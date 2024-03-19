Банда цыганок обокрала пенсионерку и поплатилась

В Каменске-Уральском Свердловской области четыре цыганки украли у 87-летней пенсионерки 940 тысяч рублей. Как рассказали в полиции, цыганки под видом социальных работниц пришли к престарелой женщине и убедили её в том, что вскоре в России сменяться деньги. Для сохранности накоплений им необходимо переписать номера денежных купюр, заявили они. Чтобы не вызывать подозрений, они попросили принести одну пятитысячную купюру, а затем другую. Так мошенницам удалось выяснить место, где хранятся накопления женщины. Ну а потом применили классический метод отвлечения внимания. Пока одна переписывала серийный номер банкноты, другая отвлекала разговором, а оставшиеся тем временем шарились по шкафам, вытаскивая деньги.





Сообщается, что инцидент произошёл 29 июля 2023 года. Но расплата настигла мошенниц только сейчас. Они так называемые гастролёрши — никогда не жили в Каменске-Уральском. Одну из злоумышленниц нашли в Златоусте Челябинской области, остальных — в Подмосковье.