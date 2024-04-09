"Ему не нравились мои шутки": пользователи рассказали о причинах развода

1117
16
Брак - непростое дело. Порой люди не выдерживают и решают разорвать отношения. Причины бывают разные: не нравились шутки, не совпали планами на будущее, кто-то изменил. В посте собраны истории пользователей.
×
Источник:
Еще крутые истории!
- "На лавочке возле подъезда": девушки поделились историями знакомств
- Он пришёл из ниоткуда: загадка Каспара Хаузера
- Безумные выходки бывших, которые напоминали о себе после расставания
- "Скинь 100 рублей на столову": как сказать, что у тебя есть ребёнок, не говоря ни слова о детях
- "Нашла в машине помаду и волос на футболке": как девушки распознают изменщиков
Новости партнёров
реклама
п.с. Если кто строит отношения с человеком, имеющим прошлое (а таких большинство) - выбирайте того, кто хорошо отзывается о бывших.