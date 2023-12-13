Мэра Троицка задержали за получение взятки в виде беговой дорожки

Измельчали нынче мэры, измельчали.
Сотрудники ФСБ и МВД утром 13 декабря задержали главу города Троицк Челябинской области Александра Виноградова по подозрению в получении взятки. По данным Следственного управления СК по Челябинской области Виноградов получил от бизнесмена "подарок" в виде беговой дорожки за покровительство.
"Установлено, что в период с марта по апрель 2020 года глава города Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей", — сообщили в Следственном комитете.
За спортивный тренажёр мэр города должен был ускорить процесс получения разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (нежилого), а также содействовать застройщику на всех этапах подписания документов.
Известно, что в администрации Троицка прошли обыски, градоначальника уже допросили и сейчас решается вопрос об его аресте. Против него возбудили уголовное дело по ст. 290 УК ("Дача взятки"), ст. 291 УК ("Получение взятки") и ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве").
Примечательно, что Виноградов уже попадал в коррупционный скандал в мае нынешнего года. Троицкий городской суд, правда, по делу о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) его оправдал. Согласно версии следствия, в 2019 году Виноградов передал оборудование теплоснабжающей компании ЗАО "Теплосервис" в аренду другой организации, чем нарушил права хозяйствующего субъекта.
Очевидно, следователи сделают ещё много открытий в ходе расследования дела, в котором беговая дорожка — это всего лишь ниточка, с которой начинается клубок.
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Чиновников "ловят" на взятках в трёх случаях:
1. Хапнул много и не поделился с кем надо.
2. Не хочет уходить, а место обещано другому чиновнику.
3. Он честный (не поверите, но бывает), он вообще крайне неудобен всем (другим чиновникам).
Цитата: "Виноградов передал оборудование теплоснабжающей компании ЗАО "Теплосервис" в аренду другой организации, чем нарушил права хозяйствующего субъекта."
То есть он подвинул чью-то кормушку и поставил на их место свою, а может - просто честно выигравшую тендер, компанию.
Ясное дело, что "взятка борзыми щенками" или беговой дорожкой - это хрень полная. Ни один чиновник этого не станет делать, слишком рискованно, все берут налом, деньги не пахнут, и их скинуть легко. Да и что это за взятка 100 тыс, смешно просто.
Я не говорю, что он вообще не взяточник, но в этом конкретном случае налицо подстава...
По частям дорожку приносили?