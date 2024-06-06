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"Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок

"Очнулась, когда уже отдавала свою золотую цепочку": пользователи рассказали, как попались на развод цыганок

Автор:
06 июня 2024 19:45
Сообщество : Истории
Метки: интересно   истории   истории из жизни   позолоти ручку   развод   цыганка   
1805
12

Говорят, что цыганки умеют гипнотизировать. Они умудряются выдернуть из толпы людей, которые легко поддаются обработке и как в тумане снимают с себя золотые украшения. В этом посте герои поделились своими историями, в которые с трудом можно поверить.

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А у вас были подобные случаи?

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Метки: интересно   истории   истории из жизни   позолоти ручку   развод   цыганка   
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14  комментариев
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710
leemur86 2 часа назад
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9k
МБР 9 минут назад
Несколько раз общался с цыганками, Задавали вопросы, я отвечал, переспрашивал несколько раз, уточнял, что они имеют ввиду, почему то через некоторое время они начинали бесится, слали проклятья и уходили, чё хотели, когда подходили, я так и не понял.
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2k
Омар Хайям 20 минут назад
В с конца 90-х до середины 2000-х работал в автосервисе мастером-приемщиком недалеко от места обитания цыган низшего сословия (по их иерархии). Заезжали ко мне на ремонт от низшего сословия до баронов. Тогда я и научился общаться с ними. Верхняя каста (бароны и приближенные) сорят деньгами. Низы воруют и обманывают. Если цыган пришел с бабой (бабами) расплачиваться за ремонт, значит, денег нет будет предлагать в залог паспорт и «золото», которые им не нужны. Если пришла цыганка гадать, то просто пошли ее на х. Если продолжает или из-за угла выскочил табор баб с детьми, то посылай на х. всех и погромче. Не понимают скажи, что сейчас съездишь ей в таблет, продолжает можно смело бить в таблет, не боясь. Они в полицию не пойдут и за мужиком не побегут. Муж и так их бьет вечером за невыполненный план по деньгам.
ЗЫ: Это мои рекомендации исходя из моего многолетнего опыта общения с ними. А так - если вы их заметили, то лучше игнорируйте их и проходите мимо, не общаясь.
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3k
Olegsky 24 минуты назад
Не понимаю. Просто слать их нах.
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1k
Quantimus 36 минут назад
Ко мне ни разу в жизни (почти полвека) не подходили цыганки и не заговаривали. Ходил в группе людей, к человеку рядом со мной приставать могли, ко мне ни-ни.
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853
Алексей Куликов 36 минут назад
Сидели с другом в парке.
Подкатывают с причитаниями, давай погадаем, прошлое будущее знаем и всё в таком духе.
Мы такие, давай, если всё знаешь, скажи как нас зовут?
Она тут же ушла. Не стала гадать. Сколько мы ей не кричали, куда пошла, давай гадать.
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1k
Exciter 44 минуты назад
Посылаю на#уй как можно громче. Ой они не любят шума, сливаются даже не успевают проклясть!
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686
Владислав Грецов 46 минут назад
работал в банке в 90-х...цыганки валютных кассирш развели на деньги...причем сразу двоих
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69k
Андрей Час назад
Чтобы избежать подобных эксцессов, надо при приближении цыганки сразу пробивать ей в иблет. На все претензии отвечать, что она пыталась ограбить. Пыталась же?
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32k
AzuveR 2 часа назад
Если вижу ,что цыганка нацелилась на меня и начинает идти в мою сторону, сразу начинаю посылать на буй и ускоряю шаг в другую сторону от неё.
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764
Игорь 2 часа назад
Со мной ничего подобного не было, но цыганок сторонюсь, никогда не вступаю в разговоры с ними, не отвечаю на их вопросы, просто ухожу молча. Если же не удается это сделать, то всегда при общении с ними смотрю в сторону или поверх голов, но не в глаза...
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380
A★Man Великий Немой Час назад
Прям с языка снял. Помню случай был -стою, курю у машины (жду кого-то) и вижу, ко мне медленно направлется группа цыганок И при приближении метров на пятнадцать встречаемся взглядами с главной-предводительницей. Качаю головой в смысле " не надо", "тут ловить нечего" и улыбаюсь. Она в ответ тоже улыбнулась, что-то прощебетала своим и они пошли в другую сторону. Может я тоже, того -гипнотизёр?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1717 постов (1668 в горячем)

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