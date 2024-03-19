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Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась

Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась

Автор:
19 марта 2024 22:20
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Каменск-Уральский   воровство   задержание   полиция   статья   цыганки   
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Им удалось украсть у престарелой женщины почти миллион рублей.

В Каменске-Уральском Свердловской области четыре цыганки украли у 87-летней пенсионерки 940 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, цыганки под видом социальных работниц пришли к престарелой женщине и убедили её в том, что вскоре в России сменяться деньги. Для сохранности накоплений им необходимо переписать номера денежных купюр, заявили они. Чтобы не вызывать подозрений, они попросили принести одну пятитысячную купюру, а затем другую. Так мошенницам удалось выяснить место, где хранятся накопления женщины. Ну а потом применили классический метод отвлечения внимания. Пока одна переписывала серийный номер банкноты, другая отвлекала разговором, а оставшиеся тем временем шарились по шкафам, вытаскивая деньги.


Сообщается, что инцидент произошёл 29 июля 2023 года. Но расплата настигла мошенниц только сейчас. Они так называемые гастролёрши — никогда не жили в Каменске-Уральском. Одну из злоумышленниц нашли в Златоусте Челябинской области, остальных — в Подмосковье.

Отмечается, что не работающие женщины жили в приличных квартирах, оформленных в лучших традициях цыганского представления о прекрасном. У них изъяли драгоценности, телефоны, сим-карты и другие вещдоки. Известно, что одна из женщин находилась в федеральном розыске за торговлю героином и долгое время жила по подложным документам.


Четыре преступницы, которым от 38 до 54 лет (1969 г. р., 1972 г. р., 1980 г. р. и 1986 г. р.), обвиняются по п. "а" ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража, с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище, в крупном размере, организованной группой"). Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Каменск-Уральский   воровство   задержание   полиция   статья   цыганки   
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13  комментариев
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6k
Мотыль ВС 24 минуты назад
Так а бабки то вернули?
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15k
Иван Иваныч 14 минут назад
Ненавижу расистов и цыган.
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60k
Мойша 17 минут назад
Норковая шуба, перстни... у ни разу неработающей... Голодаем - замерзаем...
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13
PPP... 22 минуты назад
У меня на работе в Германии Румын Игор (не Игорь) такой дружный и постоянно спрашивает о делах но сцука ловил его на мелочных делах пока, Пи@ор высшего уровня. Немцы может глупые но зная нашего Шаха поймает.
К сожалению пенсионеры самые доступные к обману.
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3k
PtDragon Полчаса назад
>Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Маловато будет!
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7k
Трям 39 минут назад
Я не понимаю... Почему Бастрыкин никогда не возбуждается по поводу цыган? Они довольно ссыкливые обезьянки, достатоно один раз выибать показательно и они закопаются под землю лет на 10.
Почему с ними может справиться только Русская Община.
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18k
Kucher 49 минут назад
Вот даже любопытно было бы прочитать про цыганского крупного учёного или про то, как цыгане кого-нибудь спасли, рискуя жизнью, на пожаре там или утопающего, или трудовой подвиг совершили... Ни разу такого не слыхал. Ну в лучшем случае, в театре там ля-ля-ля под гитару. А обычно про цыган новости - украли, похитили, угнали, обманули, торговали наркотиками и оружием, устроили драку с местным населением и т.д., и т.п.
И ведь ещё возмущаются, что интернет-мошенников инфоцыганами называют. А как их ещё называть то? Аналогия очевидна даже слепому.
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525
сергей 50 минут назад
Пора табору в небо.
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