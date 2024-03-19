Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась

Им удалось украсть у престарелой женщины почти миллион рублей.
В Каменске-Уральском Свердловской области четыре цыганки украли у 87-летней пенсионерки 940 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, цыганки под видом социальных работниц пришли к престарелой женщине и убедили её в том, что вскоре в России сменяться деньги. Для сохранности накоплений им необходимо переписать номера денежных купюр, заявили они. Чтобы не вызывать подозрений, они попросили принести одну пятитысячную купюру, а затем другую. Так мошенницам удалось выяснить место, где хранятся накопления женщины. Ну а потом применили классический метод отвлечения внимания. Пока одна переписывала серийный номер банкноты, другая отвлекала разговором, а оставшиеся тем временем шарились по шкафам, вытаскивая деньги.
Сообщается, что инцидент произошёл 29 июля 2023 года. Но расплата настигла мошенниц только сейчас. Они так называемые гастролёрши — никогда не жили в Каменске-Уральском. Одну из злоумышленниц нашли в Златоусте Челябинской области, остальных — в Подмосковье.
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Отмечается, что не работающие женщины жили в приличных квартирах, оформленных в лучших традициях цыганского представления о прекрасном. У них изъяли драгоценности, телефоны, сим-карты и другие вещдоки. Известно, что одна из женщин находилась в федеральном розыске за торговлю героином и долгое время жила по подложным документам.
Четыре преступницы, которым от 38 до 54 лет (1969 г. р., 1972 г. р., 1980 г. р. и 1986 г. р.), обвиняются по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, организованной группой"). Им грозит до 10 лет лишения свободы.
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К сожалению пенсионеры самые доступные к обману.
Маловато будет!
Почему с ними может справиться только Русская Община.
И ведь ещё возмущаются, что интернет-мошенников инфоцыганами называют. А как их ещё называть то? Аналогия очевидна даже слепому.