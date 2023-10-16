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В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»

В Санкт-Петербурге задержан первый участник «азербайджанской мафии»

Автор:
16 октября 2023 14:49
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дебоширы   азербайджанская мафия   александр бастрыкин   гопники   драки   задержание   следственный комитет   хулиганы   
4925
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Понадобился один день - и уже есть результаты от прямого распоряжения главы СК Александра Бастрыкина.

Вчера в сети появилось видео с парнями, которые нещадно избивали прохожих. Мало того, они ещё и сами сливали это в интернет:

А один из них даже записал «обращение»:

Осторожно, один мат и оскорбления:

Через несколько часов после появления роликов, глава СК России Александр Бастрыкин поручил найти дебоширов и завести уголовное дело.

Их личности установили - «мафией» оказались молодые люди 17 и 18 лет. И того самого из «обращения» сегодня задержали. Он совершеннолетний. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», и «боссу всех боссов» грозит до 7 лет на зоне. Остальных подельников ищут.

Появились и другие кандидаты в «мафиози» - на этот раз из Приволжска Ивановской области. Там местные жители схлестнулись с группой рабочих мигрантов. Личности всех участников установили и опять же завели дело по статье «Хулиганство».

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Метки: Видео   Дебоширы   азербайджанская мафия   александр бастрыкин   гопники   драки   задержание   следственный комитет   хулиганы   
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68  комментариев
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1k
Илья 2 часа назад
Ща начнётся "Рафик не виновник".
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−1
Macdew 20 секунд назад
Без Бастрыкина менты не работают конечно же. Сколько времени эти мрази бесчинствовали...интересно.
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451
0ptimist 5 минут назад
В России хватает болот, чтобы об этом ублюдке больше не вспоминали!
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57k
Опиум для народа 8 минут назад
Так чё там говорят про то что ЯКОБЫ восточные люди прям ох"еть как уважительно относятся к взрослому поколению? Вон эта п"дарасина как матерей костерит... А , азеры, чё скажете про ваше "воспитание" фуфлыжное?
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2k
Сергей Некрасов 10 минут назад
А почему [мат] целое? Не могли рихтануть при задержании?
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739
Aurelian 14 минут назад
Отмудохают в отделении, без синяков и условочку. Потом депортацию.
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451
Алексей Бляйбтрой 14 минут назад
некрофил какой то
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128
babai65 17 минут назад
А че их ловить? Бери любого они все на рожу одинаковые. Тем более через день - два отпустят.Диаспора бабла завезет и свободен, дебоширь дальше.
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584
Olldd 18 минут назад
Аль Капоне (мафия) сядет по статье "хулиганство". Как-то Однако.
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11k
Zемляк 23 минуты назад
У айзердарасов руки чешутся. Отрубить их нах.
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−1
Macdew 24 минуты назад
И всё бастрыкинцы не могут уловить сути. А она проста - это анти русские нацисты и сажать их нужно по тяжкой статье. Но нет, всё равно они полумеры.
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1k
lafonten Полчаса назад
Kill to сунарэфа!
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3k
Pill Полчаса назад
Без Бастрыкина не могут работать качественно?
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25k
Slawa49 Полчаса назад
чейто в России дохера диаспор расплодилось)))) особенно чуркменских!!! что то я не видел русских диаспор в республиках бывшего СССР и иностранных государствах, есть места более или менее компактного проживания и не более!!!! в Германии есть русское землячество, но толку от этой организации и от ее так сказать главарей никакого!!!
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107
bambooworm Slawa49 8 минут назад
Большие нации диаспор не образуют. Такое характерно, в основном, для малых народов.
Говорят, мол, есть китайская диаспора, например. Хотя на самом деле те же китайцы тупо отделяют себя от титульной территории, сохраняя собственный внутренний уклад. У славян же дальше неформального землячества (общины) не заходит.
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−1
Macdew Полчаса назад
Хоаспади, а на вид чмо чмом. Копченый унтерменш.
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10k
The Dude Полчаса назад
Я не призываю ни к чему, но учитывая тенденции законотворчества новой России, можно дать почётное звание Героя нескольким русским парням, так же как получил звание Героя сын одного главы дотационного региона.
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5k
Alex 36 минут назад
Грязная азербайджанская свинья.
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258
Андрей Граф 37 минут назад
сажать на 15 лет этих чурок вонючих и в петушиную хату
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25k
Slawa49 39 минут назад
гражданство как этот монобровный получил??? сколько заплатили и кому в паспортном столе, выяснить и того кто ему и его маме посудомойке дал гражданство и папе помидорапродавателю рыночному .............. ну вы поняли
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25k
Slawa49 41 минуту назад
сбрить ему брови, паяльной лампой!
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2k
Максим Макашев 42 минуты назад
Россиянин? Значит ждут у6людка Колымские лагеря
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