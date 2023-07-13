В Москве задержали замглавы Минцифры по делу о коррупции

Дело, очевидно, серьёзное, учитывая возросшую в условиях санкций и технологической блокады роли Минцифры. Главное следственное управление Следственного комитета России сразу же после задержания подозреваемого обратилось в Басманный суд Москвы с ходатайством отправить Паршина в СИЗО.





Максима Паршина назначили на пост заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России 16 августа 2018 года. До этого, с 2002 по 2013 годы, он отвечал за развитие электронных госуслуг в министерстве экономического развития. В 2013 году занимал пост заместителя гендира "Почты России". С 2014 по 2015 годы был заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости, с 2016 по 2018-й занимал должность директора Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России.

UPD: депутат Хинштейн написал, что Паршина задержали при получении взятки в 3,5 млн рублей. Эти деньги, по его данным, предназначались за помощь в выделении грантов.