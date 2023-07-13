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В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции

В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции

Автор:
13 июля 2023 18:42
Сообщество : Криминал
Метки: Максим Паршин   Минцифры   задержание   замминистра   коррупция   следственный комитет   
2510
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Следствие настаивает на его аресте.

Сотрудники Следственного комитета задержали заместителя министра цифрового развития РФ Максима Паршина по подозрению в коррупционном преступлении. Чиновнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).


В СК не раскрывают детали преступления, однако источники в правоохранительных органах сообщают, что Паршин задержали с поличным при получении взятки.

Дело, очевидно, серьёзное, учитывая возросшую в условиях санкций и технологической блокады роли Минцифры. Главное следственное управление Следственного комитета России сразу же после задержания подозреваемого обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством отправить Паршина в СИЗО.


Максима Паршина назначили на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 16 августа 2018 года. До этого, с 2002 по 2013 годы, он отвечал за развитие электронных госуслуг в министерстве экономического развития. В 2013 году занимал пост заместителя гендира "Почты России". С 2014 по 2015 годы был заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, с 2016 по 2018-й занимал должность директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.


UPD: депутат Хинштейн написал, что Паршина задержали при получении взятки в 3,5 млн рублей. Эти деньги, по его данным, предназначались за помощь в выделении грантов.

Источник:

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Метки: Максим Паршин   Минцифры   задержание   замминистра   коррупция   следственный комитет   
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17  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
теперь главное чтобы его и посадили на реальный срок, а не условный и если это случится, то чтобы не через год по удо вышел на новое, теплое место работы от государства.
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19k
Robin Hood 2 минуты назад
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611
grigorenko vladislav 13 минут назад
Страна воюет, а в тылу в это время замминистра... Эх, было бы так: "... по законам военного времени!!!"
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2k
Руслан Полчаса назад
В нынешнее время всем чинушам, которых прихватили на коррупционном преступлении, необходимо вменять государственную измену со сроком от 20 до пожизненного. Страна воюет, эти мошну набивают, по сути, саботируют работу на победу!
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1k
Сидор Матрасыч Кадыков Полчаса назад
Ай яй яй...сам всё проворачивал, глава не причём)))
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250
Алексей Бляйбтрой 40 минут назад
чет мало , 3.5 ляма то...
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−13
zyabrik 41 минуту назад
зам министра и всего 3,5 млн рублей. Относительно честный министр :)
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5k
Горожанин Час назад
Да ладно! Айтишники же всегда святые. Как веганы. Нет что ли?)))
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338
Александр Поляков Час назад
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
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22k
babuby Час назад
Допёрло на под наклейками "Хуавеи"? Или наклейки по завышенной стоимости продавали?
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14k
Alex Час назад
Нищеброд какой-то, на 3,5 ляма повёлся.
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11k
Владимир Час назад
Как только экономика страдает, ну там курс, подорожание. Сразу появляется тип которого взяли за коррупцию. Не отвлечение ли внимания это? И вы прям серьёзно, чиновника, в коррупции обвинили? Прям чиновника? Да ладно... Быть такого не может (сарказм) мне кажется сложней найти того кто не коррупционер чем наоборот.
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19k
Bill 2 часа назад
Работайте, братья!
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808
АлоКин 2 часа назад
В последнее время, при появлении новости что кого-то взяли за коррупцию, у меня произвольно вырывается саркостичное "да вы что!")))
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