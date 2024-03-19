Теннисист потерял сознание во время матча

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Французский теннисист Артюр Казо потерял сознания во время матча квалификационного этапа на турнире в Майами. 21-летнему теннисисту стало плохо из-за жары.
Инцидент произошёл, когда спортсмен играл против своего соотечественника Гарольда Майота. Теннисист потерял сознание из-за теплового удара и после первой помощи покинул корт на инвалидной коляске.
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