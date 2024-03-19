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"Бывший делил сахар и туалетную бумагу": девушки рассказали про выходки экс-мужей

"Бывший делил сахар и туалетную бумагу": девушки рассказали про выходки экс-мужей

Автор:
19 марта 2024 16:10
Сообщество : Истории
Метки: бывший   бывший муж   забавно   интересно   истории   развод   фото   
1436
15

Когда отношения заканчиваются, люди могут показать своё истинное лицо. Перед вами истории от девушек, с которыми бывшие мужья хотели поделить всё и отобрать подарки. И такое бывает в жизни!

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А какие у вас есть истории про бывших?

Источник:

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Метки: бывший   бывший муж   забавно   интересно   истории   развод   фото   
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8  комментариев
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14k
Григорий Бабкин 40 минут назад

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19k
Голос Вселенной 22 минуты назад
Комментарий к фото
Вот я могу согласиться только из этого сообщения и только по возврату денег. Я так понял, инициатором развода была жена. Теоретически её может быть уже прёт другой мужик.
Когда решили разойтись, то технически считай стали чужими людьми, сожителями. Вот и выходит, что и залог справедливо поделить пополам, и деньги возместить за непрожитые дни в квартире - он съехал досрочно, она продолжает жить... почему вдруг за его счет? Хотя, признаюсь, я бы, скорее всего, не стал бы требовать эти деньги... конечно, если бы разъезжались НЕ по причине ее измены там или е*анутости характера...
Остальное в посте, конечно, бред и мелочность.... такого быть не должно.
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15k
Antique computer Полчаса назад
У меня только один вопрос - кто придумал весь этот бред?

Я могу поверить, что женщина будет делить имущество (женщины - ужасные собственницы), но чтобы мужчина.. Нет, не верю ни одному примеру.
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8k
tamin Полчаса назад
Ох уж этот женский подход, что мужик дрлжен уйти голым и оставить все дене....хрень полная. Нет, если вы прожили 16 лет, у вас двое детей, жена перестала работать, чтобы быть с ними-отдать половину или большую часть-нормально. При этом в идеале хотя бы друг друга не ненавидеть. Но....когда шалашовка прожила год и удивляется, что все досконально поделили....аргументирую почему. Если нет общих детей, то вероятность дальнейшего общения 0,00001%. И заяем чужому человеку что-то оставлять, что не положено законом? Комментарии я ему дарила свою любовь оставьте для прыщавых подростков. Бабы так жк любят секс
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14k
Григорий Бабкин 41 минуту назад
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