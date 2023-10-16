В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»

Понадобился один день - и уже есть результаты от прямого распоряжения главы СК Александра Бастрыкина.
Вчера в сети появилось видео с парнями, которые нещадно избивали прохожих. Мало того, они ещё и сами сливали это в интернет:
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А один из них даже записал «обращение»:
Осторожно, один мат и оскорбления:
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Через несколько часов после появления роликов, глава СК России Александр Бастрыкин поручил найти дебоширов и завести уголовное дело.
Их личности установили - «мафией» оказались молодые люди 17 и 18 лет. И того самого из «обращения» сегодня задержали. Он совершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и «боссу всех боссов» грозит до 7 лет на зоне. Остальных подельников ищут.
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Появились и другие кандидаты в «мафиози» - на этот раз из Приволжска Ивановской области. Там местные жители схлестнулись с группой рабочих мигрантов. Личности всех участников установили и опять же завели дело по статье «Хулиганство».
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Говорят, мол, есть китайская диаспора, например. Хотя на самом деле те же китайцы тупо отделяют себя от титульной территории, сохраняя собственный внутренний уклад. У славян же дальше неформального землячества (общины) не заходит.