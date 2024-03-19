"Бывший делил сахар и туалетную бумагу": девушки рассказали про выходки экс-мужей

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Когда отношения заканчиваются, люди могут показать своё истинное лицо. Перед вами истории от девушек, с которыми бывшие мужья хотели поделить всё и отобрать подарки. И такое бывает в жизни!
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А какие у вас есть истории про бывших?
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Когда решили разойтись, то технически считай стали чужими людьми, сожителями. Вот и выходит, что и залог справедливо поделить пополам, и деньги возместить за непрожитые дни в квартире - он съехал досрочно, она продолжает жить... почему вдруг за его счет? Хотя, признаюсь, я бы, скорее всего, не стал бы требовать эти деньги... конечно, если бы разъезжались НЕ по причине ее измены там или е*анутости характера...
Остальное в посте, конечно, бред и мелочность.... такого быть не должно.
Я могу поверить, что женщина будет делить имущество (женщины - ужасные собственницы), но чтобы мужчина.. Нет, не верю ни одному примеру.
А ты говоришь, не бывает!
Ситуация - цугцванг... Любой ответ ведет к большому пи*децу!