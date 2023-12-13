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Мэра Троицка задержали за получение взятки в виде беговой дорожки

Мэра Троицка задержали за получение взятки в виде беговой дорожки

Автор:
13 декабря 2023 15:10
Сообщество : Криминал
Метки: Челябинская область   задержание   коррупция   мэр   следственный комитет   троицк   
1551
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Измельчали нынче мэры, измельчали.

Сотрудники ФСБ и МВД утром 13 декабря задержали главу города Троицк Челябинской области Александра Виноградова по подозрению в получении взятки. По данным Следственного управления СК по Челябинской области Виноградов получил от бизнесмена "подарок" в виде беговой дорожки за покровительство.


"Установлено, что в период с марта по апрель 2020 года глава города Троицка получил через посредника от директора коммерческой организации взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тысяч рублей", — сообщили в Следственном комитете.

За спортивный тренажёр мэр города должен был ускорить процесс получения разрешительных документов на строительство и ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (нежилого), а также содействовать застройщику на всех этапах подписания документов.


Известно, что в администрации Троицка прошли обыски, градоначальника уже допросили и сейчас решается вопрос об его аресте. Против него возбудили уголовное дело по ст. 290 УК ("Дача взятки"), ст. 291 УК ("Получение взятки") и ст. 291.1 ("Посредничество во взяточничестве").

Примечательно, что Виноградов уже попадал в коррупционный скандал в мае нынешнего года. Троицкий городской суд, правда, по делу о превышении полномочий (ч. 2 ст. 286 УК) его оправдал. Согласно версии следствия, в 2019 году Виноградов передал оборудование теплоснабжающей компании ЗАО "Теплосервис" в аренду другой организации, чем нарушил права хозяйствующего субъекта.


Очевидно, следователи сделают ещё много открытий в ходе расследования дела, в котором беговая дорожка — это всего лишь ниточка, с которой начинается клубок.

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Метки: Челябинская область   задержание   коррупция   мэр   следственный комитет   троицк   
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18  комментариев
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11k
Том Сойер 2 часа назад
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11k
Dabus 2 минуты назад
Добегалси ...
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8k
vasilykopkov 7 минут назад
Мутное дело, но шито белыми нитками.
Чиновников "ловят" на взятках в трёх случаях:
1. Хапнул много и не поделился с кем надо.
2. Не хочет уходить, а место обещано другому чиновнику.
3. Он честный (не поверите, но бывает), он вообще крайне неудобен всем (другим чиновникам).

Цитата: "Виноградов передал оборудование теплоснабжающей компании ЗАО "Теплосервис" в аренду другой организации, чем нарушил права хозяйствующего субъекта."
То есть он подвинул чью-то кормушку и поставил на их место свою, а может - просто честно выигравшую тендер, компанию.
Ясное дело, что "взятка борзыми щенками" или беговой дорожкой - это хрень полная. Ни один чиновник этого не станет делать, слишком рискованно, все берут налом, деньги не пахнут, и их скинуть легко. Да и что это за взятка 100 тыс, смешно просто.
Я не говорю, что он вообще не взяточник, но в этом конкретном случае налицо подстава...
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47
Richard 19 минут назад
"Да смотри: ты! ты! я знаю тебя: ты там кумаешься да крадешь в ботфорты серебряные ложечки, - смотри, у меня ухо востро!.. Что ты сделал с купцом Черняевым - а? Он тебе на мундир дал два аршина сукна, а ты стянул всю штуку. Смотри! Не по чину берешь!". (Н.В.Гоголь, в детстве Яновский)
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409
алекс 37 минут назад
А дорожку он хотел в детский садик передать!! Но! Забыл...
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808
Михаил 50 минут назад
Ну тут больше вопросов к следователям...
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17k
Женя Час назад
В период...
По частям дорожку приносили?
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6k
alex Час назад
Где Бастрыкин? Он в курсе?
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10k
Гур Час назад
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50k
Элек Мек Час назад
Я не я,дорожка не моя...
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13k
кот базилий 2 часа назад
Пустяки, рядовой случай.
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5k
Lexx 2 часа назад
Ага, 4 года назад эта беговая дорожка на йух никому была не нужна и сам был замечательным мэром. А сейчас кому то не "помог", вот и припомнили.
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2k
Илья 2 часа назад
Это местные силовики решили сковырнуть неугодного, принципиального человека. Видать больше было не за что прихватить кроме как за беговую дорожку 4 года назад.
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52k
Андрей 2 часа назад
Почти 4 года назад. Долго же он от правосудия по беговой дорожке бегал.
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