задержали мэра города Юрия Карих.

Но долго на своём месте после задержания начальника не задержалась, её обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.

По данным следствия, Абрамова, исполнявшая обязанности мэра с 2019 по 2021 год, назначала своим подчинённым повышенные премии и требовала за них так называемые откаты.