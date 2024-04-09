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"Ему не нравились мои шутки": пользователи рассказали о причинах развода

"Ему не нравились мои шутки": пользователи рассказали о причинах развода

Автор:
09 апреля 2024 20:20
Сообщество : Истории
Метки: брак   интересно   истории   развелись   развод   фото   
1117
16

Брак - непростое дело. Порой люди не выдерживают и решают разорвать отношения. Причины бывают разные: не нравились шутки, не совпали планами на будущее, кто-то изменил. В посте собраны истории пользователей.

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Метки: брак   интересно   истории   развелись   развод   фото   
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17k
GROMOZEKA 22 минуты назад
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Олег 4 минуты назад
кукурузина окончательно сгнила....
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Teodor Полчаса назад
Блин, какой пиз`дец - зарегался в тиндере! Ужас нах, жизнь дала трещину! Как еще руки на себя не наложила после такого...
п.с. Если кто строит отношения с человеком, имеющим прошлое (а таких большинство) - выбирайте того, кто хорошо отзывается о бывших.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1594 поста (1548 в горячем)

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