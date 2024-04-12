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"Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир

"Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир

Автор:
12 апреля 2024 15:32
Сообщество : Истории
Метки: аренда   аренда квартиры   жилье   забавно   интересно   истории   фото   
2838
15

Снимать жильё - это порой такая лотерея. То соседи не очень, то квартира слишком убитая, то хозяин идиот. Герои нашей подборки поделились, как их арендодатели загнули цену на квартиры, когда те уже. в них жили.

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А у вас были такие ситуации?

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Метки: аренда   аренда квартиры   жилье   забавно   интересно   истории   фото   
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12  комментариев
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18k
Александр Час назад
Снимал квартиру 2 года. В один день хозяин квартиры решил заехать за чем-то и увидел, что я поставил проектор. На следующий день он решил квартплату поднять на 10 тыс в месяц - мол я вроде неплохо живу, раз дорогие проекторы могу себе позволить, а ему надо ремонт в его загородном доме делать. Через месяц я съехал на другое жильё, ближе к центру.
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309
Evil Полминуты назад
Комментарий к фото
Примерно так половина немецких фильмов начинается. А потом "Ja, ja, das ist fantastisch!!!!! komm zu mir нах майнэ шишка!!!"
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12k
Трив 10 минут назад
Объясните мне, что мешает людям заключать договор на аренду, где всё было бы прописано. И цены, и условия содержания жилья. В любом таком договоре описывается, что хозяин не может приходить или входить в жильё когда ему вздумается.
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1k
Кактус Полчаса назад
Сдавать страшно, что ушатают, снимать - хозяева самодуры. Их бы познакомить)))
*удаков везде хватает! Увы...
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820
Шурман Полчаса назад
Пфф , снимаю второй гараж в нашем же доме , аренду заключал 13 лет назад и вот чудеса 8 лет платил по 80 евро в месяц а потом дед начал наглеть и поднимать цену мотивируя тем что в доме тоже постоянные перерасчеты по электричеству , воде и тд + чарджи за гараж тоже постоянно пересматривают , короче последние годы оплачиваю по 108 евро . Квартиру уже продали и новы покупатель теперь тоже хочет этот же гараж снять , дал ему контакты деда а дед ему 125 зарядил :)
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909
Лёха Лёха 51 минуту назад
Снял без договора, пожалел сильно потом... Две недели дожить осталось, покупался в ипотеку, всё шло к завершению. Владельца квартиры выгнала его гражданская жена из своей квартиры и он пришагал со словами - а мне пох.., я хозяин, мне жить негде
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1605 постов (1559 в горячем)

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