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Порой встреча после знакомства (особенно вслепую или в соцсетях) может обернуться полным провалом. Мужчина рассказали, как прошли их неудачные свидания, когда дамочки вытворяли всякое.
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А как странно себя девушки вели на свиданиях с вами?
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Cейчас ищy любyю pаботy, но пока ничего не наxодится. Готов на любyю подpаботкy, а сейчас дома есть абсолютно нечего. Oт голода почти теpяю сознание. Oдолжить пpосто не y кого. Oдолжите, пожалyйста, на едy pyблей 100-200. xоть на бyлкy xлеба, xоть на килогpамм каpтошки.
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Заpанее Вам большое человеческое спасибо.
Ты сделала мой вечер.
Какие странные мужчины, им практически в открытую хамят, а они так странно реагируют. В психушку обоих!