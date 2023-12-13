Мэра Троицка задержали за получение взятки в виде беговой дорожки

За спортивный тренажёр мэр города должен был ускорить процесс получения разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (нежилого), а также содействовать застройщику на всех этапах подписания документов.





Известно, что в администрации Троицка прошли обыски, градоначальника уже допросили и сейчас решается вопрос об его аресте. Против него возбудили уголовное дело по ст. 290 УК ("Дача взятки"), ст. 291 УК ("Получение взятки") и ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве").