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Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики

Куча дорогих часов, чёрная икра и оружие: в Дагестане прошёл обыск в замке экс-министра спорта республики

Автор:
04 октября 2023 16:10
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Дагестан   Кизилюрт   Магомед Магомедов   задержание   коррупция   министр спорта   мэр   обыск   
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Его подозревают в коррупции и связях с ОПГ.

Магомед Магомедов - бывший министр спорта Дагестана (с 2012 по 2021 гг.) и мэр Кизилюрта. Силовики подозревают, что когда Магомедов был министром, занимался хищением бюджетных средств. Также его имя связывают с особо тяжкими преступлениями и связях с криминалом. В том числе с лидером бандитского подполья Ибрагимом Гаджидадаевым.

В этих кругах Магомедова знали под кличкой Большой Махач и Чалма. По крайней мере, так утверждает «МК в Дагестане», но мэр с этим не согласен.

Экс-министра задержали и с завязанными глазами отвезли к следователю. Вести его дело будет центральный аппарат СК.

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Метки: Видео   Дагестан   Кизилюрт   Магомед Магомедов   задержание   коррупция   министр спорта   мэр   обыск   
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24  комментария
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61k
pynh Час назад
охтыжплять, а чо раньше не подозревали? или делиться перестал? или стал не нужен просто?
смешные такие...
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59k
Олег 3 минуты назад
икру в холодильнике нашли, на оружие разрешение должно быть, часы не ворованые. Домишко мамин. Самый честный человек
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10k
Борис Карабанов 8 минут назад
Это сколько же носков, маскировочных сетей, дронов можно на такие средства в зону СВО отправить? А может быть, он на это на всё честно смс-ками собирал?
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9k
<<<ОХУДЕВШАЯ>>> 12 минут назад
Да ладно ....
Не может быть ...
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226
Андрей Л 14 минут назад
Любая чинуша так живет. Просто перестал делиться.
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6k
yahaomsk Полчаса назад
ждём извинений на ютубе
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6k
alex 43 минуты назад
Все министры или их замы коррупционеры (КРОМЕ МИДа). А уж сколько их в аппарате Преза- капец
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82k
Доктор Джонс 48 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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21k
Davy Jones 52 минуты назад
А кто собственно говоря дал ему время на то чтобы наворовать на все это? Где были МВД, СК, ФСБ, Прокуратура?
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6k
Бу 53 минуты назад
вот никогда такого не было! )
... и опять)
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922
idhr 55 минут назад
это понятно, а что со спортом в республике?
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18k
Shtoppi 55 минут назад
<<... когда Магомедов был министром, занимался хищением бюджетных средств. Также его имя связывают с особо тяжкими преступлениями и связях с криминалом. ...>>
---------
да вы что!!!??? вот так сюрприз!!!??? а до сего момента он никоим образом, никаких подозрений не вызывал или он просто берега потерял и заносить куда и кому надо перестал?
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9k
Дмитрий 57 минут назад
Это не моё!- сказал экс-экс! Килянусь, подкинули!
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12k
Rus77 59 минут назад
От мэра до премьера: кто из чиновников попал под зачистку в Дагестане
Сюжет
Зачистки в Дагестане
По делу о хищении бюджетных средств в Дагестане задержаны сразу несколько членов регионального правительства. О чиновниках, ставших фигурантами крупного антикоррупционного расследования, в обзоре РБК
Муса Мусаев, 51 год, мэр Махачкалы

Фото: Сергей Расулов / NewsTeam / ТАСС
Серия задержаний началась с мэра Махачкалы Мусы Мусаева, который был арестован еще 21 января. Двумя днями ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение главой органа местного самоуправления действий, явно выходящих за пределы его полномочий, с причинением тяжких последствий).

Мусаева подозревают в незаконной передаче ОАО «Акционерный строительно-промышленный комплекс» (АСПК) участка земли, который ранее находился в собственности региона. За эту сделку, по версии следствия, градоначальник тогда получил 1,1 млн руб., в то время как рыночная стоимость участка превышает 81 млн руб.

2 октября он признал вину по делу о превышении полномочий.

Два близких к руководству республики собеседника РБК связывали Мусаева с врио премьера Дагестана Гамидовым, который в 1990-х годах возглавлял правление махачкалинского коммерческого банка «Эльбин». С 1993 по 1999 годы Мусаев работал начальником валютно-экономического отдела этого банка.

Мусаев стал мэром Махачкалы в июле 2015 года. До этого он занимал должности начальника управления финансово-бюджетного контроля и надзора министерства финансов Дагестана, а также министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства республики

Абдусамад Гамидов, 51 год, врио председателя правительства Дагестана

Фото: Следственный комитет РФ
Гамидов вместе с другими крупными дагестанскими чиновниками был задержан в рамках расследования дела по факту хищения денежных средств, выделенных из бюджета республики для реализации социальных программ (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Дело возбуждено главным управлением Следственного комитета России.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что во время обысков у Гамидова были изъяты золотой пистолет ТТ, пистолет «Беретта» и пистолет Макарова, а также два автомата Калашникова и боеприпасы.

Гамидов занимает должность главы правительства Дагестана с 2013 года. С октября 2017 года временно исполняющий обязанности главы правительства республики. До этого он работал в правлении коммерческого банка «Эльбин» и республиканском отделении Сбербанка, был депутатом парламента Дагестана и занимал должность министра финансов республики

Шамиль Исаев, 55 лет, заместитель председателя правительства Дагестана

Фото: Следственный комитет РФ
Вместе с Гамидовым были задержаны и двое его заместителей. Один из них Шамиль Исаев занимает свою нынешнюю должность с декабря 2015 года. До этого он работал в нескольких агропромышленных компаниях, занимался предпринимательской деятельностью. Исаев трижды избирался в республиканский парламент

Раюдин Юсуфов, 49 лет, заместитель председателя правительства Дагестана

Фото: Антон Подгайко / ТАСС
Еще один заместитель Гамидова Раюдин Юсуфов занимает свою должность с декабря 2014 года. Также он руководит министерством экономики и территориального развития Дагестана.

Свою карьеру в республиканских органах власти Юсуфов начал в 1991 году, с тех пор он поработал в администрации госсовета, аппаратах Счетной палаты и парламента республики, а также в администрации президента Дагестана. Должность министра экономики Юсуфов получил в феврале 2013 года

Шахбас Шахов, 66 лет, экс-министр образования Дагестана

Фото: dagminobr.ru
Шахов был уволен с должности министра образования республики в декабре 2017 года после нескольких обысков, проведенных ФСБ у него дома и в его ведомстве.

Главой министерства Шахов стал в сентябре 2013 года, до этого он руководил республиканским министерством физической культуры и спорта, а также занимал должность ректора Дагестанского государственного педагогического университета

Магомедрасул Гитинов, 60 лет, главный архитектор Махачкалы

Фото: Евгений Костин / NewsTeam / ТАСС
Главный архитектор Махачкалы был задержан 2 февраля, в этот же день в его отношении было возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, Гитинов превысил свои полномочия при составлении градостроительного плана, в итоге в зону застройки попал чужой участок. По плану Гитинова уже начались строительные работы, был заложен фундамент, но суд позднее постановил его снести. Демонтаж и вывоз мусора обошелся в 4 млн руб., в такую сумму следователи оценили нанесенный Гитиновым администрации Махачкалы ущерб

Устархан Алюков, 71 год, экс-глава города Кизилюрт

Фото: официальный сайт МО «Город Кизилюрт»
6 февраля стало известно о возбуждении двух уголовных дел в отношении Алюкова, подозреваемого в превышении полномочий при передаче в собственность земельных участков.

«Следствием установлено, что в 2012 году Алюков, заведомо зная, что земельные участки площадью 600 кв. м и 500 кв. м, расположенные в городе Кизилюрте, являются федеральной собственностью, явно превышая свои должностные полномочия, незаконно предоставил их в собственность двоим местным жителям», говорится в сообщении следственного управления СК по Дагестану.

Алюков возглавлял Кизилюрт с 2008 по 2013 год. Летом 2017 года его обвинили в причинении ущерба местному бюджету на 25,4 млн руб. в результате приватизации находящихся в муниципальной собственности акций ОАО «РусГидро». Алюков был признан виновным в превышении полномочий и приговорен к четырем годам лишения свободы условно

Магомед Джелилов, глава Дербентского района

Фото: администрация Дербентского района
2 марта Федеральная служба безопасности задержала главу Дербентского района (расположен на побережье Каспийского моря близ границы с Азербайджаном) Магомеда Джелилова и провела в его доме обыски. Джелилов стал фигурантом дела о превышении должностных полномочий, повлекшем тяжкие последствия. Собеседник РБК сообщил, что Джелилов незаконно подписывал постановления о выделении земли
Араз Галимов, заместитель начальника Дагестанской республиканской таможни

Фото: sktu.customs.ru
2 марта также был задержан замначальника республиканской таможни Араз Галимов, в его доме прошли обыски. По словам близкого к правительству Дагестана собеседника РБК, у следствия есть подозрения, что высокопоставленный таможенник причастен к контрабанде, вымогательству и наркотрафику через южную границу республики с Азербайджаном
Рамазан Алиев, 61 год, вице-премьер

Фото: электронная библиотека «Имена Кавказа»
4 июля 2018 года был освобожден от должности вице-премьер Дагестана Рамазан Алиев. Соответствующий указ размещен на сайте главы Дагестана Владимира Васильева. Агентство «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник также сообщило, что в его доме прошли обыски, что подтвердил и источник РБК.

Издание «Черновик» сообщило, что в отношении Алиева возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. Эту информацию РБК подтвердил источник в центральном аппарате МВД

Раджаб Абдулатипов, 56 лет, депутат Народного собрания Дагестана

Фото: Евгений Костин / «Коммерсантъ»
Сотрудники ФСБ задержали Раджаба Абдулатипова в здании республиканского правительства 26 сентября. Как сообщили в СК, это связано с его участием в преступном сообществе. По данным следствия, члены сообщества за взятки незаконно устанавливали инвалидность гражданам.

Раджаб Абдулатипов брат экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и депутат Народного собрания республики с 2016 года. В парламенте он возглавляет комитет по образованию, науке и культуре. С 2006 по 2016 год руководил УФМС по Республике Дагестан

Абусупьян Гасанов, 64 года, исполняющий обязанности мэра Махачкалы

Фото: пресс-служба Администрации Махачкалы
Гасанов стал исполняющим мэра Махачкалы в январе 2018 года после того, как его предшественник был арестован. 7 ноября у Гасанова прошли обыски, после чего он был задержан. По данным «Интерфакса», чиновника подозревают в хищении 40 млн руб. из городского бюджета, против него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий

Эльдар Карагишиев, 42 года, глава Бабаюртовского района

Фото: Официальный сайт МО «Бабаюртовский район»
Карагишева задержали 14 декабря, после того как у него дома и на месте работы прошли обыски. По информации ТАСС, они связаны с возможной причастностью главы района к хищению средств, предназначенных для капитального ремонта школы, на сумму 9,5 млн руб. Вместе с ним задержали начальника финансового отдела администрации.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/photoreport/05/02/2018/5a7854b69a7947331231da63https://www.rbc.ru/photoreport/05/02/2018/5a7854b69a7947331231da63
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11k
Андрей Ма-С Час назад
пару тройку часиков, несколько ружьищек и пол ведерка икры??? Тю... да первый помощник младшего дворника в дагестанской администрации побогаче будет
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August

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