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"Пришла без двух передних зубов": выходки девушек на свиданиях, которые пугают мужчин

"Пришла без двух передних зубов": выходки девушек на свиданиях, которые пугают мужчин

Автор:
29 марта 2024 14:54
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Прикол   девушка чудит   забавно   интересно   истории   свидание   фото   
4620
14

Порой встреча после знакомства (особенно вслепую или в соцсетях) может обернуться полным провалом. Мужчина рассказали, как прошли их неудачные свидания, когда дамочки вытворяли всякое.

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А как странно себя девушки вели на свиданиях с вами?

Источник:

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Метки: Прикол   девушка чудит   забавно   интересно   истории   свидание   фото   
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2k
Ультратрахуил 2 часа назад
Комментарий к фото
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59k
zloykoyot 4 минуты назад
А мне вот интересно что этот кадр рассчитывал услышать. Сколько для него "целая бригада", трое или три десятка?
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−11
Игорь 20 минут назад
Здpавствyйте. Извините, что пишy здесь, больше негде...

Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего.
Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.

Eсли оставите контакты, то я готов веpнyть с пеpвой заpплаты (пеpеведy на каpтy или номеp телефона). В этом слyчае оставьте свои контакты в личныx сообщенияx. Я веpнy 100%!

Пополните, пожалyйста, номеp телефона на любyю сyммy: 8 (952) 133-65-10 (баланс номеpа телефона y опеpатоpа или по CБП)

Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
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2k
Дмитрий 36 минут назад
Некоторые мужички в своих постах скулят похуже баб...
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14k
KotSkripaley 49 минут назад
У меня одна сученка телефон спи-Z-дила Sony Z1. Сосались-лапались ночью на лавке в парке, из кармана вытащила.

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2k
Димыч 49 минут назад
Познакомились с девушкой на сайте знакомств. Забрал её с остановки на машине. Хорошенькая. Приехали ко мне. Она разулась...После получаса посиделок за винцом у меня от запаха её ног начали тлеть брови... Даже винишко не спасло. Посидели немного и я экстренно выдумал срочное дело и выпроводил ее. Весь вечер комнату проветривал.
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2k
SoulSeeker 50 минут назад
Комментарий к фото
Это пример того, как расстаться с тем кто тебе не нравится по каким-то другим причинам, но чтобы тот человек не расстроился, а считал что это единственно верный путь и ему очень повезло. Среди мужчин есть немало не совсем адекватных личностей, которых с первого взгляда тяжело рассмотреть, но которые могут очень и очень странно отреагировать если им прямо сказать нечто вроде "ты мне не подходишь, потому что у Пети денег больше, а внешне вы оба так себе". И поэтому причины расставания некоторые дамы прячут под маской своей "женской логики", "тупизны" и прочего. И мужчина доволен - мол вот такая она дура, на черт она ему нужна, значит правильно расстались. Кто-то маскирует тарологией - "мол, мне карты сказали что если мы с тобой вместе будем я облысею и располнею, поэтому никак нельзя", или нумерологией - "ой, ты очень классный, но сумма цифр в наших датах рождения, помноженная на корень из произведения даты первой встречи, делится без остатка на 8 - а это очень плохой знак, и во сне моя прабабка-ведунья мне сторого настрого не велела при таких вводных". Но это секрет.... Лучше забудьте о том что прочитали и просто считайте что у многих дам с головой плохо и они верят в плоскую землю, НЛО, Великую Тартарию и протоколы Сионских мудрецов (а, нет, эти теории чисто для мужчин).
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8k
Alex 2 часа назад
Кстати, у меня был опыт, когда девушка пришла на свиданку со сломанным передним зубом. Накануне сломала. Но лично мне в принципе пох.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1567 постов (1523 в горячем)

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