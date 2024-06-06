"Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок

1805
12
Говорят, что цыганки умеют гипнотизировать. Они умудряются выдернуть из толпы людей, которые легко поддаются обработке и как в тумане снимают с себя золотые украшения. В этом посте герои поделились своими историями, в которые с трудом можно поверить.
×
А у вас были подобные случаи?
Источник:
Еще крутые истории!
- Ситуации, в которых люди почувствовали себя неловко из-за собственной невнимательности
- Что бывает, если пить радий на протяжении трёх лет
- "Варила кашу и упала в обморок": девушки рассказали, как неожиданно поняли, что беременны
- Тайно ходила на работу: женщина в течение 14 лет выдавала себя за покойную сестру
Новости партнёров
реклама
ЗЫ: Это мои рекомендации исходя из моего многолетнего опыта общения с ними. А так - если вы их заметили, то лучше игнорируйте их и проходите мимо, не общаясь.
Подкатывают с причитаниями, давай погадаем, прошлое будущее знаем и всё в таком духе.
Мы такие, давай, если всё знаешь, скажи как нас зовут?
Она тут же ушла. Не стала гадать. Сколько мы ей не кричали, куда пошла, давай гадать.