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На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте

На вице-мэра Тулуна надели наручники на рабочем месте

Автор:
19 марта 2024 14:33
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Иркутская область   Тулун   вице-мэр   задержание   коррупция   
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Самое смешное в этой истории, что чиновница заменяла на посту своего начальника, который уже 5 месяцев сидит в СИЗО по другому коррупционному делу.

Утром 19 марта сотрудники Следственного комитета при участии бойцов СОБРа задержали на рабочем месте вице-мэра Тулуна Иркутской области Елену Абрамову. Как отмечается, Абрамова исполняла обязанности градоначальника после того, как в октябре 2023 года задержали мэра города Юрия Карих.

Но долго на своём месте после задержания начальника не задержалась, её обвиняют в мошенничестве и превышении должностных полномочий.


По данным следствия, Абрамова, исполнявшая обязанности мэра с 2019 по 2021 год, назначала своим подчинённым повышенные премии и требовала за них так называемые откаты.

В СК рассказали, что следователи сейчас допрашивают свидетелей и ближайшее время суд определит для вице-мэра меру пресечения.


Что касается бывшего мэра Юрия Карих, то тот с осени 2023 года находится в СИЗО по подозрению в мошенничестве при переселении людей из аварийного жилья. В 2019 году Тулун сильно пострадал от поводков и из федерального центра в рамках программы по восстановлению разрушенной и пострадавшей инфраструктуры начали поступать значительные суммы. Карих прописывал в аварийном жилье своих людей и "расселял" их, получая в распоряжение объекты недвижимости, построенные на федеральные средства. Известно, что в 2022 году Карих передал в собственность сыну земельный участок площадью 2 гектара, который уже вернули в муниципальную собственность.

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Метки: Видео   Иркутская область   Тулун   вице-мэр   задержание   коррупция   
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16  комментариев
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14k
..: Атеист :.. Час назад
место проклятое
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6k
Дмитрий ! 19 минут назад
Да смело можно любого чинуша брать, у которого есть хоть какое-то влияние на распределение бюджетных средств. Всегда вспоминается шанцев, зам. лужкова, с часами за 1млн. баксов.
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22k
Shtoppi Полчаса назад
ну дык, какой начальник такие и подчиненные, а что касается чиновников, то там показатели сто процентов из ста. видимо это как-то с преемственностью во власти связано.
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92
Голован Щекн Полчаса назад
делиться надо, а не под себя все грести и тогда будешь прекрасным организатором и лидером
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51k
Элек Мек 54 минуты назад
Дело не в людях,место святой водой окропить надо)))
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Владимир Час назад
Без наручников разве нельзя доставить женщину в кабинет к следователю на допрос? Как будто она матёрый бандит и представляет опасность.
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