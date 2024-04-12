"Увидел, что мы в Таиланде - и поднял аренду на 15 тыс.руб": наглые выходки хозяев квартир

2838
15
Снимать жильё - это порой такая лотерея. То соседи не очень, то квартира слишком убитая, то хозяин идиот. Герои нашей подборки поделились, как их арендодатели загнули цену на квартиры, когда те уже. в них жили.
×
А у вас были такие ситуации?
Источник:
Еще крутые истории!
- "Забыла выключить камеру и пошла в туалет": провалы, которые произошли во время онлайн-совещаний
- "Скинь 100 рублей на столову": как сказать, что у тебя есть ребёнок, не говоря ни слова о детях
- "Встретить любовь после 30 нереально": влюблённые рассказали о своём опыте
- "Ему не нравились мои шутки": пользователи рассказали о причинах развода
- "На лавочке возле подъезда": девушки поделились историями знакомств
Новости партнёров
реклама
*удаков везде хватает! Увы...